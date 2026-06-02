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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रGuru Gochar 2026: 31 अक्टूबर तक गुरु गोचर से किस मूलांक को होगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क?

Guru Gochar 2026: 31 अक्टूबर तक गुरु गोचर से किस मूलांक को होगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क?

Guru Gochar 2026: क्या आपका मूलांक 1 से 9 के बीच है? जानिए 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु गोचर आपके करियर, धन, प्रेम और भाग्य पर क्या असर डालेगा और किन मूलांकों को रहना होगा सावधान.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 02 Jun 2026 03:17 PM (IST)
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Guru Gochar 2026: गुरु ग्रह को ज्ञान, भाग्य, धन, विवाह, संतान और उन्नति का स्वानी माना जाता है. गुरु गोचर का प्रभाव हर मूलांक पर अलग-अलग दिखाई देता है. 31 अक्टूबर 2026 तक कुछ मूलांकों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं, जबकि कुछ लोगों को आर्थिक, पारिवारिक या करियर संबंधी मामलों में अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ सकती है.

मूलांक 1 – गुरु दिलाएंगे नेतृत्व का लाभ, करियर में मिलेगा बड़ा अवसर

(जन्म तिथि 1, 10, 19, 28)

31 अक्टूबर तक करियर और व्यवसाय में उन्नति के अच्छे अवसर मिल सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. नई जिम्मेदारियां भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रुका हुआ धन मिलने की संभावना है.

मूलांक 2 – भावनात्मक जीवन होगा मजबूत, रिश्तों में बढ़ेगा भरोसा

(जन्म तिथि 2, 11, 20, 29)

रिश्तों और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. मानसिक तनाव कम होगा. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. विवाह संबंधी मामलों में प्रगति के योग हैं.

मूलांक 3 – अक्टूबर तक चमकेगा भाग्य, सफलता चूमेगी कदम

(जन्म तिथि 3, 12, 21, 30)

गुरु का सीधा प्रभाव मूलांक 3 पर माना जाता है. 31 अक्टूबर तक भाग्य का अच्छा साथ मिल सकता है. नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय और निवेश से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं. सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है.

मूलांक 4 – पैसों के मामले में रहें सावधान, छोटी गलती पड़ सकती है भारी

(जन्म तिथि 4, 13, 22, 31)

31 अक्टूबर तक आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं. कार्यक्षेत्र में कुछ योजनाएं उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं दे सकतीं हैं. किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदायक साबित हो सकता है.

उपाय:

  • गुरुवार को पीली दाल का दान करें.
  • भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
  • किसी भी निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

यह भी पढ़े- Numerology: जून में जन्मे लोग पैसे को कैसे देखते हैं? मूलांक 1 से 9 तक की आर्थिक सोच को समझिए

मूलांक 5 – बिजनेस और नौकरी में बनेंगे तरक्की के नए योग

(जन्म तिथि 5, 14, 23)

व्यापार, संचार, लेखन, मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के योग हैं. नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है.

मूलांक 6 – प्रेम, विवाह और धन के मामलों में मिल सकती है खुशखबरी

(जन्म तिथि 6, 15, 24)

प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ सकती है. संपत्ति और वाहन संबंधी मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. परिवार का सहयोग प्राप्त होगा.

मूलांक 7 – ज्ञान और आध्यात्म की राह से मिलेगा लाभ

(जन्म तिथि 7, 16, 25)

आध्यात्मिक और मानसिक विकास के अवसर मिलेंगे, हालांकि कुछ मामलों में इच्छा के अनुसार परिणाम मिलने में देरी हो सकती है. धैर्य बनाए रखने पर सफलता मिलने की संभावना है. यात्रा और शिक्षा से लाभ मिल सकता है.

मूलांक 8 – संघर्ष के बाद मिलेगी सफलता, धैर्य रखना होगा जरूरी

(जन्म तिथि 8, 17, 26)

31 अक्टूबर तक आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता होगी. कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक और परिणाम अपेक्षाकृत धीमे मिल सकते हैं. कानूनी या दस्तावेजी मामलों में लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. अनावश्यक विवादों से दूर रहना बेहतर रहेगा.

उपाय:

  • गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करें.
  • पीले वस्त्र या पीली खाद्य सामग्री का दान करें.
  • बृहस्पति मंत्र "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" का 108 बार जप करें.
  • बुजुर्गों और गुरुजनों का सम्मान करें.

मूलांक 9 – रुके हुए काम पकड़ेंगे रफ्तार, बढ़ेगा प्रभाव और सम्मान

(जन्म तिथि 9, 18, 27)

ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे. व्यवसाय विस्तार और नई योजनाओं में सफलता मिलने की संभावना है. सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 02 Jun 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Ank Jyotish Mulank Rashifal Guru Gochar 2026 Guru Transit 2026
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