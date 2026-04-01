Aquarius Horoscope 1 April 2026: आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण और सतर्क रहने वाला रहेगा. चन्द्रमा 8th हाउस में होने से ससुराल या घर से अशुभ समाचार मिलने की संभावना है. दिन की शुरुआत से ही परिस्थितियाँ अनिश्चित और तनावपूर्ण हो सकती हैं.

ग्रहों का प्रभाव करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में सतर्कता की मांग करेगा. आज की योजनाओं और निर्णयों में जल्दबाजी या लापरवाही भारी नुकसान पहुँचा सकती है.

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करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कठिन रहेगा. ऑफिस में आपकी लीडरशिप पर सवाल उठाए जा सकते हैं और सहकर्मियों के साथ तीखी बहस होने की संभावना है.

किसी छोटी लापरवाही से कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता है, जिससे नौकरी खतरे में पड़ सकती है. तनावपूर्ण माहौल के बावजूद संयम बनाए रखना जरूरी है. सावधानीपूर्वक और सोच-समझकर निर्णय लें. आपकी कार्यशैली और अनुभव आज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन विवादों से दूर रहें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारी और उद्यमियों के लिए आज का दिन जोखिम भरा रहेगा. विस्तार की योजना फेल हो सकती है और कॉम्पिटिटर्स क्लाइंट्स को तोड़ने के लिए नीच स्तर की मार्केटिंग कर सकते हैं.

वैश्विक तनाव और नई टैक्स दरें प्रॉफिट मार्जिन को प्रभावित करेंगी. सरकारी जांच का डर बना रहेगा, इसलिए खातों और रिकॉर्ड को अपडेट रखें. निवेश और व्यापारिक निर्णय सोच-समझकर ही करें. वित्तीय मामलों में सतर्कता आवश्यक है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज दिन कठिन रहेगा. सीने में जकड़न, उच्च बीपी या हृदय संबंधी समस्याएँ उभर सकती हैं. डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना लाभकारी रहेगा. मानसिक तनाव और शारीरिक थकान से बचें.

हल्का व्यायाम और संतुलित आहार बनाए रखें. ध्यान और प्राणायाम करने से मानसिक संतुलन बना रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

परिवार और प्रेम संबंधों में आज सतर्क रहने की जरूरत है. पुराने धोखे या गलतफहमियों का खुलासा हो सकता है, जिससे रिश्तों में दरार आए. परिवार में किसी संपत्ति या विवाद को लेकर तनाव हो सकता है.

अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और झगड़ों से बचें. सहयोग और समझ बनाए रखना जरूरी होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन कठिन और चुनौतीपूर्ण रहेगा. पढ़ाई में मन भटक सकता है और किसी विवाद में फंसने की संभावना है. महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स और प्रतियोगी परीक्षाओं में संयम और सतर्कता बनाए रखना जरूरी है. ध्यान और बैकअप के साथ काम करें.

लकी नंबर: 9

लकी रंग: येलो

अनलकी नंबर: 7

उपाय (Remedy)

आज भगवान गणेश या हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें दूर्वा या फल अर्पित करें. “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करने से करियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में सुरक्षा और समाधान मिलेगा. जोखिम भरे निर्णय और निवेश शुभ समय में ही करें.

FAQs

Q1. क्या आज कुंभ राशि वालों के लिए ऑफिस में सावधानी बरतनी जरूरी है?

हाँ, आज किसी भी छोटी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए संयम और सतर्कता आवश्यक है.

Q2. व्यापारियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज विस्तार संबंधी योजना फेल हो सकती है और कॉम्पिटिटर्स सक्रिय रहेंगे, निवेश सोच-समझकर करें.

Q3. स्वास्थ्य और परिवार के मामलों में आज स्थिति कैसी रहेगी?

सीने में जकड़न और उच्च बीपी का खतरा है. परिवार में विवाद और तनाव संभव है, संयम रखें.

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