वॉशिंग मशीन की गलत दिशा बन सकती है वास्तु दोष का कारण! जानें सही दिशा, रंग और नियम?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की ईस्ट दिशा मंथन और ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली दिशा मानी जाती है, इस वजह से यहां कपड़ों की साफ सफाई के लिए वॉशिंग मशीन रखना वास्तु दिशा के अनुसार सही माना जाता है. घर में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा ड्राइनेस और डिप्रेशन से जुड़ी मानी जाती है, इसलिए भूलकर भी इस दिशा में वॉशिंग मशीन रखने से बचना चाहिए.