कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष परिसीमन बिल का कड़ा विरोध करेगा. सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने कहा कि सभी सांसदों को यह बात जनता और संसद के सामने रखनी होगी कि बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए परिसीमन करना चाहती है. उन्होंने कहा कि डीएमके हमारे साथ चले. 30 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र से पहले महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है.

डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने परिसीमन बिल पर पार्टी का रुख कर चुके हैं. संसद में बिल को समर्थन दिए जाने की अटकलों के बीच स्टालिन ने कहा है कि डीएमके तमिलनाडु के हितों से कभी कोई समझौता नहीं करेगी. उन्होंने दो शर्तें भी सामने रखी हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'भारत में परिसीमन के खतरों के खिलाफ आवाज उठाने वाली पहली पार्टी डीएमके थी. चेन्नई में ही पहली बार देश भर के राजनीतिक नेता एक साथ आए और निष्पक्ष परिसीमन की मांग की.'

DMK चीफ स्टालिन की शर्तें

उन्होंने अपनी दो शर्तों को लेकर लिखा, 'तमिलनाडु विधानसभा की ओर से पारित प्रस्ताव और 'निष्पक्ष परिसीमन के लिए संयुक्त कार्य समिति' की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुरूप हम दो स्पष्ट मांगें रखते हैं. पहली यह कि अगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाई जाती है, तो किसी भी स्थिति में लोकसभा में तमिलनाडु की मौजूदा 7.18 फीसदी सीटों की हिस्सेदारी कम नहीं होनी चाहिए. दूसरी यह कि 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच संसदीय प्रतिनिधित्व का जो अनुपात तय किया गया था और जिसे पहले 'फ्रीज' कर दिया गया था, उसे अगले 25 वर्षों तक और 'फ्रीज' रखा जाना चाहिए.'

स्टालिन ने कांग्रेस पर निशाना साधा

एमके स्टालिन ने ये भी स्पष्ट किया कि डीएमके इन दो मांगों पर पूरी तरह अडिग है और आगे भी रहेगी. उन्होंने कहा, 'हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और किसी भी तरह के समझौते का तो सवाल ही नहीं उठता.' इसी बीच, डीएमके प्रमुख ने पूर्व सहयोगी कांग्रेस पार्टी पर इशारों-इशारों में निशाना भी साधा.

स्टालिन ने कहा, 'मीडिया में चल रही अटकलें या पीठ पीछे वार करने वालों की फुसफुसाहटें, हमारे रुख को किसी भी तरह से डिगा नहीं सकतीं. सत्ता के पदों के लिए अपने सिद्धांतों को त्यागने वाले उन बेशर्म और एहसान-फरामोश लोगों को यह बात समझ लेनी चाहिए.' उन्होंने कहा कि डीएमके तमिलनाडु के हितों से कभी कोई समझौता नहीं करेगी और न ही वह अपने सिद्धांतों से कभी पीछे हटेगी.'