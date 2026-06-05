Aaj Ka Rashifal: आज शुक्रवार, 5 जून 2026 का दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से एक बड़ा 'टर्निंग पॉइंट' साबित होने वाला है. चंद्रमा आज अपनी उच्च प्रबंधन क्षमता वाली राशि मकर में गोचर कर रहे हैं, जहां श्रवण नक्षत्र के साथ उनका मिलन एक दुर्लभ 'सफलता का ब्लूप्रिंट' तैयार कर रहा है.

आज सुबह 09:41:40 तक रहने वाला ब्रह्म योग विशेष रूप से उन लोगों के लिए 'गोल्डन चांस' है जो लंबे समय से करियर में बड़े बदलाव या निवेश की तलाश में थे.

इस राशिफल में हम न केवल आपकी राशि का भविष्य बताएंगे, बल्कि प्रातः काल 10:35:24 से दोपहर 12:19:35 तक रहने वाले राहु काल की उस बारीक समय-सीमा से भी अवगत कराएंगे, जहां एक छोटी सी चूक आपकी वित्तीय योजना को बिगाड़ सकती है. चाहे आप नौकरीपेशा हों, व्यापारी हों या डिजिटल क्रिएटर, जानते हैं 5 जून 2026 का सबसे सटीक राशिफल.

मेष राशि (Aries) - 5 जून 2026

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए किसी 'गोल्डन चांस' से कम नहीं है, लेकिन याद रखिए, आज सफलता केवल उन्हीं को मिलेगी जो शोर मचाने के बजाय खामोशी से अपनी चाल चलेंगे. चंद्रमा का मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में होना एक ऐसी 'कुछ भी करो' वाली ऊर्जा पैदा कर रहा है, जहां आपकी एक सही रणनीति आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगी. आज सुबह 09:41:40 तक ब्रह्म योग का प्रभाव है,अगर आप लंबे समय से अपनी जिंदगी में किसी बड़े धमाके या बदलाव का इंतजार कर रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए 'गेम चेंजर' साबित हो सकता है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं और ऑफिस की पॉलिटिक्स या काम के बोझ से घुटन महसूस कर रहे हैं, तो आज का दिन 'सुनने और समझने' का है. श्रवण नक्षत्र की शक्ति आपको वह गुप्त जानकारी या राज बता सकती है जो अब तक आपसे छिपा था और जिसका उपयोग आप अपने हक में कर सकते हैं. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या सिस्टम में काम कर रहे लोगों के लिए दोपहर 11:51:48 से 12:47:21 का अभिजीत मुहूर्त किसी जैकपॉट से कम नहीं है,कोई भी अटकी हुई फाइल, आवेदन या महत्वपूर्ण मीटिंग इसी समय के लिए शेड्यूल करें. छात्रों के लिए आज का दिन 'आर-पार' की मेहनत का है; अगर आज आपने आलस त्यागा, तो कठिन से कठिन विषय भी आपकी मुट्ठी में होंगे.

आर्थिक जीवन और व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी बाजी' मारने जैसा है. मकर का चंद्रमा व्यापार में गजब की स्थिरता और मजबूती दे रहा है, जिससे आपके वे सौदे आज फाइनल हो सकते हैं जो महीनों से लटके थे. निवेशकों के लिए सीधी सलाह: आज मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आपकी किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं. लेकिन एक बड़ी चेतावनी भी है,प्रातः काल 10:35:24 से दोपहर 12:19:35 के राहु काल में अपनी भावनाओं और जेब, दोनों पर लगाम कसकर रखें; इस समय लिया गया कोई भी फैसला आपकी मेहनत की कमाई को डूबा सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन 'वायरल' होने वाली संभावनाओं से भरा है. ब्रह्म योग आपकी क्रिएटिविटी को उस मुकाम पर ले जाएगा जहां आपका काम खुद अपनी गवाही देगा. यदि आप AI टूल्स या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो आज की गई शुरुआत आपको भविष्य का मार्केट लीडर बना सकती है. आपकी डिजिटल सक्रियता आज आपको कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट या कोलैबोरेशन दिला सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे अनुशासन मांग रहा है. मकर राशि का चंद्रमा सीधा आपके घुटनों और हड्डियों पर असर डाल सकता है, इसलिए बुजुर्गों को आज सीढ़ियां चढ़ते या भारी वजन उठाते समय बेहद सावधान रहना चाहिए. सुबह की ताजी धूप और हल्की स्ट्रेचिंग आज आपके लिए किसी महंगे इलाज से ज्यादा असरदार साबित होगी. मानसिक तनाव से बचने के लिए आज 'डिजिटल डिटॉक्स' करें,मोबाइल छोड़कर कुछ समय खुद के साथ बिताएं.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल मीठी बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज ठोस वादों और भविष्य की प्लानिंग का दिन है. आप अपने पार्टनर के साथ 'नया घर' या 'बड़ी गाड़ी' जैसे आर्थिक लक्ष्यों पर ऐसी चर्चा करेंगे जो आपके भरोसे को और मजबूत करेगी. जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज ऑफिस या किसी प्रोफेशनल इवेंट में 'स्पार्क' महसूस होने के प्रबल योग हैं. एक जरूरी सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है; अगर इस दिशा में जाना आपकी मजबूरी है, तो जौं का सेवन करके ही घर से निकलें ताकि आपके बनते हुए काम न बिगड़ें.

