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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअमरूद के बाग से होगी बंपर कमाई, मॉनसून से पहले करें यह जरूरी उपाय, हाथों-हाथ बिकेगा फल

अमरूद के बाग से होगी बंपर कमाई, मॉनसून से पहले करें यह जरूरी उपाय, हाथों-हाथ बिकेगा फल

Guava Farming Tips: अमरूद की फसल को बरसात के मौसम में कीड़ों के बड़े अटैक से बचाना बागवानों के लिए सबसे जरूरी काम है. कुछ स्मार्ट और एडवांस उपाय किसानों को बंपर मुनाफा दिला सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 05 Jun 2026 08:25 AM (IST)
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Guava Farming Tips: अमरूद की बागवानी करने वाले किसानों के लिए मॉनसून का सीजन जितनी खुशियां लेकर आता है, उतनी ही बड़ी चुनौती भी खड़ी करता है. अक्सर देखा जाता है कि बरसात के मौसम में अमरूद की फसल में कीड़े लगने की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती है. फ्रूट बोरर यानी फल छेदक कीड़ा अमरूद को अंदर से पूरी तरह खोखला और बेजान बना देता है. जिससे फल की क्वालिटी खराब हो जाती है और मार्केट में उसके दाम कौड़ियों के भाव मिलते हैं. 

कई बार तो पूरी की पूरी फसल मंडी ले जाने लायक भी नहीं बचती. अगर आप भी अपने अमरूद के बाग से बंपर मुनाफा कमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका फल एकदम बेदाग और प्रीमियम क्वालिटी का हो तो आपको मॉनसून की पहली बारिश से पहले ही कुछ बेहद जरूरी और एडवांस उपाय करने होंगे. जिससे आपके बाग का एक भी अमरूद खराब न हो.

फ्रूट फ्लाई का अटैक 

बरसात के दिनों में अमरूद को सबसे ज्यादा नुकसान फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी से होता है. यह मक्खी फलों के अंदर अपने अंडे दे देती है, जिससे बाद में कीड़े पैदा हो जाते हैं. इस समस्या से बचने का सबसे आधुनिक और सौ फीसदी असरदार तरीका है फ्रूट बैगिंग. 

ऐसे करें फ्रूट बैगिंग

जब अमरूद का फल छोटे नींबू के साइज का हो तभी उस पर स्पेशल नॉन-वूवन बैग या बटर पेपर की थैलियां चढ़ा दी जाती हैं.  ऐसा करने से कीड़े और मक्खियां फल को छू भी नहीं पातीं और अमरूद पूरी तरह से सुरक्षित रहता है. इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि फल का रंग एकदम चमकीला और एक जैसा निखर कर आता है. जिससे मार्केट में अमरूद को देखते ही व्यापारी हाथों-हाथ ऊंचे दामों पर खरीद लेते हैं.

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बाजार में मिलने वाले ट्रैप्स 

कीड़ों पर लगाम लगाने के लिए बाग के मैनेजमेंट और साफ-सफाई पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है. मॉनसून आने से पहले अपने बाग में प्रति एकड़ के हिसाब से 4-5 फेरोमोन ट्रैप या लाइट ट्रैप जरूर इंस्टॉल कर दें. यह ट्रैप्स हानिकारक कीड़ों और मक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उन्हें खत्म कर देते हैं, जिससे केमिकल पेस्टिसाइड्स का छिड़काव बहुत कम करना पड़ता है. 

बाग की साफ-सफाई 

इसके साथ ही बाग की जमीन पर गिरे हुए सड़े-गले या खराब फलों को तुरंत इकट्ठा करके खेत से दूर मिट्टी में गहरा दबा दें, क्योंकि ये फल कीड़ों के पनपने का सबसे बड़ा अड्डा होते हैं. पेड़ों के नीचे की मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर देने से वहां छुपे हुए कीड़ों के प्यूपा धूप की वजह से नष्ट हो जाते हैं और आपकी फसल एकदम सेफ रहती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 05 Jun 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Guava Farming Tips Farming News
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