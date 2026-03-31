Jamia Millia Islamia coaching 2026: सिविल सर्विसेज की तैयारी करें उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर आई है. जामिया मिलिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी में सिविल सर्विसेज कोचिंग प्रोग्राम 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहे हैं. स्टूडेंट्स विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार यह कोचिंग प्रोग्राम अल्पसंख्यक एसटी, एससी और महिला अभ्यर्थियों के लिए है. जिनमें फ्री कोचिंग के साथ हॉस्टल सुविधा भी दी जाएगी. वहीं आवेदन की अंतिम तारीख 26 मई 2026 तय की गई है.



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प्रवेश परीक्षा और चयन प्रक्रिया



इस कोर्स में एडमिशन के लिए ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जाएगा. परीक्षा 6 जून 2026 काे आयोजित होगी, जिसमें दो पेपर शामिल होंगे. पहला पेपर जनरल स्टडीज का होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जबकि दूसरा पेपर निबंध लेखन का होगा. दोनों पेपर कुल 3 घंटे में पूरे किए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी. परीक्षा के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू जुलाई 2026 में आयोजित किए जाएंगे और फाइनल रिजल्ट 7 अगस्त 2026 तक जारी होने की संभावना है.



आवेदक से जुड़ी अहम तारीख



ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रेल 2026 से शुरू होंगे, जबकि आवेदन जमा करने के अंतिम तारीख 6 मई है. इसके बाद 29 और 30 मई को फॉर्म में सुधार का मौका दिया जाएगा. लिखित परीक्षा 6 जून को होगी और 10 जुलाई तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है. इंटरव्यू 16 से 31 जुलाई के बीच होंगे और अंतिम परीक्षा परिणाम 7 अगस्त 2026 तक घोषित किया जाएगा.



कौन कर सकता है आवेदन?



इस कार्यक्रम में वहीं उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है और सिविल सेवा परीक्षा 2027 में शामिल होने की योग्य है. जो उम्मीदवार किसी अन्य नियमित कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं या किसी नौकरी में है, वह इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे. वहीं चयनित छात्रों को जनरल स्टडीज, CSAT और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाएगी. इसके साथ ही टेस्ट सीरीज,आंसर की, निबंध लेखन, अभ्यास और मॉक इंटरव्यू जैसे सुविधा भी दी जाएगी. छात्रों के लिए 24 घंटे लाइब्रेरी भी खूली रहेगी.



सीटें और फीस से जुड़ी जानकारी



इस कार्यक्रम के तहत कुल 100 सीटें उपलब्ध हैं. चयनित उम्मीदवारों को हॉस्टल में रहना अनिवार्य होगा. हालांकि कोचिंग फ्री है, लेकिन एडमिशन के समय 7000 का सिक्योरिटी डिपाॅजिट जमा करना होगा, जो रिफंडेबल होगा. इसके अलावा हॉस्टल मेंटेनेंस और मेस चार्ज अलग से देना होगा. इस कोर्स के लिए उम्मीदवार 1 अप्रैल से जामिया मिलिया इस्लामिया की ऑफिशियल वेबसाइट admission.jmi.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए 1325 रुपये फीस निर्धारित की गई है.

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