शुभ अंक: 1, 9

शुभ रंग: सुर्ख लाल, पीला

वृषभ राशि (Taurus) - 5 जून 2026

आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए अपनी मेहनत का लोहा मनवाने का है. चंद्रमा का मकर राशि में गोचर आपके भाग्य भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे लंबे समय से रुके हुए कार्यों में अचानक गति आएगी. श्रवण नक्षत्र की उपस्थिति का अर्थ है कि आज आपकी सूझबूझ और दूसरों की बातों को गहराई से समझने की क्षमता आपको बड़े लाभ दिलाएगी. आज सुबह 09:41:40 तक ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा,यदि आप किसी बड़ी योजना को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आज की गई शुरुआत आपको भविष्य का 'लीडर' बना सकती है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आज का दिन आपकी प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बेहतरीन है. आपकी बातों को कार्यक्षेत्र में गंभीरता से सुना जाएगा, जिससे आपकी साख बढ़ेगी. सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं या प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए दोपहर 11:51:48 से 12:47:21 का अभिजीत मुहूर्त एक सुनहरे अवसर की तरह है,कोई भी महत्वपूर्ण मीटिंग या फॉर्म सबमिशन इसी समय में करें. छात्रों के लिए आज का दिन उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े किसी महत्वपूर्ण अपडेट को पाने का है; आपकी एकाग्रता आज आपके प्रतिस्पर्धियों से आपको आगे रखेगी.

आर्थिक जीवन और व्यापार (Finance & Business)

वित्तीय रूप से आज का दिन 'स्थिरता और वृद्धि' का संकेत दे रहा है. मकर का चंद्रमा व्यापारिक विस्तार के लिए बहुत अनुकूल है, जिससे पुराने अटके हुए पेमेंट आज वापस मिल सकते हैं. निवेशकों के लिए विशेष सलाह: आज ब्लू-चिप कंपनियों, गोल्ड और एग्रो-बिजनेस सेक्टर में निवेश करना आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देगा. लेकिन एक सख्त चेतावनी का ध्यान रखें,प्रातः काल 10:35:24 से दोपहर 12:19:35 के राहु काल में किसी भी नए एग्रीमेंट पर साइन न करें और न ही कोई बड़ा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, क्योंकि इस समय की गई चूक भारी पड़ सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल फ्रीलांसरों के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को 'मोनेटाइज' करने का है. ब्रह्म योग आपकी रचनात्मकता को उस स्तर पर ले जाएगा जहां आपका काम खुद अपनी पहचान बनाएगा. यदि आप किसी नए स्टार्टअप या डिजिटल वेंचर की सोच रहे हैं, तो आज का दिन आपको सही पार्टनर या मेंटर दिला सकता है. सोशल मीडिया पर आपकी सक्रियता आज आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिला सकती है जो आपके करियर को नई दिशा देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मामले में आज का दिन आपसे थोड़ी सावधानी मांग रहा है. मकर राशि का प्रभाव जांघों और पैरों में दर्द या थकान दे सकता है. बुजुर्गों को आज चलते-फिरते समय सावधानी बरतनी चाहिए और भारी श्रम से बचना चाहिए. सुबह की गुनगुनी धूप और प्राणायाम आज आपके तनाव को कम करने में जादुई असर करेंगे. मानसिक शांति के लिए आज 'स्क्रीन टाइम' कम करें और कुछ समय प्रकृति के करीब बिताएं.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावनाएं ही नहीं, बल्कि 'प्रैक्टिकल अप्रोच' भी जरूरी है. आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य के बड़े निवेश जैसे 'प्रॉपर्टी' या 'ज्वैलरी' खरीदने की योजना बनाएंगे, जिससे आपसी तालमेल और बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के लिए आज परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से विवाह का कोई ठोस प्रस्ताव आ सकता है. एक विशेष सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है; यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो जौं का सेवन करके ही घर से प्रस्थान करें ताकि आपके कार्यों में कोई बाधा न आए.

शुभ अंक: 5, 8

शुभ रंग: क्रीम, हरा

मिथुन राशि (Gemini) - 5 जून 2026

आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए अपनी बुद्धि और चतुराई का लोहा मनवाने का है. चंद्रमा का मकर राशि में गोचर आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहा है, जो गूढ़ रहस्यों और अचानक मिलने वाले लाभ की ओर इशारा करता है. श्रवण नक्षत्र की उपस्थिति का अर्थ है कि आज आपकी 'सुनने की शक्ति' आपको बड़ी मुश्किलों से बचा सकती है. आज सुबह 09:41:40 तक ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा,यदि आप किसी नए शोध या गहरी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, तो आज का दिन आपको 'एक्सपर्ट' की श्रेणी में खड़ा कर सकता है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आज ऑफिस में कान खुले रखें; कोई ऐसी जानकारी आपके हाथ लग सकती है जो आपके करियर को नई दिशा दे दे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दोपहर 11:51:48 से 12:47:21 का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत शुभ है,इस दौरान किया गया अध्ययन या दिया गया इंटरव्यू सकारात्मक परिणाम ला सकता है. छात्रों के लिए आज का दिन शोध और जटिल विषयों को समझने के लिए श्रेष्ठ है. आपकी तार्किक क्षमता आज आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से दो कदम आगे रखेगी.

आर्थिक जीवन और व्यापार (Finance & Business)

वित्तीय रूप से आज का दिन 'सतर्कता के साथ लाभ' का है. व्यापार में किसी भी बड़े निवेश से पहले दस्तावेजों को बारीकी से पढ़ें. निवेशकों के लिए विशेष सलाह: आज इंश्योरेंस, टैक्स सेविंग स्कीम्स और पुराने निवेशों से लाभ मिलने के योग हैं. हालांकि, एक बड़ी चेतावनी का ध्यान रखें,प्रातः काल 10:35:24 से दोपहर 12:19:35 के राहु काल में कोई भी नया सौदा फाइनल न करें और न ही किसी को उधार दें, क्योंकि इस समय किया गया फैसला भविष्य में मानसिक तनाव दे सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'ऑथेंटिसिटी' दिखाने का है. ब्रह्म योग आपकी रचनात्मकता को एक नई गहराई देगा. यदि आप डेटा साइंस, एआई या किसी नई कोडिंग भाषा में हाथ आजमाना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है. सोशल मीडिया पर आपकी कोई पुरानी पोस्ट या आईडिया आज अचानक चर्चा का विषय बन सकता है, जिससे आपको नए कोलैबोरेशन मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मामले में आज पेट और खान-पान का विशेष ख्याल रखें. मकर राशि का प्रभाव पाचन तंत्र को थोड़ा सुस्त कर सकता है. बुजुर्गों को आज भारी भोजन से बचना चाहिए और पर्याप्त पानी पीना चाहिए. सुबह की ताजी हवा में टहलना और कुछ समय मौन रहना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण सिद्ध होगा. मानसिक शांति के लिए आज 'ओवरथिंकिंग' से बचें और वर्तमान में जीने का प्रयास करें.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज पारदर्शिता और ईमानदारी बहुत जरूरी है. आप अपने पार्टनर के साथ कुछ अनकही बातें साझा कर सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा धैर्य रखने का है; जल्दबाजी में कोई वादा न करें. एक विशेष सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है; यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो जौं का सेवन करके ही घर से प्रस्थान करें ताकि आपके कार्यों में कोई रुकावट न आए.

