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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव की तारीख जारी, 18 सितंबर को होगी वोटिंग

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव की तारीख जारी, 18 सितंबर को होगी वोटिंग

Delhi University Students Union Election 2026: छात्रसंघ चुनाव के लिए उम्मीदवार 10 सितंबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे. इसके बाद 11 सितंबर तक उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने का मौका दिया जाएगा.

Written By : प्रवीण यादव |  Updated at : 14 Aug 2026 09:04 AM (IST)
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दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक, 18 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ (DUSU) के पदाधिकारियों के लिए मतदान होगा. इसी दिन केंद्रीय परिषद के सदस्यों के लिए भी वोटिंग कराई जाएगी.

छात्रसंघ चुनाव के लिए उम्मीदवार 10 सितंबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे. इसके बाद 11 सितंबर तक उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने का मौका दिया जाएगा. चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद 19 सितंबर को वोटों की गिनती की जाएगी.

इस चुनाव में DUSU पदाधिकारियों के साथ-साथ केंद्रीय परिषद के लिए भी मतदान होने से दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राओं की नजरें चुनावी प्रक्रिया पर रहेंगी. चुनाव की तारीख सामने आने के साथ ही छात्र संगठनों और संभावित उम्मीदवारों की तैयारियां भी तेज होने की उम्मीद है.

(ये खबर अपडेट हो रही है)

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
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Published at : 14 Aug 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
Delhi University DUSU DELHI NEWS Delhi University Students Union Election 2026
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