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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमीन राशि 1 अप्रैल 2026: रचनात्मकता, व्यापार और सफलता का दिन! जानें भाग्यशाली उपाय और लाभ

मीन राशि 1 अप्रैल 2026: रचनात्मकता, व्यापार और सफलता का दिन! जानें भाग्यशाली उपाय और लाभ

Aquarius Horoscope 1 March 2026: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बिजनेस में उछाल, करियर में राहत और रिश्तों में संतुलन लेकर आएगा, जानें कैसे समझदारी और शांत स्वभाव दिलाएगा सफलता.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Apr 2026 04:50 AM (IST)
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Aquarius Horoscope 1 April 2026: आज का दिन मीन राशि वालों के लिए रचनात्मकता, व्यापार और व्यक्तिगत सफलता से भरा रहेगा. चन्द्रमा 7th हाउस में होने से नए बिजनेस प्रोडक्ट या पार्टनरशिप से लाभ मिलने के संकेत हैं.

दिन की शुरुआत से ही आपका आत्मविश्वास ऊँचे स्तर पर रहेगा और ग्रहों का प्रभाव आपके करियर, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य में लाभकारी रहेगा. आज किए गए निर्णय और प्रयास भविष्य में स्थायी लाभ देंगे.

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करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल रहेगा. ऑफिस में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिलने के योग हैं, जो आपकी स्किल्स और क्षमताओं को दुनिया के सामने लाएगा.

सहकर्मी और सीनियर्स आपके काम की प्रशंसा करेंगे. आपका नेतृत्व और पेशेवर दृष्टिकोण आपको टीम में प्रमुख बनाएगा. नई जिम्मेदारियाँ मिलने के संकेत हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारी और उद्यमियों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा. नए प्रोडक्ट और पार्टनरशिप से बिजनेस में वृद्धि होगी. सुबह 7:00 से 9:00 और शाम 5:15 से 6:15 के बीच पार्टनरशिप करना शुभ रहेगा.

नए टैरिफ रूल्स आपके एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए वरदान साबित होंगे, जिससे मुनाफे में बढ़ोतरी होगी. इन्नोवेटिव आइडियाज मंदी को दूर करेंगे और वैश्विक मार्केट में आपकी पकड़ मजबूत होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. ताजी हवा में गहरी सांसें लें और मानसिक संतुलन बनाए रखें. मेडिटेशन और सकारात्मक संकल्प का असर आपके चेहरे के ग्लो में दिखाई देगा. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
लव लाइफ में आज उत्साह और रोमांच रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए सोशल सर्कल से बुद्धिमान और उपयुक्त पार्टनर मिलने के योग हैं. परिवार में सहयोग और समझ बनी रहेगी. रिश्तों में तालमेल मजबूत होगा और परिवार के बुजुर्गों के साथ आपकी बातचीत सकारात्मक रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. पेटेंट फाइल करने, शोध प्रोजेक्ट या डिजिटल आर्ट में ग्लोबल प्रोजेक्ट प्राप्त करने के योग हैं. अध्ययन और तैयारी में मन लगने के संकेत हैं. महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर और धैर्य के साथ करें.

लकी नंबर: 6
लकी रंग: रेड
अनलकी नंबर: 1

उपाय (Remedy)
आज भगवान गणेश या सरस्वती की पूजा करें और उन्हें दूर्वा या पुस्तक अर्पित करें. “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करने से करियर, व्यापार और शिक्षा में लाभ मिलेगा. नए प्रोजेक्ट और पार्टनरशिप में शुभ समय का ध्यान रखें.

FAQs

Q1. क्या आज मीन राशि वालों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप लाभकारी रहेगी?
हाँ, सुबह और शाम के शुभ समय में की गई पार्टनरशिप से विशेष लाभ मिलेगा.

Q2. स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
पेटेंट फाइलिंग, डिजिटल आर्ट या ग्लोबल प्रोजेक्ट में सफलता के योग हैं.

Q3. स्वास्थ्य और परिवार के मामलों में आज स्थिति कैसी रहेगी?
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा; मेडिटेशन और ताजी हवा लाभकारी है. परिवार में तालमेल और सहयोग बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Apr 2026 04:50 AM (IST)
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Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
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