शुभ अंक: 3, 6

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

कर्क राशि (Cancer) - 5 जून 2026

आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए अपनी भावनाओं और निर्णयों के बीच संतुलन बनाने का है. चंद्रमा का मकर राशि में गोचर आपके सप्तम भाव (साझेदारी) को सक्रिय कर रहा है, जिससे दूसरों के साथ मिलकर किए गए काम आज बड़ी सफलता दिलाएंगे. श्रवण नक्षत्र की उपस्थिति का अर्थ है कि आज आपको अपने अंतर्मन की आवाज सुननी चाहिए, जो आपको सही दिशा दिखाएगी. आज सुबह 09:41:40 तक ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा,अगर आप किसी नई डील या रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए 'भाग्य का द्वार' खोल सकता है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आज का दिन टीम वर्क का है; अकेले काम करने के बजाय सहयोगियों के साथ मिलकर चलना आपको तरक्की दिलाएगा. सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों या उच्च पद की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दोपहर 11:51:48 से 12:47:21 का अभिजीत मुहूर्त एक शक्तिशाली समय है,कोई भी नया प्रोजेक्ट हाथ में लेने या प्रेजेंटेशन देने के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ है. छात्रों के लिए आज का दिन अपनी एकाग्रता को साधने का है; श्रवण नक्षत्र आपको जटिल विषयों को रटने के बजाय समझने में मदद करेगा.

आर्थिक जीवन और व्यापार (Finance & Business)

वित्तीय रूप से आज का दिन 'पार्टनरशिप' से लाभ का है. व्यापार में आज कोई नया और बड़ा अनुबंध (Contract) आपके हाथ लग सकता है. निवेशकों के लिए विशेष सलाह: आज लिक्विड एसेट्स, एफएमसीजी और जल संबंधी व्यापारों में निवेश करना आपके लिए भविष्य में सुखद परिणाम लाएगा. हालांकि, एक सख्त चेतावनी का ध्यान रखें,प्रातः काल 10:35:24 से दोपहर 12:19:35 के राहु काल में किसी भी नए कागजात पर हस्ताक्षर न करें और न ही कोई बड़ा वित्तीय जोखिम लें, क्योंकि इस समय की गई गलती आर्थिक बोझ बढ़ा सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'क्रिएटिविटी' को दुनिया के सामने पेश करने का है. ब्रह्म योग आपकी कल्पनाशीलता को हकीकत में बदलने की ताकत देगा. यदि आप किसी नए सोशल मीडिया अभियान या डिजिटल स्टार्टअप की योजना बना रहे हैं, तो आज आपकी पोस्ट या आईडिया को बड़े स्तर पर सराहना मिल सकती है. आपकी संवेदनशीलता ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, जो आपको ऑडियंस से सीधे जोड़ने में मदद करेगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको सर्दी-जुकाम या छाती में जकड़न के प्रति सावधान रहना चाहिए. मकर राशि का प्रभाव वात रोगों को बढ़ा सकता है, इसलिए ठंडी चीजों से परहेज करें. बुजुर्गों को आज घुटनों के दर्द या जोड़ों की समस्या परेशान कर सकती है. सुबह की गुनगुनी धूप और प्राणायाम आज आपके शरीर में ऊर्जा का नया संचार करेंगे. मानसिक शांति के लिए आज 'डिजिटल शोर' से दूर रहें और कुछ समय एकांत में ध्यान लगाएं.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज का दिन आपसी मतभेदों को भुलाकर एक होने का है. आप अपने जीवनसाथी के साथ भविष्य की बड़ी योजनाओं पर खुलकर चर्चा करेंगे, जिससे संबंधों में पारदर्शिता आएगी. अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह से जुड़ी कोई सुखद चर्चा परिवार में शुरू हो सकती है. एक विशेष सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है; यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो जौं का सेवन करके ही घर से प्रस्थान करें ताकि आपके कार्यों में कोई बाधा न आए और आपकी यात्रा सफल रहे.

शुभ अंक: 2, 7

शुभ रंग: सफेद, सिल्वर

सिंह राशि (Leo) - 5 जून 2026

आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए अपनी धाक जमाने और अधूरे सपनों को हकीकत में बदलने का है. चंद्रमा का मकर राशि में गोचर आपके छठे भाव (शत्रु और रोग भाव) को सक्रिय कर रहा है, जिससे आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे और पुरानी समस्याओं का अंत करेंगे. श्रवण नक्षत्र की उपस्थिति का अर्थ है कि आज आपकी अनुशासनप्रियता और कार्य के प्रति समर्पण आपको बड़ी विजय दिलाएगा. आज सुबह 09:41:40 तक ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा,यदि आप किसी बड़ी चुनौती को स्वीकार करने की सोच रहे हैं, तो आज की गई शुरुआत आपको 'विजेता' बना सकती है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आज ऑफिस में आपकी मैनेजमेंट स्किल्स की चर्चा होगी; मुश्किल प्रोजेक्ट्स को संभालने की आपकी काबिलियत आपको प्रमोशन के करीब ले जा सकती है. सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों या प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दोपहर 11:51:48 से 12:47:21 का अभिजीत मुहूर्त एक शक्तिशाली समय है,किसी भी बड़े अधिकारी से मिलने या नई जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए यह समय सर्वोत्तम है. छात्रों के लिए आज का दिन अपनी मेहनत का लोहा मनवाने का है; आपकी एकाग्रता आज आपको कठिन से कठिन परीक्षा में सफलता दिलाएगी.

