एक्सप्लोरर
घर में कूड़ेदान रखने का सही तरीका, वास्तु के अनुसार दिशा और गलतियां, जो आपको चौंका देंगी!
Vastu Tips for Dustbin: घर में रखा डस्टबिन जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वह वास्तु दोष का कारण भी बन सकता है. जानिए कूड़ादान इस्तेमाल करने से जुड़ा वास्तु क्या कहता है?
डस्टबिन के लिए वास्तु टिप्स
1/6
2/6
Published at : 29 Jan 2026 04:13 PM (IST)
वास्तु शास्त्र
6 Photos
घर में कूड़ेदान रखने का सही तरीका, वास्तु के अनुसार दिशा और गलतियां, जो आपको चौंका देंगी!
वास्तु शास्त्र
5 Photos
पैसा नहीं टिकता? वास्तु के ये छोटे बदलाव बदल सकते हैं आपकी किस्मत! जानें उपाय
वास्तु शास्त्र
5 Photos
घर की रोशनी बदलते ही बदल सकता है मूड और नींद! जानिए वास्तु के हिसाब से सही लाइटिंग का तरीका?
वास्तु शास्त्र
5 Photos
Vastu Tips: दुकान में मंदी चल रही है? तुलसी से लेकर गोमती चक्र तक, ये उपाय देंगे नई ग्रोथ!
वास्तु शास्त्र
6 Photos
बेडरूम में भूलकर भी न रखें ये 3 चीजें, वरना दांपत्य जीवन में आ सकती है दरार!
वास्तु शास्त्र
5 Photos
घर खरीदने से पहले जान लें! वास्तु के ये 4 नियम, वरना खरमास के बाद भी होगा नुकसान!
वास्तु शास्त्र
5 Photos
बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ते हैं? वास्तु शास्त्र के अनुसार ये आपके लिए खतरनाक है!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय...', UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर बोले अखिलेश यादव
इंडिया
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement
वास्तु शास्त्र
6 Photos
घर में कूड़ेदान रखने का सही तरीका, वास्तु के अनुसार दिशा और गलतियां, जो आपको चौंका देंगी!
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion