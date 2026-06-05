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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 5 June 2026: मकर राशि कर्मचारियों को काउंटर ऑफर पर मिलेगी क्लैरिटी, शॉर्ट टर्म गेन के बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ को चुनें

Aaj ka Makar Rashifal 5 June 2026: मकर राशि कर्मचारियों को काउंटर ऑफर पर मिलेगी क्लैरिटी, शॉर्ट टर्म गेन के बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ को चुनें

Capricorn Horoscope 5 June 2026: ब्रह्म योग से मकर राशि वालों का मार्केट में बढ़ेगा दबदबा, क्या शुक्रवार को पैसे से ज़्यादा लॉन्ग-टर्म ग्रोथ चुनने से चमकेगा आपका करियर? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 05 Jun 2026 04:10 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 5 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, ब्रह्म योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व हंस योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि है तो भद्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा मकर राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी कार्यप्रणाली को पूरी तरह आधुनिक और डिजिटल बनाने का साबित होगा. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन 'डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन' (Digital Transformation) और टेक्नोलॉजी अपडेट का सबसे बेस्ट दिन है; आपके जो भी मुख्य सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन और ऑटोमेशन (Automation) पेंडिंग पड़े थे, उन्हें आज ही इम्प्लीमेंट (लागू) करिए, जिससे आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट (लागत) काफी कम होगी. 

आज आपकी कुंडली में ब्रह्म और सर्वार्थसिद्धि योग बनने से आप बेहद योजनाबद्ध तरीके से अपनी व्यावसायिक व्यवस्था रखेंगे, जिसके प्रभाव से मार्केट (बाजार) में आपका एक अलग ही दबदबा और वर्चस्व साफ दिखाई देगा. ग्रहों की शुभ स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में होने से पुराने अदालती मामलों और कानूनी दांवपेच में भी आज आपको बहुत बड़ी सफलता हाथ लगेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और करियर में सही निर्णय लेने की दुविधा में फंसे लोगों के लिए शुक्रवार का दिन भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा. जो एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) इस भारी कंफ्यूज़न में फंसे थे कि उन्होंने हाल ही में रिजाइन (इस्तीफा) किया और बदले में कंपनी ने उन्हें रोकने के लिए ज़्यादा पैसे (काउंटर ऑफर) दे दिए; तो उन्हें आज ग्रहों की चाल से गजब की क्लैरिटी मिल जाएगी. 

ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आज करियर में पैसे से ज़्यादा लॉन्ग-टर्म ग्रोथ और लर्निंग को देखिए, क्योंकि शॉर्ट-टर्म गेन (अल्पकालिक लाभ) भविष्य में लॉन्ग-टर्म रिग्रेट (दीर्घकालिक पछतावा) बन सकता है. कार्यस्थल पर आपको सीनियर, जूनियर और को-वर्कर्स का पूर्ण सहयोग बना रहेगा. श्रवण नक्षत्र होने से अधिकारियों के साथ आपके मधुर संबंधों के कारण आज नौकरीपेशा लोगों को अपनी 'मनमुताबिक जगह पर ट्रांसफर' (स्थानांतरण) मिलने की बहुत बड़ी संभावना बनी हुई है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपनी सफलताओं की यात्रा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का रहेगा. आपकी राशि का चंद्रमा आपके भीतर काम करने का एक गजब का जोश और उत्साह देगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज अपने-अपने करियर में सफलता का शानदार सफर बिना किसी रुकावट के पूरी तरह जारी रखने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां मनाने और अपनों की सेवा करने का है. आज आपको अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, उनकी थोड़ी सी भी तकलीफ होने पर लापरवाही बिल्कुल न बरतें और तुरंत इलाज करवाएं, जिससे आपसी जुड़ाव मजबूत होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी स्वयं की सेहत आज बहुत शानदार बनी रहेगी. राशि का चंद्रमा आपके चेहरे पर गजब का तेज और चमक देगा, जिससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता शाम को हो सकती है, लेकिन समय पर इलाज से स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ऑफ वाइट
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और डिजिटल बाधाओं से मुक्ति के लिए भगवान शिव की विशेष आराधना करें. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर दूधमिश्रित जल अर्पित करें और शिव मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Jun 2026 04:10 AM (IST)
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