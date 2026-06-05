'है जवानी तो इश्क होना है' क्या बन पाएगी साल की 5वीं सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म? जानें- प्रीडिक्शन

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडHJTIHH BO Day 1 Prediction: 'है जवानी तो इश्क होना है' क्या बन पाएगी साल की 5वीं सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन

HJTIHH BO Day 1 Prediction: 'है जवानी तो इश्क होना है' क्या बन पाएगी साल की 5वीं सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन

HJTIHH BO Day 1 Prediction: वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म से काफी उम्मीदें है. यहां इसके पहले दिन का बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन जान सकते हैं.

By : निशा शर्मा | Updated at : 05 Jun 2026 08:18 AM (IST)
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वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है'  5 जून, शुक्रवार यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज होन रही है. फिल्म के ट्रेलर से लेकर इसके गाने तक पहले ही काफी बज क्रिएट कर चुके हैं. ऐसे में इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा से अच्छी शुरुआत की उम्मीद है की जा रही है. चलिए यहां जानते हैं कि 'है जवानी तो इश्क होना है' कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है?

पांच साल बाद डेविड धवन और वरुण धवन का हुआ है रीयूनियन
'है जवानी तो इश्क होना है' से पांच साल बाद डेविड धवन और वरुण धवन का रीयूनियन हुआ है. उनकी पिछली फिल्म 'कुली नंबर 1' सीधे ओटीटी पर रिलीज हुई थी. सिनेमाघरों में उनकी आखिरी फिल्म 'जुड़वा 2' साल 2017 में आई  थी और ये भारतीय बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी. उससे पहले, उनकी पहली फिल्म 'मैं तेरा हीरो' (2014) भी एक सफल फिल्म थी. बाप-बेटे की जोड़ी के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, 'है जवानी तो इश्क होना है' से भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की उम्मीद की जा रही है.

'है जवानी तो इश्क होना है' की कैसी रही है एडवांस बुकिंग?
'है जवानी तो इश्क होना है' की एडवांस बुकिंग की बात करें तो इसने पहले दिन की प्री टिकट सेल से ही 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. इसके अलावा इस शुक्रवार को कोई बड़ी हिंदी फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही है जो इसे कड़ी टक्कर दे. ऐसे में ये कॉमेडी फिल्म अपने पहले दिन हिंदी भाषी दर्शकों के एक बड़े  सेक्शन की पहली पसंद बनने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें:-Gullak 5 Review: पहले की तरह तो नहीं लेकिन इस बार भी दिल छूएगी रिश्तों की ये 'गुल्लक', अन्नू भैया का सिर्फ चेहरा बदला, अंदाज नहीं

'है जवानी तो इश्क होना है' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
कुल मिलाकर, 'है जवानी तो इश्क होना है' के लिए सब कुछ सही होता दिख रहा है, इसका टारगेट भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 6-9 करोड़ का नेट कलेक्शन करना है. अगर ये इतनी कमाई करती है तो ये साल 2026 की बॉलीवुड की छठी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन जाएगी. शुरुआती पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के साथ, ये 'इक्कीस' (7.28 करोड़ नेट) को पीछे छोड़कर साल की टॉप 6 ओपनिंग फिल्म में पांचवी पोजिशन हासिल कर सकती है.

2026 की बॉलीवुड के टॉप ओपनर्स फिल्में

  1. धुरंधर 2- 145 करोड़
  2. बॉर्डर 2- 32.1 करोड़
  3. भूत बांग्ला - 18.31 करोड़
  4. ओ'रोमियो- 9.01 करोड़
  5. इक्कीस- 7.28 करोड़
  6. पति पत्नी और वो दो - 4.38 करोड़
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Published at : 05 Jun 2026 07:48 AM (IST)
Tags :
Pooja Hegde Mrunal Thakur Varun Dhawan BOX OFFICE COLLECTION Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai
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