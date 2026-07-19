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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Weekly Rashifal 19 -25 July 2026: क्या इस सप्ताह नौकरी का बड़ा ऑफर मिलेगा और निवेश से होगा लाभ?

Meen Weekly Rashifal 19 -25 July 2026: क्या इस सप्ताह नौकरी का बड़ा ऑफर मिलेगा और निवेश से होगा लाभ?

Pisces Weekly Horoscope: क्या मीन राशि वालों को नई नौकरी का ऑफर मिलेगा? शेयर बाजार में कितना लाभ होगा, परिवार में कौन-सी खुशखबरी आएगी और स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jul 2026 07:00 AM (IST)
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Meen Weekly Rashifal 19 -25 July 2026: मीन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह स्वास्थ्य, करियर और आर्थिक प्रगति के लिहाज से शुभ संकेत लेकर आया है. सप्ताह की शुरुआत स्वयं की सेहत और जीवनशैली में सुधार के प्रयासों से होगी. व्यापार में निवेश और विस्तार के अच्छे अवसर मिलेंगे, वहीं नौकरीपेशा लोगों की मेहनत रंग लाएगी. 

परिवार में कुछ चुनौतियों के बावजूद सप्ताह के अंत तक खुशियों का माहौल बनेगा. धार्मिक यात्रा, सामाजिक सम्मान और प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव इस सप्ताह को खास बना सकते हैं.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)

व्यापार के क्षेत्र में यह सप्ताह नई शुरुआत के लिए अनुकूल रहेगा. यदि आप नई मशीन, उपकरण या नई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा. कारोबार का विस्तार करने के लिए उठाए गए कदम भविष्य में अच्छा लाभ दिला सकते हैं. शेयर बाजार से भी लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन बिना पूरी जानकारी के किसी के कहने पर बड़ा निवेश करने से बचें. नौकरीपेशा लोगों की मेहनत की सराहना होगी और कार्यक्षेत्र में उनकी स्थिति मजबूत होगी. यदि आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो किसी प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी से आकर्षक प्रस्ताव मिलने के योग बन रहे हैं. हालांकि कुछ सहकर्मियों के कारण ट्रांसफर या पोस्टिंग में हल्की बाधाएं आ सकती हैं.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह लाभदायक रहने वाला है. शेयर बाजार या पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है. व्यापार से जुड़े लोगों को भी आय बढ़ाने के नए अवसर प्राप्त होंगे. यदि कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो जल्दबाजी के बजाय विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें. खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए बचत बढ़ाने का प्रयास करें. संतुलित आर्थिक योजना भविष्य में आपकी वित्तीय स्थिति को और मजबूत बनाएगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सप्ताह की शुरुआत कुछ तनाव के साथ हो सकती है. घरेलू विवादों का असर बच्चों की पढ़ाई या घर के वातावरण पर पड़ सकता है, इसलिए बातचीत और समझदारी से माहौल शांत रखने का प्रयास करें. सप्ताह के अंत तक संतान से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी, जैसे सरकारी नौकरी में चयन या महत्वपूर्ण उपलब्धि, पूरे परिवार के लिए गर्व का कारण बनेगी. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जो लोग विवाह की योजना बना रहे हैं, उनके रिश्ते को नया मुकाम मिलने की संभावना है. परिवार और जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

करियर राशिफल(Career Rashifal)

करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह नई संभावनाओं का संकेत दे रहा है. नौकरी में बदलाव की सोच रहे लोगों को बेहतर अवसर मिल सकते हैं. विद्यार्थियों और पेशेवर लोगों के लिए भी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं. सामाजिक और मानवीय कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. जरूरतमंद लोगों की सहायता करने से समाज में आपका सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आपकी सकारात्मक सोच और कार्यशैली भविष्य में नई सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करेगी.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सुधार लेकर आएगा. यदि लंबे समय से किसी शारीरिक समस्या से परेशान थे तो किसी विशेषज्ञ डॉक्टर या थेरेपिस्ट की सलाह से राहत मिल सकती है. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और अच्छी दिनचर्या अपनाने से ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा. धार्मिक यात्रा के योग मानसिक शांति और सकारात्मकता प्रदान करेंगे. यात्रा भी सुखद और लाभदायक रहेगी. सप्ताह के अंत तक आप स्वयं को पहले की तुलना में अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान और मानसिक रूप से संतुलित महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jul 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Pisces Horoscope 2026 Meen Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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