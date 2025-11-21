एक्सप्लोरर
Vastu Shastra: सिरहाने घड़ी रखने से बढ़ती है राहु की ऊर्जा? जानें वास्तु मे शुभ और अशुभ!
Vastu Shastra: अपने-अपने बेडरूम में सोते वक्त कई लोग सिरहाने के पास घड़ी में अलारम लगा कर रखते हैं. मगर वास्तु शास्त्र में इसे वर्जित माना गाया है. इसे राहु-काल का कारक भी माना गया है.
वास्तु शास्त्र
Published at : 21 Nov 2025 10:00 AM (IST)
