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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 3 June 2026: बुधवार को विभुवन संकष्टी चतुर्थी पर इन राशियों को मिलेगा बड़ा सरप्राइज, जानें अपना राशिफल

Kal Ka Rashifal 3 June 2026: बुधवार को विभुवन संकष्टी चतुर्थी पर इन राशियों को मिलेगा बड़ा सरप्राइज, जानें अपना राशिफल

Kal Ka Rashifal: 3 जून का राशिफल, बुधवार को शुभ और शक्ल योग का महासंयोग चमकाएगा इन 4 राशियों का भाग्य. जानें मेष से मीन तक का राशिफल, शुभ चौघड़िया मुहूर्त और राहुकाल का समय, पढ़ें कल का राशिफल!

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 02 Jun 2026 01:14 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 3 June 2026:  बुधवार का दिन ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद विशेष और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होने जा रहा है. कल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 09: 21 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो जाएगी. कल का दिन ग्रहों के गोचर से कई दुर्लभ और महाकल्याणकारी राजयोगों का अनूठा संयोग लेकर आया है. बुधवार को शुभ योग और शुक्ल योग का प्रभाव रहेगा.

इसके अलावा, यदि आपकी मेष, कर्क, तुला या मकर राशि है, तो आपको हंस योग का डबल लाभ मिलेगा. वहीं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को आनन्दादि योग का विशेष सहयोग प्राप्त होगा. चंद्रमा आज देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में संचरण करेंगे.

मेष राशिफल (Aries Horoscope)

  • Money Horoscope: मेष राशि वालों को आज अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा. बेवजह के खर्च आपकी आर्थिक स्थिति को डांवाडोल कर सकते हैं.
  • Biggest Alert: जरूरी कार्यों के लिए आपको बगले झांकना पड़ सकता है. आज अचानक ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जिसमें आपको परिवार की खासकर भाइयों की मदद की जरूरत पड़ सकती है.
  • Family life: बच्चों की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है. प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं.

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope)

  • Vibe of the Day:  वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन प्रगतिकारक होने वाला है. आज आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा. बेहतर होगा कि आप इसका इस्तेमाल किसी अच्छे काम को पूरा करने में लगाएं.
  • Career & Job Alert: गुस्सा करने से बचें, वरना आपके बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे. हालांकि नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है.
  • Money Horoscope: अगर किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो वह दूर होगी. आय के अतिरिक्त स्रोत मिलने के आसार हैं.

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope)

  • Work Pressure Alert: मिथुन राशि के जातकों को आज काम के दौरान तनाव झेलना पड़ सकता है.
  • Career Horoscope: कार्यक्षेत्र में आप पर काम का बोझ ज्यादा रहेगा. इस वजह से आपसे काम के दौरान थोड़ी सी भी लापरवाही में गलती होने की गुंजाइश बनी रहेगी. बेहतर होगा कि काम के दौरान गंभीर रहें.
  • Biggest Alert: अटका हुआ कोई काम पूरा करने के लिए जोर लगा रहे हैं तो सावधानी के साथ आगे बढ़ें.
  • Family Alert: कल आपको संतान के करियर को लेकर चिंता हो सकती है. संयम बरतें.

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope)

  • Vibe of the Day: कर्क राशि वालों को कल परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. कल आपको अपने परिवार में किसी सदस्य की बात खराब लग सकती है.
  • Health Horoscope: अगर आपको सेहत से जुड़ी किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था तो आज उसमें हल्का सुधार हो सकता है.
  • Money Horoscope: कल का दिन आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कल आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा.
  • Family Life: परिवार में आज माहौल मिलाजुला रहने वाला है.

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope)

  • Vibe of the Day: सिंह राशि वालों की कल भागदौड़ अधिक रहने वाली है.
  • Career & Reputation Alert: कल कार्यक्षेत्र में आपको काम के साथ-साथ अपनी प्रतिष्ठा पर भी ध्यान देना होगा.
  • Biggest Alert: कोई आपके मान-सम्मान को चोट पहुंचा सकता है. ऐसे में बचकर रहें.
  • Career Horoscope: हालांकि कल आप अपने फैसलों से कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना प्राप्त करने में सक्षम होंगे.
  • Business Horoscope: व्यापार के मामले में दिन अच्छा रहने वाला है. कल आप कोई नई वस्तु खरीद सकते हैं.

