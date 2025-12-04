हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वॉशिंग मशीन की गलत दिशा बन सकती है वास्तु दोष का कारण! जानें सही दिशा, रंग और नियम?

वॉशिंग मशीन की गलत दिशा बन सकती है वास्तु दोष का कारण! जानें सही दिशा, रंग और नियम?

Vastu Tips for Washig Machine: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर से जुड़ी तमाम वस्तु कुछ समय के बाद अच्छा या बुरा प्रभाव दिखाती है. इस कड़ी में वॉशिंग मशीन भी एक अहम वस्तु है, जो कपड़ों की गंदगी हटाती है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 04 Dec 2025 02:01 PM (IST)
Vastu Tips for Washig Machine: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर से जुड़ी तमाम वस्तु कुछ समय के बाद अच्छा या बुरा प्रभाव दिखाती है. इस कड़ी में वॉशिंग मशीन भी एक अहम वस्तु है, जो कपड़ों की गंदगी हटाती है.

वॉशिंग मशीन के लिए वास्तु टिप्स

1/6
घर से जुड़ी तमाम वस्तुएं वास्तु दोष का कारण बन सकती हैं. ध्यान से गौर करने पर आपको पता चलेगा कि, घर में रखी वॉशिंग मशीन भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है. वास्तु दोष की समस्या से छुटकारा पाने के लिए वॉशिंग मशीन रखने की सही दिशा के बारे में पता होना चाहिए.
घर से जुड़ी तमाम वस्तुएं वास्तु दोष का कारण बन सकती हैं. ध्यान से गौर करने पर आपको पता चलेगा कि, घर में रखी वॉशिंग मशीन भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है. वास्तु दोष की समस्या से छुटकारा पाने के लिए वॉशिंग मशीन रखने की सही दिशा के बारे में पता होना चाहिए.
2/6
कपड़ों की साफ-सफाई में इस्तेमाल होने वाली वॉशिंग मशीन को घर ईस्ट साउथ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ में रखना शुभ माना जाता है. घर की जिस भी दिशा में वॉशिंग मशीन रखी जाती है, वह उस दिशा के गुणों के हिसाब से सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दिखाती है.
कपड़ों की साफ-सफाई में इस्तेमाल होने वाली वॉशिंग मशीन को घर ईस्ट साउथ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ में रखना शुभ माना जाता है. घर की जिस भी दिशा में वॉशिंग मशीन रखी जाती है, वह उस दिशा के गुणों के हिसाब से सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दिखाती है.
3/6
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की ईस्ट दिशा मंथन और ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली दिशा मानी जाती है, इस वजह से यहां कपड़ों की साफ सफाई के लिए वॉशिंग मशीन रखना वास्तु दिशा के अनुसार सही माना जाता है. घर में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा ड्राइनेस और डिप्रेशन से जुड़ी मानी जाती है, इसलिए भूलकर भी इस दिशा में वॉशिंग मशीन रखने से बचना चाहिए.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की ईस्ट दिशा मंथन और ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली दिशा मानी जाती है, इस वजह से यहां कपड़ों की साफ सफाई के लिए वॉशिंग मशीन रखना वास्तु दिशा के अनुसार सही माना जाता है. घर में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा ड्राइनेस और डिप्रेशन से जुड़ी मानी जाती है, इसलिए भूलकर भी इस दिशा में वॉशिंग मशीन रखने से बचना चाहिए.
4/6
साउथ साउथ वेस्ट दिशा में वॉशिंग मशीन रखने से बार-बार मशीन में खराबी का सामना करना पड़ सकता हैय इसके अलावा ईशान कोण (North East) दिशा में भी वॉशिंग मशीन रखने से बचना चाहिए. ऐसा करने से सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है.
साउथ साउथ वेस्ट दिशा में वॉशिंग मशीन रखने से बार-बार मशीन में खराबी का सामना करना पड़ सकता हैय इसके अलावा ईशान कोण (North East) दिशा में भी वॉशिंग मशीन रखने से बचना चाहिए. ऐसा करने से सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है.
5/6
ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा में रखी वॉशिंग मशीन का कलर हमेशा लाल, गुलाबी, नारंगी, ऑफ बाइट, भूरा या येलो होना चाहिए. जबकि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में रखी वॉशिंग मशीन का रंग हमेशा लाल, पीला, नीला और काला होना चाहिए.
ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा में रखी वॉशिंग मशीन का कलर हमेशा लाल, गुलाबी, नारंगी, ऑफ बाइट, भूरा या येलो होना चाहिए. जबकि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में रखी वॉशिंग मशीन का रंग हमेशा लाल, पीला, नीला और काला होना चाहिए.
6/6
इसके अलावा यदि दिशा के अनुरूप रंग की वॉशिंग मशीन नहीं हैं तो उस रंग के कपड़े से मशीन को ढककर रखें. और तो और एक ही जगह पर 45 दिन तक कोई चीज रखने पर वास्तु का प्रभाव पड़ता है, चाहे वो अच्छा या बुरा प्रभाव हो.
इसके अलावा यदि दिशा के अनुरूप रंग की वॉशिंग मशीन नहीं हैं तो उस रंग के कपड़े से मशीन को ढककर रखें. और तो और एक ही जगह पर 45 दिन तक कोई चीज रखने पर वास्तु का प्रभाव पड़ता है, चाहे वो अच्छा या बुरा प्रभाव हो.
Published at : 04 Dec 2025 02:01 PM (IST)
Washing Machine Vastu Tips Vastu Shastra

Embed widget