आर्थिक जीवन और व्यापार (Finance & Business)

वित्तीय रूप से आज का दिन 'रणनीतिक लाभ' का है. व्यापार में आज आप अपने शत्रुओं या प्रतिस्पर्धियों की चालों को मात देकर कोई बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. निवेशकों के लिए विशेष सलाह: आज गोल्ड, सरकारी बॉन्ड्स और ऊर्जा (Energy) सेक्टर में निवेश करना आपके लिए भविष्य में सुरक्षित और बड़ा रिटर्न सुनिश्चित करेगा. हालांकि, एक सख्त चेतावनी का ध्यान रखें,प्रातः काल 10:35:24 से दोपहर 12:19:35 के राहु काल में किसी भी नए वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें और न ही किसी को बड़ा कर्ज दें, क्योंकि इस समय किया गया निवेश विवादों में फंस सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के लिए आज का दिन अपने 'पर्सनल ब्रांड' को मजबूत करने का है. ब्रह्म योग आपकी रचनात्मकता में एक राजसी चमक लाएगा. यदि आप किसी नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरुआत करना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो अपडेट करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपको ग्लोबल पहचान दिला सकता है. आपकी स्पष्टवादिता और आत्मविश्वास आज आपको डिजिटल जगत में नए फॉलोअर्स और बड़े कोलैबोरेशन दिला सकता है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको अपनी पाचन शक्ति और कमर के निचले हिस्से का ख्याल रखना चाहिए. मकर राशि का प्रभाव पुरानी बीमारियों को फिर से उभार सकता है, इसलिए परहेज में कोताही न बरतें. बुजुर्गों को आज भारी शारीरिक श्रम से बचना चाहिए और समय पर दवा लेनी चाहिए. सुबह की ताजी हवा और सूर्य नमस्कार आज आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को दोगुना कर देंगे. मानसिक शांति के लिए आज 'अहंकार' का त्याग करें और कुछ समय ध्यान में बिताएं.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज का दिन मर्यादा और प्रेम के संतुलन का है. आप अपने जीवनसाथी के साथ घर के अनुशासन और भविष्य की बड़ी खरीदारी पर विचार-विमर्श करेंगे, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए आज किसी उच्च प्रतिष्ठित परिवार से विवाह का प्रस्ताव आने के प्रबल योग हैं. एक विशेष सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है; यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो जौं का सेवन करके ही घर से प्रस्थान करें ताकि आपके कार्यों में कोई बाधा न आए.

शुभ अंक: 1, 5

शुभ रंग: सुनहरा, केसरिया

कन्या राशि (Virgo) - 5 जून 2026

आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए अपनी कार्यकुशलता और प्रबंधन क्षमता से दुनिया को चौंकाने का है. चंद्रमा का मकर राशि में गोचर आपके पंचम भाव (बुद्धि और संतान भाव) को सक्रिय कर रहा है, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता अत्यंत सटीक रहेगी. श्रवण नक्षत्र की उपस्थिति का अर्थ है कि आज आप दूसरों की अनकही बातों को भी भांप लेंगे, जो आपको हर सौदे में बढ़त दिलाएगा. आज सुबह 09:41:40 तक ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा,यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, तो आज का दिन उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आज आपकी डेटा एनालिसिस और बारीकियों पर पकड़ आपको बॉस की नजरों में ला सकती है; किसी जटिल समस्या का सरल समाधान ढूंढना आज आपकी बड़ी उपलब्धि होगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर कार्यरत लोगों के लिए दोपहर 11:51:48 से 12:47:21 का अभिजीत मुहूर्त एक शक्तिशाली समय है,कोई भी नया कार्यभार संभालने या महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए यह समय सर्वोत्तम है. छात्रों के लिए आज का दिन शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने का है; आपकी एकाग्रता आज कठिन विषयों को भी सरल बना देगी.

आर्थिक जीवन और व्यापार (Finance & Business)

वित्तीय रूप से आज का दिन 'बौद्धिक निवेश' से लाभ का है. व्यापार में आज आपकी रणनीतियां आपके प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ देंगी और किसी पुराने निवेश से अचानक धन लाभ के योग बनेंगे. निवेशकों के लिए विशेष सलाह: आज आईटी, शिक्षा (Ed-tech) और फार्मा सेक्टर में निवेश करना आपके लिए भविष्य में सुरक्षित और बड़ा रिटर्न सुनिश्चित करेगा. हालांकि, एक सख्त चेतावनी का ध्यान रखें,प्रातः काल 10:35:24 से दोपहर 12:19:35 के राहु काल में किसी भी बड़े निवेश या शेयर बाजार में नए दांव लगाने से बचें, क्योंकि इस समय की गई गणना गलत साबित हो सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'क्रिएटिंग स्किल्स' को अपडेट करने का है. ब्रह्म योग आपकी रचनात्मकता में सटीकता लाएगा. यदि आप कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या कंटेंट राइटिंग में हैं, तो आज का काम आपको ग्लोबल पहचान दिला सकता है. नई टेक्नोलॉजी या एआई टूल्स का प्रयोग आज आपके करियर की रफ्तार को बढ़ा देगा. आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल आज किसी बड़े क्लाइंट या कंपनी का ध्यान खींच सकती है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको अपनी मानसिक शांति और पाचन तंत्र का ख्याल रखना चाहिए. मकर राशि का प्रभाव पेट में गैस या अपच जैसी समस्या दे सकता है, इसलिए संतुलित आहार लें. बुजुर्गों को आज पैरों में दर्द या नसों में खिंचाव की समस्या हो सकती है. सुबह का योग और नियमित वॉक आज आपके शरीर को लचीला और ऊर्जावान बनाए रखेंगे. मानसिक शांति के लिए आज 'ओवरथिंकिंग' का त्याग करें और कुछ समय पसंदीदा संगीत या किताब के साथ बिताएं.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज का दिन आपसी संवाद और विश्वास को गहरा करने का है. आप अपने पार्टनर के साथ बच्चों के भविष्य या घर के सौंदर्यीकरण पर सार्थक चर्चा करेंगे, जिससे संबंधों में नयापन आएगा. अविवाहित लोगों के लिए आज किसी बौद्धिक चर्चा के दौरान कोई खास रिश्ता जुड़ने के योग बन सकते हैं. एक विशेष सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है; यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो जौं का सेवन करके ही घर से प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा निर्बाध और सफल रहे.

