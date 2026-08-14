दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव की तारीख जारी, 18 सितंबर को होगी वोटिंग

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक, 18 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ (DUSU) के पदाधिकारियों के लिए मतदान होगा. इसी दिन केंद्रीय परिषद के सदस्यों के लिए भी वोटिंग कराई जाएगी.

छात्रसंघ चुनाव के लिए उम्मीदवार 10 सितंबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे. इसके बाद 11 सितंबर तक उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने का मौका दिया जाएगा. चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद 19 सितंबर को वोटों की गिनती की जाएगी.

इस चुनाव में DUSU पदाधिकारियों के साथ-साथ केंद्रीय परिषद के लिए भी मतदान होने से दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राओं की नजरें चुनावी प्रक्रिया पर रहेंगी. चुनाव की तारीख सामने आने के साथ ही छात्र संगठनों और संभावित उम्मीदवारों की तैयारियां भी तेज होने की उम्मीद है.

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