पूर्वी नेपाल में भड़की हिंसा, भारत से सटे 3 जिलों में कर्फ्यू. 1 की मौत

नेपाल में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है. यहां दक्षिण पूर्वी नेपाल के सिराहा जिले में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई. इसके बाद अधिकारियों ने भारत से सटे तीनों जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है. इसकी वजह पूर्वी नेपाल में दो गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव बढ़ता जा रहा था.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जनकपुर सिराहा और सप्तरी जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है. मरने वालों की पहचान सिराहा जिले के 19 साल के गणेश यादव के तौर पर हुई है. पुलिस फायरिंग में कई अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. अशांति के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर घायल अवस्था में देखा गया है. यह हिंसा उस वक्त हुई है, जब रविवार रात नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज ग्रामीण नगर पालिका के कप्तानगंज में शुरू हुआ तनाव मधेस प्रांत में फैल गया. इससे अशांति बढ़ी और संपत्ति को नुकसान पहुंचा.

सिराहा के गोलबाजार 11 मोटरसाइकिल आग के हवाले

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सिराहा के गोलबाजार में प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक जगह पर 11 मोटरसाइकिलों में आग लगा दी है. इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को काबू करने के लिए गोलबाजार में कर्फ्यू लगा दिया. मधेस प्रांत की राजधानी जनकपुर में भी तनाव बढ़ गया है. जिला प्रशासन कार्यालय ने और हिंसा को रोकने के लिए जनकपुर और आसपास के कई नगरपालिका क्षेत्रों में दोपहर 3:30 बजे (स्थानीय समय) से कर्फ्यू लागू कर दिया.

इन इलाकों में कर्फ्यू लागू किया गया

मुख्य जिला अधिकारी प्रेम प्रसाद लुइटेल ने कर्फ्यू का आदेश जारी किया, जो गुरुवार दोपहर 3:30 बजे से लागू हुआ. इन प्रतिबंधों में पूरा जनकपुर उप-महानगर शहर, साथ ही लक्ष्मिनिया ग्रामीण नगरपालिका और नगराइन नगरपालिका शामिल हैं. सरकार जब दोनों समुदायों के बीच अशांति को काबू करने की कोशिश कर रही है, तब तनाव सुनसरी से सप्तरी, सिराहा और प्रांतीय राजधानी जनकपुर तक फैल गया है.

सिराहा में स्थानीय प्रशासन ने गोलबाजार और आसपास के इलाकों में भी कर्फ्यू लगा दिया. लहान में भी प्रदर्शन की खबरें आईं. जहां दोनों समुदायों के लोग सड़कों पर उतर आए. जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शन तेज हुए. पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हवा में कई राउंड चेतावनी वाली फायरिंग की.