शुभ अंक: 5, 3

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

तुला राशि (Libra) - 5 जून 2026

आज का दिन तुला राशि वालों के लिए अपनी निर्णय क्षमता और कूटनीति से बिगड़े हुए कामों को बनाने का है. चंद्रमा का मकर राशि में गोचर आपके चतुर्थ भाव (सुख और वाहन भाव) को सक्रिय कर रहा है, जिससे घर में सुख-सुविधाओं की वृद्धि होगी. श्रवण नक्षत्र की उपस्थिति का अर्थ है कि आज आपको अपने आस-पास की चर्चाओं पर गौर करना चाहिए, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण सूचना आपके भविष्य की दिशा बदल सकती है. आज सुबह 09:41:40 तक ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा,यदि आप किसी संपत्ति या बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए 'स्थायित्व और लाभ' का मार्ग प्रशस्त करेगा.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आज कार्यस्थल पर आपके काम करने के तरीके और शांत स्वभाव की सराहना होगी; कोई जटिल प्रोजेक्ट आपकी मध्यस्थता से सुलझ सकता है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:51:48 से 12:47:21 का अभिजीत मुहूर्त विशेष लाभकारी है,कोई भी नया आवेदन करने या उच्चाधिकारियों से मिलने के लिए यह समय श्रेष्ठ है. छात्रों के लिए आज का दिन अपनी नींव मजबूत करने का है; आपकी एकाग्रता आज आपको जटिल सिद्धांतों को आसानी से समझने में मदद करेगी.

आर्थिक जीवन और व्यापार (Finance & Business)

वित्तीय रूप से आज का दिन 'सुखद निवेश' का है. व्यापार में आज आप किसी ऐसी डील को फाइनल कर सकते हैं जो लंबे समय तक आपको लाभ देगी. निवेशकों के लिए विशेष सलाह: आज रियल एस्टेट, डेकोर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश करना आपके पोर्टफोलियो को मजबूती दे सकता है. हालांकि, एक कड़ी चेतावनी का ध्यान रखें,प्रातः काल 10:35:24 से दोपहर 12:19:35 के राहु काल में किसी भी बड़ी खरीदारी या वित्तीय समझौते से बचें, क्योंकि इस समय की गई डील भविष्य में कानूनी अड़चनें पैदा कर सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपने 'विजुअल और एस्थेटिक' काम को पेश करने का है. ब्रह्म योग आपकी रचनात्मकता में संतुलन और आकर्षण लाएगा. यदि आप इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन या डिजिटल आर्ट से जुड़े हैं, तो आज का आपका काम सोशल मीडिया पर वायरल होने की क्षमता रखता है. आपकी संतुलित सोच आज आपको नए ब्रांड एंडोर्समेंट या प्रोजेक्ट्स दिला सकती है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको अपनी छाती और फेफड़ों का ख्याल रखना चाहिए. मकर राशि का प्रभाव थोड़ा भारीपन महसूस करा सकता है, इसलिए ताजी हवा और प्राणायाम को प्राथमिकता दें. बुजुर्गों को आज घुटनों में दर्द या जकड़न महसूस हो सकती है, जिसके लिए हल्का व्यायाम जरूरी है. मानसिक शांति के लिए आज 'वर्क-लाइफ बैलेंस' बनाए रखें और रात को जल्दी सोने का प्रयास करें.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज का दिन सौहार्द और सामंजस्य बढ़ाने वाला है. आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर घर के नवीनीकरण या किसी मांगलिक कार्य की योजना बना सकते हैं. अविवाहित लोगों के लिए आज किसी सामाजिक समारोह के दौरान विवाह का कोई गंभीर प्रस्ताव आ सकता है. एक विशेष सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है; यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो जौं का सेवन करके ही घर से प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सुखद और सफल रहे.

शुभ अंक: 2, 7

शुभ रंग: सफेद, हल्का नीला

वृश्चिक राशि (Scorpio) - 5 जून 2026

आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए अपनी इच्छाशक्ति और छिपे हुए सामर्थ्य को पहचानने का है. चंद्रमा का मकर राशि में गोचर आपके तृतीय भाव (पराक्रम और साहस भाव) को सक्रिय कर रहा है, जिससे आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी और आप कठिन से कठिन चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे. श्रवण नक्षत्र की उपस्थिति का संकेत है कि आज आपकी संवाद शैली और दूसरों की बातों को गहराई से समझने की कला आपको कोई बड़ी जीत दिला सकती है. आज सुबह 09:41:40 तक ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा,यदि आप किसी साहसिक कार्य या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए 'विजय का मार्ग' प्रशस्त करेगा.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आज ऑफिस में आपके काम करने की रफ़्तार और जुनून को सराहा जाएगा; सहकर्मी आपसे सलाह लेने आएंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या सुरक्षा, पुलिस और सेना से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:51:48 से 12:47:21 का अभिजीत मुहूर्त एक अत्यंत शुभ समय है,किसी भी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग, आवेदन या मीटिंग के लिए यह समय सर्वोत्तम है. छात्रों के लिए आज का दिन अपनी एकाग्रता को साधने का है; आपकी तार्किक शक्ति आज आपको तकनीकी और जटिल विषयों में महारत हासिल करने में मदद करेगी.

