घर में कूड़ेदान रखने का सही तरीका, वास्तु के अनुसार दिशा और गलतियां, जो आपको चौंका देंगी!

हममें से ज्यादातर लोग अपने घर में रखें कूड़े दान का शायद ही कभी ध्यान देते हैं. यह एक ऐसा काम हैं, जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि कूड़ेदान में घर का कचरा और बेकार की चीजें डाली जाती हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार घर में कूड़ेदान रखते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.