Aaj ka Meen Rashifal 5 June 2026: मीन राशि लॉन्ग-टर्म बिजनेस प्लानिंग के लिए बेस्ट है शुक्रवार, शांत मन से बनाएं व्यापार का अगला विज़न
Pisces Horoscope 5 June 2026: परिध योग से मीन राशि वालों को लॉन्ग-टर्म बिजनेस प्लानिंग में मिलेगी सफलता, क्या शुक्रवार को नया फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करियर को देगा नई दिशा? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.
Aaj ka Meen Rashifal 5 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा.
आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, ब्रह्म योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व हंस योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि है तो भद्र योग का साथ मिलेगा.
चन्द्रमा मकर राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.
व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी दूरगामी सोच को पन्नों पर उतारने और भविष्य का बड़ा रोडमैप तैयार करने का है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा होने से आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन 'लॉन्ग-टर्म बिजनेस प्लानिंग' (Long-term Business Planning) के लिए सबसे शानदार और अद्भुत दिन है; आज किसी शांत माहौल में अकेले बैठिए और अपने व्यापार का अगला नेक्स्ट विज़न बनाइए.
आपके रेवेन्यू टारगेट्स क्या होंगे, मार्केट एक्सपेंशन (व्यापार का भौगोलिक विस्तार) कैसे करना है, और टीम का साइज कितना बढ़ाना है, इन सब बातों को विस्तार से सोचिए और डायरी में नोट करिए, यह प्लानिंग भविष्य में मील का पत्थर साबित होगी. सुनफा योग से व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज आपको सामान्य से थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा, जिससे शुरुआत में की गई कोशिशों में सफलता भले ही कम दिखे, लेकिन आपके मन को गजब की आत्म-संतुष्टि अवश्य मिलेगी.
नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से स्वतंत्र रूप से काम कर रहे लोगों के लिए शुक्रवार का दिन कोई बहुत बड़ी और लाइफ-चेंजिंग डील लाने वाला साबित हो सकता है. जो लोग इन दिनों फ्रीलांसिंग (Freelancing) या गिग वर्क (Gig Work) में बड़ी ग्रोथ चाहते हैं, आज उन्हें बाजार से अचानक कोई बहुत बड़ा और नया क्लाइंट मिल सकता है; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आज ही अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो अपडेट करिए और क्लाइंट्स को अच्छे प्रपोजल भेजिए, क्योंकि आज मिलने वाला एक अच्छा प्रोजेक्ट आपके पूरे करियर की दिशा को बदल सकता है.
ऑनलाइन कार्य करने वाले एंप्लॉयड पर्सन आज तकनीकी माध्यमों से जुड़ी कई जटिल समस्याओं को चुटकियों में निपटा लेंगे, हालांकि दोपहर तक हालात थोड़े तनावपूर्ण बने रहेंगे. वर्कप्लेस पर आज एक बात की सावधानी रखें; दूसरों के दोषों और गलतियों को सुधारने के चक्कर में आज आप बहुत ज्यादा लगे रहेंगे, जिससे आपका खुद का मुख्य ऑफिशियल कार्य पिछड़ सकता है, इसलिए पहले अपने काम पर फोकस करें.
शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ने का रहेगा. ग्यारहवां चंद्रमा भाग्य को बढ़ाएगा. श्रवण नक्षत्र होने से कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स आज पूरे दिल से चाहेंगे कि अपने प्रतिद्वंदियों को पढ़ाई में पीछे किया जाए; हमेशा याद रखें कि एक 'हेल्दी कॉम्पिटिशन' (स्वस्थ प्रतिस्पर्धा) ही आपके लिए सफलता के नए मार्ग को हमेशा प्रशस्त करती है, जोश के साथ पढ़ाई में जुटे रहें.
प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन रोमांस की नई बहार और मधुर पल लेकर आया है. यदि लव लाइफ की बात करें, तो आज आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ बहुत ही खूबसूरत 'सरप्राइज गिफ्ट्स' का आदान-प्रदान अचानक हो सकता है, जिससे पुरानी कड़वाहट पूरी तरह दूर हो जाएगी और आपसी प्रेम व विश्वास सातवें आसमान पर पहुँच जाएगा. घर में किसी खास व्यक्ति के स्वास्थ्य में बड़ा सुधार आने से परिवार के सभी सदस्य राहत महसूस करेंगे.
सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन मानसिक संतुष्टि और अच्छी सेहत देने वाला रहेगा. भाग्य का साथ मिलने से मन में सकारात्मक विचार रहेंगे. हालांकि, दूसरों के काम सुधारने की भागदौड़ और ऑनलाइन जटिलताओं के कारण दोपहर में थोड़ा सिरदर्द हो सकता है, लेकिन शाम तक स्वास्थ्य बिल्कुल स्थिर और बढ़िया हो जाएगा.
भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 9
अशुब अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और भाग्य को चमकाने के लिए मां दुर्गा की आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम को मां दुर्गा के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद फूल या मिश्री अर्पित करें और दुर्गा अष्टक का पाठ करें.
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