आर्थिक जीवन और व्यापार (Finance & Business)

वित्तीय रूप से आज का दिन 'रणनीतिक निवेश' से लाभ का है. व्यापार में आज आप अपने साहस और सही समय पर लिए गए फैसलों से बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. निवेशकों के लिए विशेष सलाह: आज रीयल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक सेक्टर में निवेश करना आपके लिए भविष्य में सुरक्षित और बड़ा रिटर्न सुनिश्चित करेगा. हालांकि, एक सख्त चेतावनी का ध्यान रखें,प्रातः काल 10:35:24 से दोपहर 12:19:35 के राहु काल में किसी भी बड़े वित्तीय जोखिम, नए अनुबंध या शेयर बाजार में सट्टेबाजी से बचें, क्योंकि इस समय किया गया निवेश विवादों या नुकसान का कारण बन सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'इंटेंसिटी और जुनून' को काम में बदलने का है. ब्रह्म योग आपकी रचनात्मकता को एक नई गहराई और रहस्यमयी आकर्षण देगा. यदि आप साइबर सुरक्षा, कोडिंग या इन्वेस्टिगेटिव कंटेंट में रुचि रखते हैं, तो आज का काम आपको डिजिटल दुनिया में एक अलग पहचान दिला सकता है. आपकी स्पष्टवादिता और प्रभावशाली व्यक्तित्व आज आपको नए ब्रांड कोलैबोरेशन या बड़े प्रोजेक्ट्स दिलाने में सहायक होगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको अपनी ऊर्जा के स्तर को संतुलित रखने की जरूरत है. मकर राशि का प्रभाव कंधों या बाजुओं में थोड़ी थकान या दर्द महसूस करा सकता है, इसलिए काम के बीच-बीच में आराम जरूर लें. बुजुर्गों को आज भारी वजन उठाने से बचना चाहिए और अपने रक्तचाप (Blood Pressure) का ध्यान रखना चाहिए. सुबह की दौड़ या जिम जाना आज आपकी मांसपेशियों को मजबूती देगा. मानसिक शांति के लिए आज 'बदले की भावना' का त्याग करें और कुछ समय ध्यान या योग में बिताएं.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज का दिन आपसी विश्वास और गहराई बढ़ाने वाला है. आप अपने जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी गलतफहमी को सुलझाने में सफल रहेंगे, जिससे संबंधों में फिर से मिठास आएगी. अविवाहित लोगों के लिए आज किसी करीबी रिश्तेदार के माध्यम से विवाह का कोई ठोस प्रस्ताव आ सकता है. एक विशेष सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है; यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो जौं का सेवन करके ही घर से प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा निर्बाध और सफल रहे.

शुभ अंक: 9, 1

शुभ रंग: गहरा लाल, नारंगी

धनु राशि (Sagittarius) - 5 जून 2026

आज का दिन धनु राशि वालों के लिए अपनी बुद्धि और दूरदर्शिता के बल पर बड़े लक्ष्य हासिल करने का है. चंद्रमा का मकर राशि में गोचर आपके धन भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे आर्थिक मजबूती और वाणी में प्रभाव बढ़ेगा. श्रवण नक्षत्र की उपस्थिति का अर्थ है कि आज आपकी दी गई सलाह दूसरों के लिए 'पत्थर की लकीर' साबित हो सकती है. आज सुबह 09:41:40 तक ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा,यदि आप किसी लंबी अवधि की वित्तीय योजना या निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए 'समृद्धि का मार्ग' प्रशस्त करेगा.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आज आपकी टीम मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन स्किल्स की वजह से आपको विशेष पहचान मिल सकती है; ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपका इंतजार कर रही है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या उच्च शिक्षा (Education) के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:51:48 से 12:47:21 का अभिजीत मुहूर्त एक शक्तिशाली समय है,कोई भी नया कोर्स जॉइन करने या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए यह समय सर्वोत्तम है. छात्रों के लिए आज का दिन ज्ञानार्जन का है; आपकी एकाग्रता आज कठिन विषयों की तह तक जाने में मदद करेगी.

आर्थिक जीवन और व्यापार (Finance & Business)

वित्तीय रूप से आज का दिन 'स्थिरता और संचय' का है. व्यापार में आज आपको पुराने निवेशों से बड़ा लाभ मिल सकता है और धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे. निवेशकों के लिए विशेष सलाह: आज बैंकिंग, एफएमसीजी और सोने (Gold) में निवेश करना आपके लिए भविष्य में सुरक्षित और बड़ा रिटर्न सुनिश्चित करेगा. हालांकि, एक सख्त चेतावनी का ध्यान रखें,प्रातः काल 10:35:24 से दोपहर 12:19:35 के राहु काल में किसी भी नए वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें और न ही किसी को बड़ा कर्ज दें, क्योंकि इस समय किया गया निवेश भविष्य में उलझनों का कारण बन सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'ऑथेंटिक नॉलेज' को शेयर करने का है. ब्रह्म योग आपकी रचनात्मकता में एक दार्शनिक गहराई लाएगा. यदि आप पॉडकास्टिंग, ऑनलाइन टीचिंग या कंटेंट राइटिंग में हैं, तो आज का आपका काम दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ेगा. नई टेक्नोलॉजी को अपनाना आज आपके करियर की रफ्तार को बढ़ा देगा. आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस आज किसी बड़े शैक्षणिक या वित्तीय ब्रांड का ध्यान खींच सकती है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको अपने खान-पान और दांतों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए. मकर राशि का प्रभाव मुख संबंधी छोटी-मोटी समस्या दे सकता है, इसलिए सफाई का ध्यान रखें. बुजुर्गों को आज भारी भोजन से बचना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए. सुबह की सैर और हल्का व्यायाम आज आपके शरीर को चुस्त और मानसिक रूप से शांत रखेगा. मानसिक शांति के लिए आज 'अहंकार' से बचें और कुछ समय परिवार के साथ बिताएं.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज का दिन मिठास और आपसी समझ बढ़ाने वाला है. आप अपने जीवनसाथी के साथ भविष्य की बड़ी खरीदारी या निवेश पर गंभीर चर्चा करेंगे, जिससे घर का वातावरण सुखद रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए आज किसी धार्मिक या सामाजिक समारोह के दौरान विवाह का कोई गरिमापूर्ण प्रस्ताव आने के योग हैं. एक विशेष सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है; यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो जौं का सेवन करके ही घर से प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा निर्बाध और सफल रहे.

