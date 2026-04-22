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Shani Uday 2026: 22 अप्रैल को शनि हो रहे उदय, इन राशियों का भाग्य होगा बुलंद!
Shani Uday 2026 in Pisces: शनि 22 अप्रैल को आज सुबह 04:49 बजे मीन राशि में अस्त से उदय हो चुके हैं. उदित अवस्था में शनि मेष, मिथुन समेत चार राशियों के लिए शुभ साबित होंगे.
शनि उदय 2026
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Published at : 22 Apr 2026 07:18 AM (IST)
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भावेष पाण्डेय
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