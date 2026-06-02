Guru Gochar 2026: 31 अक्टूबर तक गुरु गोचर से किस मूलांक को होगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क?

Guru Gochar 2026: गुरु ग्रह को ज्ञान, भाग्य, धन, विवाह, संतान और उन्नति का स्वानी माना जाता है. गुरु गोचर का प्रभाव हर मूलांक पर अलग-अलग दिखाई देता है. 31 अक्टूबर 2026 तक कुछ मूलांकों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं, जबकि कुछ लोगों को आर्थिक, पारिवारिक या करियर संबंधी मामलों में अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ सकती है.

मूलांक 1 – गुरु दिलाएंगे नेतृत्व का लाभ, करियर में मिलेगा बड़ा अवसर

(जन्म तिथि 1, 10, 19, 28)

31 अक्टूबर तक करियर और व्यवसाय में उन्नति के अच्छे अवसर मिल सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. नई जिम्मेदारियां भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रुका हुआ धन मिलने की संभावना है.

मूलांक 2 – भावनात्मक जीवन होगा मजबूत, रिश्तों में बढ़ेगा भरोसा

(जन्म तिथि 2, 11, 20, 29)

रिश्तों और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. मानसिक तनाव कम होगा. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. विवाह संबंधी मामलों में प्रगति के योग हैं.

मूलांक 3 – अक्टूबर तक चमकेगा भाग्य, सफलता चूमेगी कदम

(जन्म तिथि 3, 12, 21, 30)

गुरु का सीधा प्रभाव मूलांक 3 पर माना जाता है. 31 अक्टूबर तक भाग्य का अच्छा साथ मिल सकता है. नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय और निवेश से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं. सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है.

मूलांक 4 – पैसों के मामले में रहें सावधान, छोटी गलती पड़ सकती है भारी

(जन्म तिथि 4, 13, 22, 31)

31 अक्टूबर तक आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं. कार्यक्षेत्र में कुछ योजनाएं उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं दे सकतीं हैं. किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदायक साबित हो सकता है.

उपाय:

गुरुवार को पीली दाल का दान करें.

भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.

किसी भी निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

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मूलांक 5 – बिजनेस और नौकरी में बनेंगे तरक्की के नए योग

(जन्म तिथि 5, 14, 23)

व्यापार, संचार, लेखन, मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के योग हैं. नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है.

मूलांक 6 – प्रेम, विवाह और धन के मामलों में मिल सकती है खुशखबरी

(जन्म तिथि 6, 15, 24)

प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ सकती है. संपत्ति और वाहन संबंधी मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. परिवार का सहयोग प्राप्त होगा.

मूलांक 7 – ज्ञान और आध्यात्म की राह से मिलेगा लाभ

(जन्म तिथि 7, 16, 25)

आध्यात्मिक और मानसिक विकास के अवसर मिलेंगे, हालांकि कुछ मामलों में इच्छा के अनुसार परिणाम मिलने में देरी हो सकती है. धैर्य बनाए रखने पर सफलता मिलने की संभावना है. यात्रा और शिक्षा से लाभ मिल सकता है.

मूलांक 8 – संघर्ष के बाद मिलेगी सफलता, धैर्य रखना होगा जरूरी

(जन्म तिथि 8, 17, 26)

31 अक्टूबर तक आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता होगी. कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक और परिणाम अपेक्षाकृत धीमे मिल सकते हैं. कानूनी या दस्तावेजी मामलों में लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. अनावश्यक विवादों से दूर रहना बेहतर रहेगा.

उपाय:

गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करें.

पीले वस्त्र या पीली खाद्य सामग्री का दान करें.

बृहस्पति मंत्र "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" का 108 बार जप करें.

बुजुर्गों और गुरुजनों का सम्मान करें.

मूलांक 9 – रुके हुए काम पकड़ेंगे रफ्तार, बढ़ेगा प्रभाव और सम्मान

(जन्म तिथि 9, 18, 27)

ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे. व्यवसाय विस्तार और नई योजनाओं में सफलता मिलने की संभावना है. सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ सकता है.

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