शुभ अंक: 3, 9

शुभ रंग: पीला, केसरिया

मकर राशि (Capricorn) - 5 जून 2026

आज का दिन मकर राशि वालों के लिए अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने और नेतृत्व संभालने का है. चंद्रमा का आपकी ही राशि में संचरण आपको मानसिक दृढ़ता और गंभीरता प्रदान करेगा. श्रवण नक्षत्र (जो आपका अपना नक्षत्र है) की उपस्थिति का अर्थ है कि आज आपकी बातों में वजन होगा और लोग आपका अनुसरण करेंगे. आज सुबह 09:41:40 तक ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा,यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट की कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं या खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए 'नींव का पत्थर' साबित होगा.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी अनुशासनप्रियता और कार्यकुशलता की मिसाल दी जाएगी. प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को आज कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जो भविष्य में प्रमोशन का रास्ता साफ करेगी. सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों या उच्च स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दोपहर 11:51:48 से 12:47:21 का अभिजीत मुहूर्त एक शक्तिशाली समय है,कोई भी नया कार्यभार संभालने या महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ाने के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ है. छात्रों के लिए आज का दिन आत्म-मंथन और कठिन विषयों पर विजय प्राप्त करने का है.

आर्थिक जीवन और व्यापार (Finance & Business)

वित्तीय रूप से आज का दिन 'सुदृढ़ीकरण' का है. व्यापार में आज आप अपनी दूरदर्शिता से किसी बड़े घाटे को मुनाफे में बदल सकते हैं. निवेशकों के लिए विशेष सलाह: आज रीयल एस्टेट, स्टील, और माइनिंग सेक्टर में निवेश करना आपके लिए भविष्य में सुरक्षित और बड़ा रिटर्न सुनिश्चित करेगा. हालांकि, एक सख्त चेतावनी का ध्यान रखें,प्रातः काल 10:35:24 से दोपहर 12:19:35 के राहु काल में किसी भी बड़े वित्तीय जोखिम या नए एग्रीमेंट से बचें, क्योंकि इस समय किया गया निवेश मानसिक तनाव और देरी का कारण बन सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'लीडरशिप क्वालिटी' दिखाने का है. ब्रह्म योग आपकी रचनात्मकता को एक संगठित स्वरूप देगा. यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग या डेटा एनालिसिस से जुड़े हैं, तो आज आपका काम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को छुएगा. आपकी व्यवस्थित कार्यप्रणाली आज आपको डिजिटल जगत में नए क्लाइंट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स दिला सकती है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको अपने घुटनों और जोड़ों के प्रति अतिरिक्त सावधान रहना चाहिए. मकर राशि में चंद्रमा का प्रभाव पुरानी चोट को फिर से उभार सकता है, इसलिए भारी व्यायाम से बचें. बुजुर्गों को आज अपने चलने-फिरने के तरीके पर ध्यान देना चाहिए और पर्याप्त आराम करना चाहिए. सुबह की हल्की धूप और ध्यान (Meditation) आज आपकी मानसिक एकाग्रता को बढ़ाएगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज का दिन गंभीर संवाद और भविष्य की योजना बनाने का है. आप अपने जीवनसाथी के साथ घर की जिम्मेदारियों और बच्चों के करियर पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, जिससे संबंधों में मजबूती आएगी. अविवाहित लोगों के लिए आज समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने से विवाह के अच्छे और गंभीर प्रस्ताव आने के योग हैं. एक विशेष सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है; यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो जौं का सेवन करके ही घर से प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्बाध रहे.

शुभ अंक: 8, 4

शुभ रंग: गहरा नीला, काला

कुंभ राशि (Aquarius) - 5 जून 2026

आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए अपनी भविष्यगामी सोच और नवाचार (Innovation) को दुनिया के सामने लाने का है. चंद्रमा का मकर राशि में गोचर आपके द्वादश भाव (व्यय और विदेश भाव) को सक्रिय कर रहा है, जिससे विदेशी संपर्कों या दूरगामी योजनाओं से लाभ के योग बनेंगे. श्रवण नक्षत्र की उपस्थिति का अर्थ है कि आज आप जो कुछ भी सुनेंगे या सीखेंगे, वह आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगा. आज सुबह 09:41:40 तक ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा,यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की रिसर्च कर रहे हैं या आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए 'ज्ञान का प्रकाश' लेकर आएगा.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आज का दिन बैक-एंड ऑपरेशंस या प्लानिंग के लिए श्रेष्ठ है; आपकी रणनीति पर्दे के पीछे रहकर भी बड़ा असर दिखाएगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:51:48 से 12:47:21 का अभिजीत मुहूर्त विशेष फलदायी है,किसी भी विदेशी क्लाइंट से मीटिंग या महत्वपूर्ण ईमेल भेजने के लिए यह समय सर्वोत्तम है. छात्रों के लिए आज का दिन एकांत में अध्ययन करने और अपनी एकाग्रता को शिखर पर ले जाने का है.

