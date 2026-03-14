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Shani Dev Mandir: भारत का एकलौता ऐसा शनि मंदिर, जहां पिंडी रूप में पूजे जाते हैं शनि देव
Shani Mandir in Ujjain: शनि मंदिर में आपने अक्सर शनि देव की मूर्ति देखी होगी लेकिन भारत में एक ऐसा एकलौता मंदिर है जहां शनि देव पिंडी रूप में पूजे जाते हैं. क्या है इसका महत्व देखें.
शनि मंदिर
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Published at : 14 Mar 2026 12:35 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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