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope)

  • Vibe of the Day: कन्या राशि वालों के लिए कल का दिन मिलेजुले परिणाम लेकर आ सकता है.
  • Career Alert: कल आपके कार्य अटक सकते हैं. ऐसे में आपका मन निराश हो सकता है.
  • Emotional Horoscope: करीबी दोस्तों से बात करके मन हल्का होगा.
  • Workplace Alert: कार्यक्षेत्र में आपको धोखा मिल सकता है. ऐसे में सावधान रहें.
  • Biggest Alert: अपने आसपास चल रहीं गतिविधियों को लेकर सतर्क रहें वरना पछताना पड़ सकता है.
  • Family Life: परिवार में माहौल अच्छा रहेगा. वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग मिलेगा.

तुला राशिफल (Libra Horoscope)

  • Vibe of the Day: तुला राशि के जातकों के लिए कल का दिन ठीकठाक रहने वाला है.
  • Career Horoscope: कार्यस्थल में आपको उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. इसके साथ ही आपको नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है.
  • Health Alert: कल पिता की सेहत को लेकर आपको थोड़ा सचेत रहना होगा.
  • Travel Alert: वाहन चलाते समय आप अतिरिक्त सावधानी बरतें.
  • Family Life: परिवार में आज जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope)

  • Vibe of the Day: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कल का दिन अच्छा रहने वाला है. अगर नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अनुकूल रहने वाला है.
  • Business Alert: हालांकि पार्टनरशिप में काम करने से बचें. खुद पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ें.
  • Family Support: कल जीवनसाथी की सलाह से आपके काम आसान होंगे.
  • Money Alert: भरोसेमंद लोगों के साथ ही आज लेन देन करें.
  • Family Horoscope: बच्चों के विवाह के मामलों में प्रगति देखने को मिल सकती है.

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope)

  • Lucky Vibes: कल का दिन आपके लिए नई खुशियां लेकर आ सकता है.
  • Married Life: कल दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा.
  • Business Horoscope: कारोबार में कल आपको इच्छित सफलता मिल सकती है. इससे आपका मन प्रसन्न होगा.
  • Career & Job Alert: इसके साथ ही कल नौकरीपेशा जातकों को भी पदोन्नति या वेतन बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है.
  • Social Life: कल किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है. पुरानी बातें याद करके उत्साहित होंगे.

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope)

  • Vibe of the Day: मकर राशि वालों के लिए कल का दिन पहले से ज्यादा अच्छा रहने वाला है.
  • Family Alert: लेकिन आप घरेलू मामलों में किसी बाहरी का हस्तक्षेप न होने दें. इससे घर का माहौल खराब हो सकता है.
  • Investment Horoscope: अगर कहीं धन लगाने की योजना बना रहे हैं तो दीर्घकालिक निवेश के लिए दिन अच्छा रहने वाला है.
  • Biggest Alert: कल छोटी-मोटी बातों पर अपना दिमाग न खराब करें. तनाव से दूर रहें.

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope)

  • Business Horoscope: कुंभ राशि के जातकों को कल कारोबार में कठिन हालात का सामना करना पड़ सकता है.
  • Career Alert: कल किसी सहकर्मी की वजह से आपके काम अटक सकते हैं.
  • Biggest Alert: बेहतर होगा कि सूझबूझ से काम लें. गुस्सा करने से बचें.
  • Family Life: परिवार में कल किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार का आगमन हो सकता है.
  • Relations Alert: अगर भाई-बहनों के साथ मतभेद की स्थिति थी तो आज आपके संबंध सामान्य हो जाएंगे.

मीन राशिफल (Pisces Horoscope)

  • Fortune of the Day: मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन भाग्यशाली रहने वाला है.
  • Career Horoscope: करियर में आपको नई ऊंचाई मिल सकती है.
  • Government Work Alert: सरकारी कार्यों से जुड़े जातकों को अतिरिक्त लाभ होने के आसार हैं.
  • Student Horoscope: कल विद्यार्थियों को कहीं से खुशखबरी मिल सकती है. इससे आपका मन प्रसन्न होगा.
  • Biggest Alert: कल इधर उधर की बातों पर अपना समय बर्बाद न करें.
  • Success Mantra: समय कीमती है, कार्यों को पूरा करने में लगाएं. क्योंकि आज भाग्य आपके साथ रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 02 Jun 2026 01:14 PM (IST)
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