आर्थिक जीवन और व्यापार (Finance & Business)

वित्तीय रूप से आज का दिन 'बजट और निवेश' पर ध्यान देने का है. व्यापार में आज आपको दूरस्थ क्षेत्रों या ऑनलाइन माध्यमों से बड़ा मुनाफा मिल सकता है. निवेशकों के लिए विशेष सलाह: आज टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स और विदेशी स्टॉक्स में निवेश करना आपके पोर्टफोलियो को मजबूती दे सकता है. हालांकि, एक सख्त चेतावनी का ध्यान रखें,प्रातः काल 10:35:24 से दोपहर 12:19:35 के राहु काल में किसी भी नए वित्तीय समझौते या बड़े खर्च से बचें, क्योंकि इस समय किया गया निवेश अनावश्यक खर्चों या कानूनी उलझनों का कारण बन सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'यूनिकनेस' दिखाने का है. ब्रह्म योग आपकी रचनात्मकता को एक ग्लोबल विजन देगा. यदि आप वेब3, एआई या ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों में काम कर रहे हैं, तो आज आपका काम विशेषज्ञों का ध्यान खींच सकता है. आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस आज किसी अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट या ब्रांड के साथ जुड़ने का जरिया बन सकती है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको अपनी आंखों और नींद का विशेष ख्याल रखना चाहिए. मकर राशि का प्रभाव मानसिक थकान या अनिद्रा की समस्या दे सकता है, इसलिए काम के साथ-साथ विश्राम भी जरूरी है. बुजुर्गों को आज अपने पैरों के तलवों और एड़ियों के दर्द के प्रति सचेत रहना चाहिए. सुबह का ध्यान (Meditation) और गहरी सांस लेने के व्यायाम आज आपको आंतरिक शांति और ऊर्जा प्रदान करेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज 'डिजिटल डिटॉक्स' करना आपके लिए सबसे बड़ी औषधि होगी.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज का दिन त्याग और आपसी समझ का है. आप अपने पार्टनर के साथ किसी पुरानी कड़वाहट को खत्म कर एक नई शुरुआत करेंगे, जिससे संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. अविवाहित लोगों के लिए आज विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति से रिश्ते की चर्चा शुरू होने के योग हैं. एक विशेष सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है; यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो जौं का सेवन करके ही घर से प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सुखद और सफल रहे.

शुभ अंक: 8, 4

शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू, काला

मीन राशि (Pisces) - 5 जून 2026

आज का दिन मीन राशि वालों के लिए अपनी कल्पनाओं को धरातल पर उतारने और सामाजिक दायरे से लाभ उठाने का है. चंद्रमा का मकर राशि में गोचर आपके लाभ भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे लंबे समय से रुके हुए धन की प्राप्ति और आय के नए स्रोत बनेंगे. श्रवण नक्षत्र की उपस्थिति का अर्थ है कि आज आपको अपने बड़ों या गुरुओं की सलाह पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी एक छोटी सी बात आपको किसी बड़े आर्थिक संकट से बचा सकती है. आज सुबह 09:41:40 तक ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा,यदि आप किसी नए निवेश या दान-पुण्य की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन आपके आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही पक्षों को मजबूत करेगा.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आज ऑफिस में आपकी नेटवर्किंग स्किल्स काम आएंगी; किसी पुराने संपर्क के जरिए आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:51:48 से 12:47:21 का अभिजीत मुहूर्त विशेष अनुकूल है,किसी भी बड़े अधिकारी से सहायता मांगने या महत्वपूर्ण इंटरव्यू के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ है. छात्रों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को पहचानने का है; आपकी एकाग्रता आज आपको जटिल विषयों को रटने के बजाय उनके मूल अर्थ को समझने में मदद करेगी.

आर्थिक जीवन और व्यापार (Finance & Business)

वित्तीय रूप से आज का दिन 'इच्छाओं की पूर्ति' का है. व्यापार में आज आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है और किसी नई पार्टनरशिप की शुरुआत भी हो सकती है. निवेशकों के लिए विशेष सलाह: आज रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा. लेकिन एक कड़ी चेतावनी का ध्यान रखें,प्रातः काल 10:35:24 से दोपहर 12:19:35 के राहु काल में किसी भी नए व्यावसायिक सौदे पर हस्ताक्षर न करें और न ही किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर निवेश करें, क्योंकि इस समय किया गया फैसला आपकी संचित पूंजी को नुकसान पहुंचा सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'इंट्यूशन' (अंतर्ज्ञान) को कंटेंट में बदलने का है. ब्रह्म योग आपकी रचनात्मकता में एक आध्यात्मिक वाइब और गहराई लाएगा. यदि आप वीडियो एडिटिंग, स्टोरीटेलिंग या वेलनेस सेक्टर से जुड़े हैं, तो आज आपका काम दर्शकों के दिल को छुएगा. आपकी संवेदनशीलता ही आज आपकी सबसे बड़ी USP बनेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में एक विश्वसनीय चेहरा बनाएगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको अपने पैरों और विशेषकर एड़ियों के प्रति सावधान रहना चाहिए. मकर राशि का प्रभाव पैरों में सूजन या थकान दे सकता है, इसलिए ज्यादा देर खड़े रहकर काम करने से बचें. बुजुर्गों को आज अपने रक्त संचार (Blood Circulation) का ध्यान रखना चाहिए और समय पर हल्की मालिश या व्यायाम करना चाहिए. सुबह का ध्यान और संगीत आज आपके मानसिक तनाव को पूरी तरह खत्म कर देंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज खुद को हाइड्रेटेड रखना और सकारात्मक विचार रखना ही आपकी संजीवनी होगी.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज का दिन प्यार और सहयोग की नई कहानी लिखेगा. आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की खुशियों और किसी मांगलिक कार्य की योजना बनाएंगे, जिससे घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए आज किसी मित्र के माध्यम से प्रेम संबंध शुरू होने के प्रबल योग हैं. एक विशेष सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है; यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो जौं का सेवन करके ही घर से प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सुखद और आपके काम सफल रहें.

शुभ अंक: 3, 7

शुभ रंग: पीला, समुद्री हरा

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