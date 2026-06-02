हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu Tips: सूखी तुलसी को फेंकने की भूल न करें! जानिए इससे जुड़े 5 खास चमत्कारी उपाय

Vastu Tips: सूखी तुलसी को फेंकने की भूल न करें! जानिए इससे जुड़े 5 खास चमत्कारी उपाय

Vastu Tips: सूखी तुलसी को बेकार नहीं माना जाता. तुलसी की माला, मंदिर में स्थापना, मुख्य द्वार पर टांगना, हवन और दीपक से जुड़े 5 पारंपरिक उपायों की धार्मिक मान्यताएं जानिए.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 02 Jun 2026 07:16 AM (IST)
Preferred Sources

Vastu Tips: घर के आंगन या बालकनी में लगी तुलसी जब हरी-भरी रहती है, तो वह केवल एक पौधा नहीं बल्कि घर की जीवंतता और सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है. लेकिन जब वही तुलसी किसी कारणवश सूख जाती है, तो कई लोग उसे बेकार समझकर हटा देते हैं.

लेकिन भारतीय परंपराओं में सूखी तुलसी को भी विशेष सम्मान दिया गया है. सदियों से चली आ रही मान्यताओं के अनुसार, तुलसी केवल पूजा का पौधा नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा, आस्था और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक मानी जाती है. आइए जानते हैं सूखी तुलसी से जुड़े कुछ ऐसे पारंपरिक उपाय और उनके पीछे की मान्यताओं के बारे में, जिन पर आज भी लाखों लोग विश्वास करते हैं.

 सूखी तुलसी की माला पहनने को क्यों माना जाता है शांति का प्रतीक?

कई वैष्णव परंपराओं में तुलसी की लकड़ी से बनी माला धारण करने की परंपरा सदियों पुरानी है. सूखी तुलसी की माला गले में पहनने से व्यक्ति का मन आध्यात्मिक चिंतन की ओर आकर्षित होता है और मानसिक शांति का अनुभव बढ़ सकता है.

इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है. जब कोई व्यक्ति किसी धार्मिक प्रतीक को धारण करता है, तो वह अपने व्यवहार और विचारों में अधिक संयम और सजगता महसूस करता है. तुलसी की माला को केवल आभूषण नहीं, बल्कि आत्मिक अनुशासन का प्रतीक माना जाता है.

यह भी पढ़े- Sawan 2026: सावन में शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं और क्या नहीं? जानिए 4 वर्जित चीजें और भोलेनाथ को प्रिय वस्तुएं

 घर के मंदिर में सूखी तुलसी रखने की परंपरा क्या कहती है?

कई घरों में सूखी तुलसी की पत्तियां या टहनियां पूजा स्थान में सुरक्षित रखी जाती हैं. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और वास्तु संबंधी नकारात्मक प्रभाव कम होने लगते हैं.

लेकिन पूजा स्थल में तुलसी की उपस्थिति लोगों को आध्यात्मिक जुड़ाव और मानसिक संतुलन का अनुभव करती है. इसी वजह से तुलसी को भारतीय संस्कृति में पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक माना गया है.

 लाल कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर टांगना

कई धार्मिक परंपराओं में सूखी तुलसी को लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर टांगने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कम होता है और दरिद्रता घर से दूर रहती है.

भारतीय परंपरा में मुख्य द्वार को केवल आने-जाने का रास्ता नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना गया है. वहीं लाल रंग को शुभता, उत्साह और मंगल का प्रतीक माना जाता है, जबकि तुलसी पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करती है. दोनों के कॉम्बिनेशन को घर की सुख-समृद्धि से जोड़कर जाता है.

 हवन में सूखी तुलसी अर्पित करने का महत्व

धार्मिक अनुष्ठानों और हवन में सूखी तुलसी डालने की परंपरा भी काफी पुरानी है. ऐसा करने से नवग्रहों की शांति और वातावरण की पवित्रता का भाव जुड़ जाता है.

हवन स्वयं एक सामूहिक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने मन को केंद्रित करता है और सकारात्मक संकल्पों के साथ जुड़ता है. तुलसी का उपयोग इस प्रक्रिया को और अधिक पवित्र बनाता है. यही वजह है कि कई धार्मिक अनुष्ठानों में तुलसी की उपस्थिति विशेष महत्व रखती है.

 घी के दीपक में सूखी तुलसी की बाती लगाने की मान्यता

तुलसी को अत्यंत पवित्र और देवी स्वरूप माना गया है, इसी कारण से पूजा-पाठ में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगर घी के दीपक में सूखी तुलसी की बाती बनाकर भगवान के समाने जलाई जाए , तो साधक को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. इस प्रकार का दीपक जलाने से एक लाख दीपक जलाने का पुण्यफल प्राप्त होता है.

