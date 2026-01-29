हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
घर में कूड़ेदान रखने का सही तरीका, वास्तु के अनुसार दिशा और गलतियां, जो आपको चौंका देंगी!

घर में कूड़ेदान रखने का सही तरीका, वास्तु के अनुसार दिशा और गलतियां, जो आपको चौंका देंगी!

Vastu Tips for Dustbin: घर में रखा डस्टबिन जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वह वास्तु दोष का कारण भी बन सकता है. जानिए कूड़ादान इस्तेमाल करने से जुड़ा वास्तु क्या कहता है?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 29 Jan 2026 04:13 PM (IST)
Vastu Tips for Dustbin: घर में रखा डस्टबिन जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वह वास्तु दोष का कारण भी बन सकता है. जानिए कूड़ादान इस्तेमाल करने से जुड़ा वास्तु क्या कहता है?

डस्टबिन के लिए वास्तु टिप्स

1/6
हममें से ज्यादातर लोग अपने घर में रखें कूड़े दान का शायद ही कभी ध्यान देते हैं. यह एक ऐसा काम हैं, जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि कूड़ेदान में घर का कचरा और बेकार की चीजें डाली जाती हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार घर में कूड़ेदान रखते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.
हममें से ज्यादातर लोग अपने घर में रखें कूड़े दान का शायद ही कभी ध्यान देते हैं. यह एक ऐसा काम हैं, जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि कूड़ेदान में घर का कचरा और बेकार की चीजें डाली जाती हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार घर में कूड़ेदान रखते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.
2/6
घर में कभी भी डस्टबिन को उत्तर-पूर्वी दिशा में नहीं रखना चाहिए. ऐसा करने से मानसिक स्वास्थ्य पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं. इसके अलावा घर के पूर्वी हिस्से में भी कूड़ेदान को नहीं रखना. यहां रखने से आपको अकेलापन सता सकता है. इसके साथ ही ये आपकी तरक्की में बाधा भी बन सकता है.
घर में कभी भी डस्टबिन को उत्तर-पूर्वी दिशा में नहीं रखना चाहिए. ऐसा करने से मानसिक स्वास्थ्य पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं. इसके अलावा घर के पूर्वी हिस्से में भी कूड़ेदान को नहीं रखना. यहां रखने से आपको अकेलापन सता सकता है. इसके साथ ही ये आपकी तरक्की में बाधा भी बन सकता है.
Published at : 29 Jan 2026 04:13 PM (IST)
Vastu Tips For Home Vastu Tips Dustbin Vastu Shastra

