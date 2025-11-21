वास्तु शास्त्र के मुताबिक, सिरहाने घड़ी रखने से शुक्र और चंद्र की शांति भंग करता है. जिससे बेवजह झगड़े, गलतफहमी और दूरियां बढ़ती हैं. कई लोगों ने तो घड़ी हटाने के बाद रिश्ते में मधुरता महसूस की हैं. घड़ी को रखने का सही तरीका यह है कि इसे बेडरूम के उत्तर या पूर्व दीवार पर लगाएं और सिरहाने से कम से कम 6-8 फीट दूर रखें.