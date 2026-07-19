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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Weekly Rashifal 19-25 July 2026: क्या इस सप्ताह प्रॉपर्टी विवाद होगा खत्म और बिजनेस में मिलेगी बड़ी डील?

Kumbh Weekly Rashifal 19-25 July 2026: क्या इस सप्ताह प्रॉपर्टी विवाद होगा खत्म और बिजनेस में मिलेगी बड़ी डील?

Aquarius Weekly Horoscope: क्या कुंभ राशि वालों का रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा? प्रॉपर्टी विवाद का क्या होगा, नौकरी में किन बातों का रखें ध्यान और प्रेम जीवन कैसा रहेगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jul 2026 06:50 AM (IST)
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Kumbh Weekly Rashifal 19-25 July 2026: कुंभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह आर्थिक राहत, व्यापारिक प्रगति और पारिवारिक मामलों में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. सप्ताह की शुरुआत संपत्ति और कारोबार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों के साथ होगी. पुराने विवाद सुलझने से मानसिक तनाव कम होगा और आर्थिक लाभ मिलने के योग बनेंगे. 

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर संयम बनाए रखना होगा, जबकि प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी आपकी सक्रियता और पहचान मजबूत होने की संभावना है.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)

व्यापार के लिए यह सप्ताह काफी शुभ संकेत दे रहा है. पारिवारिक संपत्ति या कारोबार से जुड़े पुराने विवाद बड़े-बुजुर्गों की मध्यस्थता से सुलझ सकते हैं, जिससे व्यापार में नई ऊर्जा आएगी. किसी अनुभवी और प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग मिलने से लंबे समय से रुके प्रोजेक्ट्स दोबारा गति पकड़ेंगे. कॉर्पोरेट मीटिंग और नई बिजनेस डील्स आपके पक्ष में जा सकती हैं. नए बिजनेस पार्टनर के साथ जुड़ना भविष्य में लाभदायक साबित होगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार में संयम रखना होगा. किसी छोटी बात पर बहस या मतभेद आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, इसलिए धैर्य और पेशेवर रवैया बनाए रखें.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह राहत देने वाला रहेगा. लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों का समाधान भी आर्थिक लाभ दिला सकता है. यदि आप किसी नए व्यापारिक निवेश या साझेदारी की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा. हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचें और भविष्य की योजनाओं के लिए बचत पर भी ध्यान दें. सोच-समझकर लिया गया आर्थिक निर्णय लंबे समय तक लाभ देगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सुखद बदलाव देखने को मिलेंगे. पुराने विवाद समाप्त होने से घर का माहौल शांत और सकारात्मक रहेगा. परिवार के बड़े सदस्यों का सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा. प्रेम संबंधों में यह सप्ताह रोमांस और आपसी समझ बढ़ाने वाला रहेगा. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति भी देगा.

करियर राशिफल(Career Rashifal)

करियर के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको सतर्कता और धैर्य दोनों की आवश्यकता होगी. विद्यार्थियों, कलाकारों और संगीत से जुड़े लोगों को आर्थिक दबाव के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन निरंतर मेहनत भविष्य में अच्छे परिणाम देगी. राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी सार्वजनिक छवि का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि विरोधी आपकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं. वहीं समाजसेवा और सामाजिक गतिविधियों में आपकी सक्रिय भागीदारी से युवाओं के बीच आपका सम्मान और लोकप्रियता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह संतुलित दिनचर्या अपनाना जरूरी होगा. यात्रा के दौरान खानपान का विशेष ध्यान रखें और बाहर का भोजन करने से बचें, क्योंकि इससे पेट संबंधी परेशानी हो सकती है. मानसिक तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार आपको पूरे सप्ताह ऊर्जावान बनाए रखेंगे. सप्ताह के अंत तक शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर बेहतर महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jul 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
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