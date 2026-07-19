Dalai Lama Message: दलाई लामा ने बताया जीवन का सबसे बड़ा गुरु कौन?

Dalai Lama Message: आज जब दुनिया तकनीक, प्रतिस्पर्धा और तेज़ रफ्तार जीवनशैली के बीच आगे बढ़ रही है, तब इंसानी रिश्तों में संवेदनशीलता और अपनापन पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं. ऐसे समय में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का एक पुराना लेकिन बेहद अर्थपूर्ण संदेश फिर चर्चा में है. उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा कि उनके जीवन में करुणा (Compassion) का पहला पाठ किसी धार्मिक ग्रंथ, विद्यालय या आध्यात्मिक गुरु ने नहीं, बल्कि उनकी मां ने सिखाया.

यह वीडियो मूल रूप से 25 जून 2018 को रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इसकी सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है. शायद यही कारण है कि वर्षों बाद भी यह संदेश लोगों के दिलों को छू रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से साझा किया जा रहा है.

My First Teacher of Compassion - His Holiness the Dalai Lama reflects on his mother as the first teacher to introduce him to the value of compassion — not only through word, but through action. Video originally recorded on June 25, 2018. pic.twitter.com/b3FPzhOWC3

— Dalai Lama (@DalaiLama) July 17, 2026

‘मेरी पहली शिक्षक मेरी मां थीं’

वीडियो में दलाई लामा कहते हैं कि उनकी मां ने उन्हें केवल यह नहीं बताया कि दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए, बल्कि उन्होंने अपने पूरे जीवन से यह दिखाया कि करुणा का वास्तविक अर्थ क्या होता है. उनका व्यवहार, उनका धैर्य, उनका स्नेह और दूसरों के प्रति उनकी संवेदनशीलता ही दलाई लामा के लिए सबसे बड़ा विद्यालय बन गई.

यही कारण है कि वे अपनी मां को अपना पहला शिक्षक मानते हैं. उनके अनुसार जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य अक्सर घर से ही मिलते हैं और माता-पिता बच्चों के पहले गुरु होते हैं.

बच्चे शब्दों से नहीं, व्यवहार से सीखते हैं

दलाई लामा के संदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि बच्चे केवल सलाह नहीं सुनते, बल्कि अपने आसपास के लोगों को देखकर सीखते हैं. यदि घर में प्रेम, सम्मान, धैर्य और सहयोग का वातावरण होगा तो वही संस्कार बच्चों के व्यक्तित्व का हिस्सा बनेंगे.

आज कई माता-पिता बच्चों को नैतिक शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि उनके अपने व्यवहार और शब्दों में अंतर हो तो उसका प्रभाव कम हो जाता है. दलाई लामा का संदेश याद दिलाता है कि बच्चों के सामने किया गया हर व्यवहार एक मौन शिक्षा है.

करुणा आखिर है क्या?

अक्सर लोग करुणा को केवल दया समझ लेते हैं, जबकि इसका अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है. करुणा का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के दुख, संघर्ष या पीड़ा को महसूस करना और जहां तक संभव हो, उसके प्रति सहानुभूति और सहायता की भावना रखना.

दलाई लामा वर्षों से कहते आए हैं कि करुणा कमजोरी नहीं बल्कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है. यह ऐसी भावना है जो परिवारों को जोड़ती है, समाज में विश्वास पैदा करती है और तनाव तथा हिंसा को कम करने में मदद करती है.

आज के समय में क्यों बढ़ गया है इस संदेश का महत्व?

डिजिटल युग में लोग पहले से कहीं अधिक जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भावनात्मक दूरी भी लगातार बढ़ रही है. सोशल मीडिया पर संवाद बढ़ा है, लेकिन आमने-सामने बैठकर एक-दूसरे की बात सुनने का समय कम होता जा रहा है.

ऐसे माहौल में दलाई लामा का संदेश केवल आध्यात्मिक विचार नहीं, बल्कि सामाजिक आवश्यकता बन जाता है. यदि परिवारों में करुणा, धैर्य और सम्मान की संस्कृति मजबूत होगी तो उसका सकारात्मक प्रभाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों और पूरे समाज पर पड़ेगा.

माता-पिता के लिए एक महत्वपूर्ण सीख

दलाई लामा का यह संदेश हर माता-पिता के लिए भी एक प्रेरणा है. बच्चे वही याद रखते हैं जो वे रोज़ अपने घर में देखते हैं. यदि वे अपने माता-पिता को बुजुर्गों का सम्मान करते, जरूरतमंदों की मदद करते, गुस्से में भी संयम रखते और दूसरों के प्रति संवेदनशील रहते देखते हैं, तो यही गुण उनके व्यक्तित्व में भी विकसित होते हैं.

इसलिए बच्चों को केवल अच्छे संस्कार सिखाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में जीकर दिखाना भी उतना ही आवश्यक है.

सफलता से पहले इंसानियत

दलाई लामा हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल सफल पेशेवर बनाना नहीं, बल्कि बेहतर इंसान बनाना भी होना चाहिए. यदि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान, धन और शक्ति है लेकिन उसके भीतर करुणा नहीं है, तो उसकी सफलता अधूरी मानी जाएगी.

यही कारण है कि वे करुणा को आधुनिक शिक्षा और पारिवारिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा मानते हैं.

सोशल मीडिया पर क्यों पसंद किया जा रहा है यह वीडियो?

वीडियो में कोई जटिल दर्शन नहीं है और न ही बड़े-बड़े उपदेश. इसमें केवल एक सरल लेकिन गहरी बात कही गई है कि जीवन की सबसे बड़ी सीख हमें अक्सर अपने घर से मिलती है. यही सादगी लोगों को प्रभावित कर रही है.

हजारों लोगों ने इस संदेश को साझा करते हुए लिखा कि उन्हें भी अपने जीवन में मां या परिवार के किसी सदस्य से ऐसे ही जीवन मूल्य मिले. यही वजह है कि वर्षों पुराना यह वीडियो आज भी लोगों को नई प्रेरणा दे रहा है.

दलाई लामा का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि दुनिया बदलने की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि घर से होती है. बच्चे का पहला विद्यालय उसका परिवार होता है और उसके पहले शिक्षक उसके माता-पिता. यदि आने वाली पीढ़ी को संवेदनशील, जिम्मेदार और मानवीय बनाना है तो सबसे पहले हमें अपने व्यवहार में करुणा, धैर्य और प्रेम को स्थान देना होगा. शायद यही वह सीख है जिसने दलाई लामा को पूरी दुनिया में शांति और करुणा का सबसे बड़ा संदेशवाहक बनाया.

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