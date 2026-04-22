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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरShani Uday 2026: 22 अप्रैल को शनि हो रहे उदय, इन राशियों का भाग्य होगा बुलंद!

Shani Uday 2026: 22 अप्रैल को शनि हो रहे उदय, इन राशियों का भाग्य होगा बुलंद!

Shani Uday 2026 in Pisces: शनि 22 अप्रैल को आज सुबह 04:49 बजे मीन राशि में अस्त से उदय हो चुके हैं. उदित अवस्था में शनि मेष, मिथुन समेत चार राशियों के लिए शुभ साबित होंगे.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 22 Apr 2026 07:18 AM (IST)
Shani Uday 2026 in Pisces: शनि 22 अप्रैल को आज सुबह 04:49 बजे मीन राशि में अस्त से उदय हो चुके हैं. उदित अवस्था में शनि मेष, मिथुन समेत चार राशियों के लिए शुभ साबित होंगे.

शनि उदय 2026

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शनि देव मीन राशि में उदय हो चुके हैं. उदित अवस्था में शनि की शक्तियां अधिक सक्रिय मानी जाती है. ऐसे में कुछ राशियों के जीवन में अनुशासन, स्थिरता और कार्य गति के संकेत मिल रहे हैं.
शनि देव मीन राशि में उदय हो चुके हैं. उदित अवस्था में शनि की शक्तियां अधिक सक्रिय मानी जाती है. ऐसे में कुछ राशियों के जीवन में अनुशासन, स्थिरता और कार्य गति के संकेत मिल रहे हैं.
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पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास से जानते हैं कि, उदित होकर शनि किन राशियों की किस्मत बुलंद करने वाले हैं.
पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास से जानते हैं कि, उदित होकर शनि किन राशियों की किस्मत बुलंद करने वाले हैं.
Published at : 22 Apr 2026 07:18 AM (IST)
Tags :
Zodiac Sign Shani Gochar Shani Dev Saturn Rise Shani Uday 2026

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