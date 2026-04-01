Capricorn Horoscope 1 April 2026: आज का दिन मकर राशि वालों के लिए भाग्य और सफलता से भरा रहेगा. चन्द्रमा 9th हाउस में होने से किसी की मदद करने या सहयोग देने से आपका भाग्य चमकेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. दिन की शुरुआत से ही आपका आत्मविश्वास उच्च स्तर पर रहेगा.

ग्रहों का प्रभाव आपके करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. आज लिए गए निर्णय और किए गए प्रयास भविष्य में स्थायी लाभ देंगे.

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करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. ऑफिस में आपकी सॉफ्ट स्किल्स और पेशेवर व्यवहार के कारण अटका हुआ प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा होगा.

तकनीकी ज्ञान और कार्य शैली की वजह से आपको प्रमोशन या सैलरी हाइक मिलने के योग हैं. सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ संबंध मधुर रहेंगे. उच्च अधिकारी आपके नेतृत्व और निर्णायक क्षमता की सराहना करेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारी और उद्यमियों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा. मार्केट में आपकी साख भरोसेमंद व्यापारी की जैसी होगी और आपकी सेल्स रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की सोच समाज में आपकी ब्रांडिंग मजबूत करेगी और सब्सिडी मिलने के योग हैं.

वृद्धि योग के प्रभाव से नए कस्टम रेगुलेशन लाभकारी साबित होंगे. पुराने बॉन्ड और निवेश आपको हाई रिटर्न देंगे. महत्वपूर्ण निवेश और व्यापार विस्तार के फैसले सोच-समझकर करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में दिन उत्तम रहेगा. मानसिक शांति और संतुलित दिनचर्या आपको पूरी तरह ऊर्जावान बनाए रखेगी. पैरों की मालिश और योग से आपको ऊर्जा और ताजगी मिलेगी.

हल्का व्यायाम और संतुलित आहार बनाए रखें. मानसिक तनाव कम रहेगा और आप पूरे दिन सक्रिय महसूस करेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

परिवार और प्रेम संबंधों में आज का दिन सुखद रहेगा. लव पार्टनर के साथ बिताया समय यादगार रहेगा और रोमांटिक तालमेल बढ़ेगा. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है.

परिवार में सहयोग और तालमेल बना रहेगा. बच्चों और छोटे सदस्यों के लिए आपका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने की योजना रखने वालों का वीज़ा इंटरव्यू या संबंधित परेशानियों में राहत मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में मेहनत का परिणाम सकारात्मक रहेगा.

अध्ययन और थ्योरी क्लियर करने के लिए समय उपयुक्त है.

लकी नंबर: 7

लकी रंग: ब्राउन

अनलकी नंबर: 3

उपाय (Remedy)

आज भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें. “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करने से करियर, व्यापार और स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा. महत्वपूर्ण निवेश और फैसले शुभ समय में करें.

FAQs

Q1. क्या आज मकर राशि वालों के लिए ऑफिस में प्रमोशन या सैलरी हाइक मिलने के योग हैं?

हाँ, आपकी तकनीकी दक्षता और कार्य शैली के कारण प्रमोशन या सैलरी हाइक मिल सकता है.

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Q2. व्यापारियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी, नई फ्रेंचाइजी और निवेश लाभकारी रहेंगे.

Q3. स्वास्थ्य और परिवार के मामलों में आज स्थिति कैसी रहेगी?

मानसिक शांति बनी रहेगी, पैरों की मालिश और योग से ऊर्जा बढ़ेगी. परिवार में तालमेल और सहयोग रहेगा.

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