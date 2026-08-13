Dhanu Rashifal 13 August 2026: 9वें चंद्रमा और वरियान योग से धनु राशि वालों को मिलेगी सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रमोशन के भी प्रबल योग
Sagittarius Horoscope 13 August 2026: 9वें चंद्रमा व वरियान योग से धनु राशि वालों को मिलेगा प्रमोशन, बढ़ेगा मान-सम्मान! पढ़ें 13 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.
Aaj Ka Dhanu Rashifal 13 August 2026: 13 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 08:42 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन मघा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और वरियान योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज सुबह 06:07 बजे सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा.
चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (भाग्य, धर्म, अध्यात्म व सामाजिक प्रतिष्ठा स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 9वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आप सामाजिक रूप से कुछ अलग और रचनात्मक करेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक मजबूती लेकर आया है. बिजनेस में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में आपके प्रयास काफी हद तक कामयाब रहेंगे. आत्मचिंतन (Self-Reflection) से भी आपको व्यापारिक फैसलों में बड़ा लाभ मिलेगा. हालांकि, बिजनेसमैन को सही समय पर सरकारी औपचारिकताओं (Government Formalities) को पूरा कर लेना चाहिए; सरकारी कामों में देरी के चलते फाइन या पेनल्टी तक देनी पड़ सकती है, इसलिए इस ओर विशेष ध्यान दें.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की और सम्मान भरा रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन के ऊपर जहां एक ओर नई जिम्मेदारियां (Responsibilities) बढ़ेंगी, वहीं दूसरी ओर मान-सम्मान के साथ प्रमोशन की संभावना भी प्रबल होगी. करियर से संबंधित किसी भी पुरानी समस्या का सटीक समाधान आज मिल सकता है. ऑफिस में सीनियर्स के कामों को प्राथमिकता देते हुए पहले उन्हें पूरा करने पर जोर दें; इससे आपकी छवि सुधरेगी. आप अपनी पेशेवर गतिविधियों का विस्तार करने के लिए नई रणनीति बना सकते हैं. कुल मिलाकर आज का दिन आसान और सकारात्मक रहेगा.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में जीवन के प्रति नया उत्साह देखने को मिलेगा. आज आपको अपनों और जरूरतमंदों के प्रति भावनात्मक और शारीरिक सहायता का विस्तार करना चाहिए; किसी की निस्वार्थ मदद करने से मन को अपार शांति मिलेगी. परिजनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और घर में खुशहाली का माहौल रहेगा.
शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ज्ञान संवर्धन का है. स्टूडेंट्स की किसी खास विषय से संबंधित गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी, जिससे उन्हें उस विषय की गहराई और उत्तम जानकारी हासिल होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
भाग्य भाव में चंद्रमा के संचार से आपका स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा. मन में उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, 9वें भाव में ग्रहण प्रभाव के कारण आध्यात्मिक कार्यों में मन लगाएं और यात्रा के दौरान सेहत का ध्यान रखें.
शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)
शुभ अंक: 5
अशुभ अंक: 3
आज का उपाय: गुरुवार और श्रावण मास के पावन अवसर पर भगवान शिवजी का जल व दूध से अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें; इससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.
FAQs
Q1. 13 अगस्त 2026 को धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी बन रही है?
Ans. वर्कप्लेस पर जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ-साथ मान-सम्मान और प्रमोशन की संभावना बहुत प्रबल है.
Q2. आज धनु राशि के व्यापारियों को किस बात से बचना चाहिए?
Ans. सरकारी औपचारिकताओं और कागजी कामों में देरी न करें, वरना जुर्माना या पेनल्टी भरनी पड़ सकती है.
Q3. आज धनु राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई में क्या फायदा होगा?
Ans. किसी खास विषय से जुड़ी गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी और उस विषय से संबंधित बेहतरीन जानकारी प्राप्त होगी.
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