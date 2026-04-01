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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमकर राशिफल 1 अप्रैल 2026: भाग्य चमकेगा! करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और परिवार में बड़े बदलाव, जानें उपाय!

मकर राशिफल 1 अप्रैल 2026: भाग्य चमकेगा! करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और परिवार में बड़े बदलाव, जानें उपाय!

Capricorn Horoscope 1 April 2026: मकर राशि वालों को आज भाग्य और सफलता का मिलेगा साथ, चन्द्रमा 9th हाउस में होने से किसी की मदद करने या सहयोग देने से आपको फायदा मिलेगा. पढ़िए बुधवार का मकर राशिफल?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Apr 2026 04:30 AM (IST)
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Capricorn Horoscope 1 April 2026:  आज का दिन मकर राशि वालों के लिए भाग्य और सफलता से भरा रहेगा. चन्द्रमा 9th हाउस में होने से किसी की मदद करने या सहयोग देने से आपका भाग्य चमकेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. दिन की शुरुआत से ही आपका आत्मविश्वास उच्च स्तर पर रहेगा.

ग्रहों का प्रभाव आपके करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. आज लिए गए निर्णय और किए गए प्रयास भविष्य में स्थायी लाभ देंगे.

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करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. ऑफिस में आपकी सॉफ्ट स्किल्स और पेशेवर व्यवहार के कारण अटका हुआ प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा होगा.

तकनीकी ज्ञान और कार्य शैली की वजह से आपको प्रमोशन या सैलरी हाइक मिलने के योग हैं. सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ संबंध मधुर रहेंगे. उच्च अधिकारी आपके नेतृत्व और निर्णायक क्षमता की सराहना करेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारी और उद्यमियों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा. मार्केट में आपकी साख भरोसेमंद व्यापारी की जैसी होगी और आपकी सेल्स रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की सोच समाज में आपकी ब्रांडिंग मजबूत करेगी और सब्सिडी मिलने के योग हैं.

वृद्धि योग के प्रभाव से नए कस्टम रेगुलेशन लाभकारी साबित होंगे. पुराने बॉन्ड और निवेश आपको हाई रिटर्न देंगे. महत्वपूर्ण निवेश और व्यापार विस्तार के फैसले सोच-समझकर करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में दिन उत्तम रहेगा. मानसिक शांति और संतुलित दिनचर्या आपको पूरी तरह ऊर्जावान बनाए रखेगी. पैरों की मालिश और योग से आपको ऊर्जा और ताजगी मिलेगी.

हल्का व्यायाम और संतुलित आहार बनाए रखें. मानसिक तनाव कम रहेगा और आप पूरे दिन सक्रिय महसूस करेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
परिवार और प्रेम संबंधों में आज का दिन सुखद रहेगा. लव पार्टनर के साथ बिताया समय यादगार रहेगा और रोमांटिक तालमेल बढ़ेगा. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है.

परिवार में सहयोग और तालमेल बना रहेगा. बच्चों और छोटे सदस्यों के लिए आपका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने की योजना रखने वालों का वीज़ा इंटरव्यू या संबंधित परेशानियों में राहत मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में मेहनत का परिणाम सकारात्मक रहेगा.

अध्ययन और थ्योरी क्लियर करने के लिए समय उपयुक्त है.

लकी नंबर: 7
लकी रंग: ब्राउन
अनलकी नंबर: 3

उपाय (Remedy)
आज भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें. “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करने से करियर, व्यापार और स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा. महत्वपूर्ण निवेश और फैसले शुभ समय में करें.

FAQs

Q1. क्या आज मकर राशि वालों के लिए ऑफिस में प्रमोशन या सैलरी हाइक मिलने के योग हैं?
हाँ, आपकी तकनीकी दक्षता और कार्य शैली के कारण प्रमोशन या सैलरी हाइक मिल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Q2. व्यापारियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी, नई फ्रेंचाइजी और निवेश लाभकारी रहेंगे.

Q3. स्वास्थ्य और परिवार के मामलों में आज स्थिति कैसी रहेगी?
मानसिक शांति बनी रहेगी, पैरों की मालिश और योग से ऊर्जा बढ़ेगी. परिवार में तालमेल और सहयोग रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Apr 2026 04:30 AM (IST)
Tags :
Capricorn Horoscope. Makar Rashifal
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