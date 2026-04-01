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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलधनु 1 अप्रैल 2026 राशिफल: करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और प्रेम में बड़े बदलाव! जानें भाग्यशाली उपाय?

धनु 1 अप्रैल 2026 राशिफल: करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और प्रेम में बड़े बदलाव! जानें भाग्यशाली उपाय?

Sagittarius Horoscope 1 April 2026: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन करियर, व्यापार और सामाजिक प्रतिष्ठा में उन्नति लेकर आएगा. राजनीतिक और पेशेवर क्षेत्र में लाभ के अवसर मिलेंगे. पढ़ें बुधवार का राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Apr 2026 04:20 AM (IST)
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Sagittarius Horoscope 1 April 2026: आज का दिन धनु राशि वालों के लिए करियर, व्यापार और सामाजिक प्रतिष्ठा में उन्नति लेकर आएगा. चन्द्रमा 10th हाउस में होने से राजनीतिक और पेशेवर क्षेत्र में लाभ के अवसर मिलेंगे. दिन की शुरुआत से ही आपका आत्मविश्वास और कार्यक्षमता उच्च स्तर पर रहेगा.

ग्रहों का प्रभाव आपके निर्णय, नेतृत्व क्षमता और वित्तीय मामलों में विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. आज की योजनाएं और प्रयास भविष्य में स्थायी लाभ सुनिश्चित करेंगे.

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करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा धनु राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. ऑफिस में आपके समर्पण और मेहनत को देखकर मैनेजमेंट इंक्रीमेंट या बोनस दे सकता है. आपकी अथॉरिटी और जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिससे विरोधी शांत रहेंगे और आपके नेतृत्व की सराहना होगी.

महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स और कठिन टास्क को संभालने में आपकी दक्षता स्पष्ट रूप से दिखेगी. आपके निर्णय लंबे समय तक लाभकारी साबित होंगे और सीनियर्स के साथ संबंध मजबूत होंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारी और उद्यमियों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा. सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपकी कुशलता नए पार्टनर्स को आकर्षित करेगी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में आपकी पकड़ मजबूत होगी. कस्टम ड्यूटी में कटौती का लाभ उठाकर आप कच्चे माल को कम कीमत पर इंपोर्ट कर पाएंगे. वृद्धि योग के प्रभाव से बड़ा टेंडर मिलने की संभावना है. जोखिम प्रबंधन में आपकी तकनीक उत्कृष्ट रहेगी, जिससे व्यापार में स्थिरता और लाभ सुनिश्चित होगा. बैंक बैलेंस मजबूत होगा और निवेश के सही निर्णय लाभ देंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में दिन उत्तम रहेगा. पैरों की पुरानी समस्या में सुधार होगा और वॉक या हल्का व्यायाम करने से फिटनेस बढ़ेगी. डाइट में कैल्शियम बढ़ाने से हड्डियों की मजबूती और बोन हेल्थ बेहतर होगी. मानसिक तनाव कम रहेगा और ऊर्जा उच्च स्तर पर बनी रहेगी. संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और नियमित व्यायाम आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
विवाहिक जीवन में तालमेल और समझ बढ़ेगी. आप परिवार के साथ किसी बड़े एसेट, जैसे घर या जमीन की डील में शामिल हो सकते हैं. परिवार में सहयोग और शांति बनी रहेगी. बच्चों और छोटे सदस्यों के लिए आज आपका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहेगा. प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा और पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं सफल होंगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन अध्ययन और थ्योरी क्लियर करने के लिए उपयुक्त रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं. खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को प्रोफेशनल कोच या मेंटॉर का मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे प्रदर्शन में सुधार होगा. प्रोजेक्ट्स और रिसर्च कार्यों में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा.

लकी नंबर: 8
लकी रंग: ब्लैक
अनलकी नंबर: 2

उपाय (Remedy)
आज भगवान गणेश या सूर्य देव की पूजा करें और उन्हें फल, फूल या दूर्वा अर्पित करें. “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करने से करियर, व्यापार और स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा. महत्वपूर्ण निवेश और फैसले शुभ समय में करें.

FAQs

Q1. क्या आज धनु राशि वालों के लिए ऑफिस में इंक्रीमेंट या बोनस मिलने के योग हैं?
हाँ, आपकी मेहनत और समर्पण के कारण मैनेजमेंट इंक्रीमेंट या बोनस दे सकता है.

Q2. व्यापारियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स और टेंडर संबंधी फैसले लाभकारी रहेंगे. निवेश सोच-समझकर करें.

Q3. स्वास्थ्य और परिवार के मामलों में आज स्थिति कैसी रहेगी?
पैरों की पुरानी समस्या में सुधार होगा. परिवार में तालमेल और सहयोग बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Apr 2026 04:20 AM (IST)
Tags :
Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal
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