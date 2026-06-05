अमरूद के बाग से होगी बंपर कमाई, मॉनसून से पहले करें यह जरूरी उपाय, हाथों-हाथ बिकेगा फल

Guava Farming Tips: अमरूद की बागवानी करने वाले किसानों के लिए मॉनसून का सीजन जितनी खुशियां लेकर आता है, उतनी ही बड़ी चुनौती भी खड़ी करता है. अक्सर देखा जाता है कि बरसात के मौसम में अमरूद की फसल में कीड़े लगने की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती है. फ्रूट बोरर यानी फल छेदक कीड़ा अमरूद को अंदर से पूरी तरह खोखला और बेजान बना देता है. जिससे फल की क्वालिटी खराब हो जाती है और मार्केट में उसके दाम कौड़ियों के भाव मिलते हैं.

कई बार तो पूरी की पूरी फसल मंडी ले जाने लायक भी नहीं बचती. अगर आप भी अपने अमरूद के बाग से बंपर मुनाफा कमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका फल एकदम बेदाग और प्रीमियम क्वालिटी का हो तो आपको मॉनसून की पहली बारिश से पहले ही कुछ बेहद जरूरी और एडवांस उपाय करने होंगे. जिससे आपके बाग का एक भी अमरूद खराब न हो.

फ्रूट फ्लाई का अटैक

बरसात के दिनों में अमरूद को सबसे ज्यादा नुकसान फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी से होता है. यह मक्खी फलों के अंदर अपने अंडे दे देती है, जिससे बाद में कीड़े पैदा हो जाते हैं. इस समस्या से बचने का सबसे आधुनिक और सौ फीसदी असरदार तरीका है फ्रूट बैगिंग.

ऐसे करें फ्रूट बैगिंग

जब अमरूद का फल छोटे नींबू के साइज का हो तभी उस पर स्पेशल नॉन-वूवन बैग या बटर पेपर की थैलियां चढ़ा दी जाती हैं. ऐसा करने से कीड़े और मक्खियां फल को छू भी नहीं पातीं और अमरूद पूरी तरह से सुरक्षित रहता है. इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि फल का रंग एकदम चमकीला और एक जैसा निखर कर आता है. जिससे मार्केट में अमरूद को देखते ही व्यापारी हाथों-हाथ ऊंचे दामों पर खरीद लेते हैं.

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बाजार में मिलने वाले ट्रैप्स

कीड़ों पर लगाम लगाने के लिए बाग के मैनेजमेंट और साफ-सफाई पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है. मॉनसून आने से पहले अपने बाग में प्रति एकड़ के हिसाब से 4-5 फेरोमोन ट्रैप या लाइट ट्रैप जरूर इंस्टॉल कर दें. यह ट्रैप्स हानिकारक कीड़ों और मक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उन्हें खत्म कर देते हैं, जिससे केमिकल पेस्टिसाइड्स का छिड़काव बहुत कम करना पड़ता है.

बाग की साफ-सफाई

इसके साथ ही बाग की जमीन पर गिरे हुए सड़े-गले या खराब फलों को तुरंत इकट्ठा करके खेत से दूर मिट्टी में गहरा दबा दें, क्योंकि ये फल कीड़ों के पनपने का सबसे बड़ा अड्डा होते हैं. पेड़ों के नीचे की मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर देने से वहां छुपे हुए कीड़ों के प्यूपा धूप की वजह से नष्ट हो जाते हैं और आपकी फसल एकदम सेफ रहती है.

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