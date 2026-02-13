हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vijaya Ekadashi 2026: विजया एकादशी पर करें इन नियमों का पालन, श्रीहरि देंगे सुख, संपन्नता और सफलता

Vijaya Ekadashi 2026: विजया एकादशी पर करें इन नियमों का पालन, श्रीहरि देंगे सुख, संपन्नता और सफलता

Vijaya Ekadashi 2026 Niyam: 13 फरवरी 2026 को विजया एकादशी का व्रत है. आज ऐसा कोई काम न करें, जिससे विष्णुजी नाराज हो जाएंगे. इसलिए विजया एकादशी पर पूजा, व्रत, उपाय आदि के साथ नियमों का पालन जरूर करें.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 13 Feb 2026 04:48 AM (IST)
Vijaya Ekadashi 2026 Niyam: 13 फरवरी 2026 को विजया एकादशी का व्रत है. आज ऐसा कोई काम न करें, जिससे विष्णुजी नाराज हो जाएंगे. इसलिए विजया एकादशी पर पूजा, व्रत, उपाय आदि के साथ नियमों का पालन जरूर करें.

विजया एकादशी 2026

1/7
शुक्रवार 13 फरवरी को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर आज विजया एकादशी का व्रत रखा गया है. आज के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है. यह व्रत घर-परिवार के लिए मंगलकारी माना जाता है. साथ ही इस व्रत से जातक सभी कष्टों को दूर करने में विजय प्राप्त करता है.
शुक्रवार 13 फरवरी को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर आज विजया एकादशी का व्रत रखा गया है. आज के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है. यह व्रत घर-परिवार के लिए मंगलकारी माना जाता है. साथ ही इस व्रत से जातक सभी कष्टों को दूर करने में विजय प्राप्त करता है.
2/7
विजया एकादशी व्रत को पुण्यदायी और मंगलकारी व्रत माना जाता है. विधि-विधान और श्रद्धापूर्व इस व्रत को किया जाए तो भगवान विष्णु सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. लेकिन जाने-अनाजने में हुई गलतियों से भगवान नाराज भी हो सकते हैं. इसलिए विजया एकादशी पर व्रत और पूजा में कुछ नियमों का पालन जरूर करें.
विजया एकादशी व्रत को पुण्यदायी और मंगलकारी व्रत माना जाता है. विधि-विधान और श्रद्धापूर्व इस व्रत को किया जाए तो भगवान विष्णु सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. लेकिन जाने-अनाजने में हुई गलतियों से भगवान नाराज भी हो सकते हैं. इसलिए विजया एकादशी पर व्रत और पूजा में कुछ नियमों का पालन जरूर करें.
Published at : 13 Feb 2026 04:48 AM (IST)
Tags :
Vishnu Puja Ekadashi Vrat Ekadashi 2026 Vijaya Ekadashi 2026

