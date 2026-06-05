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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 5 June 2026: कुंभ राशि दफ्तर की राजनीति और अफवाहों से खराब हो सकती है इमेज, ईमानदारी को बनाएं अपना हथियार

Aaj ka Kumbh Rashifal 5 June 2026: कुंभ राशि दफ्तर की राजनीति और अफवाहों से खराब हो सकती है इमेज, ईमानदारी को बनाएं अपना हथियार

Aquarius Horoscope 5 June 2026:कुंभ राशि वालों को डॉलर रेट बदलाव और इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से रहना होगा सावधान, क्या शुक्रवार को ऑफिस पॉलिटिक्स और गॉसिप से खराब होगी आपकी इमेज? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 05 Jun 2026 04:15 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 5 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, ब्रह्म योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व हंस योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि है तो भद्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा मकर राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही कड़े संघर्ष और वित्तीय नियंत्रण रखने का संकेत दे रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रहे बड़े उतार-चढ़ाव या 'इंपोर्ट कॉस्ट' (आयात लागत) के अचानक बढ़ जाने के कारण आज आपके बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन पर बहुत भारी दबाव आ सकता है; स्थिति यह हो सकती है कि डॉलर के रेट में बदलाव के कारण आपके बने-बनाए प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग (कीमतें) पूरी तरह बिगड़ सकती हैं, जिससे बाजार में घाटा होने का रिस्क रहेगा. 

आज बिजनेस में आपके अकाउंट्स और पैसों से जुड़े कुछ मामलों को लेकर अचानक तीव्र वाद-विवाद, कहासुनी और लड़ाई-झगड़े की अप्रिय स्थितियां खड़ी हो सकती हैं, जिससे आपका मन परेशान रहेगा; व्यवसाय संबंधी सभी सरकारी और टैक्स मामलों में आज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की सख्त जरूरत है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन अत्यधिक अग्निपरीक्षा और अपनी छवि को बचाकर रखने का रहेगा. आज ऑफिस में 'पॉलिटिक्स' बहुत ज्यादा चलेगी; आपके खिलाफ दफ्तर में कई तरह की झूठी रूमर्स (अफवाहें) उड़ाई जा सकती हैं और कुछ जलने वाले लोगों द्वारा मैनेजमेंट के सामने आपकी इमेज (छवि) को पूरी तरह खराब करने की गंदी कोशिश की जा सकती है. 

ज्योतिषाचार्य की ब्रह्मास्त्र सलाह है कि आज दफ्तर की किसी भी तरह की गॉसिप या दूसरों की बुराई में भूलकर भी पैर न रखें; पूरी तरह न्यूट्रल रहें और केवल अपने काम को ही बोलने दीजिए, क्योंकि इस संकट के समय आपकी 'ईमानदारी' ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगी. रोजगार के लिहाज से आज का दिन आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा; वर्कस्पेस पर आज ऑफिशियल कार्य की बहुत ज्यादा अधिकता रहने के कारण आप शारीरिक रूप से बेहद कमजोर और थके हुए महसूस करेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और विशेष रूप से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन मानसिक चिंताओं को बढ़ाने वाला रह सकता है. बारहवां चंद्रमा मन को भ्रमित रखेगा. विदेश से मेडिकल की स्टडी (चिकित्सा की पढ़ाई) करने वाले स्टूडेंट्स आज स्वयं को कई तरह की अनचाही चिंताओं, प्रोजेक्ट्स के दबाव और भविष्य के डर से पूरी तरह घिरे हुए पाएंगे. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि एकांत में बैठकर रिवीजन पर फोकस करें, घबराएं नहीं.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत ही संभलकर चलने और रिश्तों को टूटने से बचाने का है. बारहवें चंद्रमा के कारण आज अचानक घर का माहौल थोड़ा गर्म रह सकता है. प्रेम संबंधों की बात करें तो आज आपकी कोई बड़ी गलतफहमी या गुस्से के कारण आपके पार्टनर के साथ आपके 'ब्रेकअप की सिचुएशन' (रिश्ता टूटने की स्थिति) अचानक बन सकती है; यदि आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो आज अपने अहंकार को त्यागें और चुप रहना ही आपके लिए सबसे हितकर रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज बारहवें चंद्रमा के कारण मानसिक तनाव, बर्नआउट और सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. कार्यक्षेत्र की पॉलिटिक्स और डॉलर रेट की चिंता मानसिक रूप से थका सकती है. खुद को स्वस्थ रखने के लिए रात को समय पर सोएं और ध्यान क्रियाओं का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के भयंकर तनाव और ऑफिस पॉलिटिक्स के दुष्प्रभावों से बचने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Jun 2026 04:15 AM (IST)
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