जहां दीपक अंधकार को दूर कर प्रकाश का प्रतीक माना जाता है, वहीं तुलसी को भक्ति, पवित्रता और भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक माना गया है.

यह भी पढ़े- Numerology: क्या जून में जन्मे लोग कुछ खास स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करते हैं?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
Read More
Published at : 02 Jun 2026 07:16 AM (IST)
Tags :
Positive Energy Spirituality Vastu Tips Sukhi Tulsi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

वास्तु शास्त्र
Vastu Tips: सूखी तुलसी को फेंकने की भूल न करें! जानिए इससे जुड़े 5 खास चमत्कारी उपाय
सूखी तुलसी को फेंकने की भूल न करें! जानिए इससे जुड़े 5 खास चमत्कारी उपाय
वास्तु शास्त्र
Vastu Tips: कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी-बिजनेस में सफलता? आज ही अपनाएं ये 5 आसान वास्तु उपाय
सावधान! घर या ऑफिस में रखी ये बेकार चीजें छीन सकती हैं आपका सुख-चैन, आज ही निकालें बाहर
वास्तु शास्त्र
Vastu Tips For Sun: आर्थिक तंगी से चाहिए छुटकारा? सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए करें ये अचूक वास्तु उपाय
घर की इस दिशा में है भारी दोष? कमजोर सूर्य ला सकता है कंगाली, आज ही बदलें ये 4 चीजें
वास्तु शास्त्र
Vastu Shastra: अनुष्ठान शुरू करने से पहले जान लें ये 10 जरूरी नियम, वरना साधना का पूरा लाभ नहीं मिल पाता
अनुष्ठान शुरू करने से पहले जान लें ये 10 जरूरी नियम, वरना साधना का पूरा लाभ नहीं मिल पाता
Advertisement

वीडियोज

CM Yogi Adityanath Speech: Social Media पर CM Yogi की नसीहत! | Education | UP CM
Surya Murder Case | CM Yogi | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Surya Murder Case | CM Yogi | Asad Encounter | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Surya Murder Case | Mahadangal: योगी आदित्यनाथ ने आखिर किसे दी ये चेतावनी?
Surya Murder Case | Asad Encounter | Mahadangal: योगी आदित्यनाथ ने आखिर किसे दी ये चेतावनी? |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे मातरम गाने को लेकर मचा बवाल, अब आया शशि थरूर का रिएक्शन, कहा- 'मुझे लगता है ये...'
वंदे मातरम गाने को लेकर मचा बवाल, अब आया शशि थरूर का रिएक्शन, कहा- 'मुझे लगता है ये...'
मध्य प्रदेश
NEET पेपर लीक ने ली एक और जान, छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखा- 'दोबारा एग्जाम देने की हिम्मत नहीं'
NEET पेपर लीक ने ली एक और जान, छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखा- 'दोबारा एग्जाम देने की हिम्मत नहीं'
फ़ुटबॉल
क्या असली गोल्ड से बना होता है फीफा गोल्डन बूट, किसे मिलता है ये खास अवॉर्ड? कीमत उड़ा देगी होश
क्या असली गोल्ड से बना होता है फीफा गोल्डन बूट, किसे मिलता है ये खास अवॉर्ड? कीमत उड़ा देगी होश
स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी के टीम इंडिया में सलेक्शन पर बड़ा अपडेट आया सामने, जानिए राजीव शुक्ला ने क्या कहा
वैभव सूर्यवंशी के टीम इंडिया में सलेक्शन पर बड़ा अपडेट आया सामने, जानिए राजीव शुक्ला ने क्या कहा
विश्व
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
इंडिया
तमिलनाडु के CM विजय सभी कार्यक्रमों में क्यों पहनते हैं काला सूट-पैंट? TVK चीफ ने कर दिया खुलासा
तमिलनाडु के CM विजय सभी कार्यक्रमों में क्यों पहनते हैं काला सूट-पैंट? TVK चीफ ने कर दिया खुलासा
ट्रेंडिंग
स्विट्जरलैंड से आया 1.5 लाख का चालान, 1 साल बाद नोटिस देखकर उड़ गए भारतीय टूरिस्ट के होश
स्विट्जरलैंड से आया 1.5 लाख का चालान, 1 साल बाद नोटिस देखकर उड़ गए भारतीय टूरिस्ट के होश
टेक्नोलॉजी
AI की यह आदत नहीं आ रही लोगों को पसंद, स्टडी में खुल गई पोल
AI की यह आदत नहीं आ रही लोगों को पसंद, स्टडी में खुल गई पोल
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget