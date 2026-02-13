शुक्रवार 13 फरवरी को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर आज विजया एकादशी का व्रत रखा गया है. आज के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है. यह व्रत घर-परिवार के लिए मंगलकारी माना जाता है. साथ ही इस व्रत से जातक सभी कष्टों को दूर करने में विजय प्राप्त करता है.