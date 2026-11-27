गर्मियों में तरबूज खाना लगभग हर किसी को पसंद होता है. आपने बाजार में गोल तरबूज तो कई बार देखे होंगे, लेकिन क्या कभी चौकोर तरबूज देखा है? जापान में चौकोर तरबूज उगाने की तकनीक काफी मशहूर हुई थी. इसकी खास बात यह है कि इसे फ्रिज में आसानी से रखा जा सकता है और यह लुढ़कता भी नहीं है. आप सामान्य तरबूज के पौधे से घर की छत या बालकनी में भी इसे उगा सकते हैं. इसके लिए पौधे को एक खास चौकोर सांचे में रखना होता है.

सही गमला और मिट्टी चुनकर लगाएं तरबूज का पौधा

तरबूज लगाने के लिए फरवरी से मार्च का समय अच्छा माना जाता है. पौधे को ऐसी जगह लगाएं जहां रोजाना 6 से 8 घंटे सीधी धूप आती हो. अगर आप इसे छत या बालकनी में उगा रहे हैं, तो 18 से 24 इंच गहरा गमला या ग्रो बैग लें. मिट्टी तैयार करने के लिए 40 प्रतिशत बगीचे की मिट्टी, 30 प्रतिशत रेत और 30 प्रतिशत वर्मीकम्पोस्ट या गोबर की खाद मिला दें. ध्यान रखें कि गमले में पानी जमा न हो. किचन गार्डन के लिए छोटे आकार वाली तरबूज की किस्म चुनना बेहतर रहेगा. शुगर बेबी जैसी किस्म इसके लिए इस्तेमाल की जाती है. छोटे फल होने से उन्हें सांचे में रखना भी आसान होता है. पौधा लगाने के बाद मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें और बेल को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह दें.

ऐसे तैयार करें तरबूज के लिए चौकोर सांचा

तरबूज को चौकोर आकार देने के लिए एक मजबूत और पारदर्शी डिब्बे की जरूरत होती है. इसके लिए करीब 8x8 इंच का सांचा बनाया जाता है. इसे मोटी पारदर्शी पॉलीकार्बोनेट शीट या मजबूत एक्रिलिक प्लास्टिक से तैयार करें. डिब्बे के कोनों को स्क्रू या नट-बोल्ट से अच्छी तरह कस दें, ताकि फल बढ़ने पर सांचा खुल न जाए.

सांचे में हवा आने-जाने और पानी बाहर निकलने के लिए छोटे छेद जरूर रखें. इससे अंदर नमी जमा होने और फल के सड़ने का खतरा कम होगा. जब बेल पर लगा तरबूज टेनिस बॉल के आकार का हो जाए, तब उसे सावधानी से सांचे के अंदर रख दें. इस दौरान ध्यान रखें कि फल का डंठल न मुड़े और न टूटे. इसके बाद सांचे को बंद कर दें. फल धीरे-धीरे बढ़ते हुए डिब्बे का चौकोर आकार ले लेगा.

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तरबूज की देखभाल और कटाई का रखें ध्यान

सांचे में तरबूज रखने के बाद हर 2 से 3 दिन में उसकी जांच करते रहें. देखें कि डिब्बे के अंदर पानी तो जमा नहीं हो रहा है और फल पर किसी तरह का दाग या सड़न तो नहीं दिख रही. पौधे को जरूरत के हिसाब से पानी दें और मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें. फल लगने के बाद वर्मीकम्पोस्ट या दूसरी जैविक खाद भी दे . खाद की मात्रा पौधे और गमले के हिसाब से रखें.

जब तरबूज सांचे को पूरी तरह भर ले और फल के पास मौजूद छोटी घुंघराली लता सूखने लगे, तब उसके पकने की जांच करें. सही समय आने पर सांचे के स्क्रू खोलकर फल को बाहर निकाल लें. अगर आप इसे खाने के लिए उगा रहे हैं, तो केवल चौकोर आकार देखकर कटाई न करें. तरबूज का पूरी तरह पकना भी जरूरी है, ताकि उसका स्वाद अच्छा रहे. घर पर इसे सही समय तक बेल पर पकने देने से आप चौकोर आकार के साथ मीठे तरबूज का भी आनंद ले.

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