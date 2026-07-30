सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किस दिशा का रखें ध्यान?

Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. इस बार 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं के मन में कई सवाल हैं.

इन्हीं में से एक सवाल यह भी है कि सूर्य ग्रहण के दौरान या उसके आसपास शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किस दिशा का ध्यान रखना चाहिए? आइए जानते हैं धर्म शास्त्र और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस विषय में क्या कहा गया है.

शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किस दिशा का रखें ध्यान?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा होना शुभ माना जाता है. वहीं कुछ मंदिरों में स्थान और परंपरा के अनुसार पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की जाती है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस मंदिर की जो परंपरा हो, उसका पालन करना चाहिए.

यदि आपके क्षेत्र में ग्रहण दिखाई देता है और स्थानीय परंपरा के अनुसार सूतक मान्य है, तो सूतक काल में मंदिरों के नियमों का पालन करें. यदि ग्रहण दिखाई नहीं देता या स्थानीय मान्यता अलग है, तो उसी के अनुसार पूजा की जा सकती है. श्रद्धा और अनुशासन को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है.

शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां

गंदे या अशुद्ध पात्र से जल अर्पित न करें.

जल्दबाजी में पूजा करने से बचें.

शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर या तुलसी दल अर्पित न करें, क्योंकि पारंपरिक शिव पूजा में इन्हें सामान्यतः नहीं चढ़ाया जाता.

पूजा के दौरान क्रोध, विवाद और अपशब्दों से दूर रहें.

मंदिर की परंपराओं और पुजारी के निर्देशों का सम्मान करें.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, शिव पूजा में दिशा से अधिक महत्व श्रद्धा, शुद्ध मन और सही विधि का होता है. यदि संभव हो तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुभ माना जाता है. साथ ही पूजा के समय "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करने से मन में सकारात्मकता और एकाग्रता बनी रहती है.

उनका कहना है कि सूर्य ग्रहण को लेकर अनावश्यक भय नहीं रखना चाहिए. धार्मिक परंपराओं और स्थानीय मान्यताओं का सम्मान करते हुए भगवान शिव की आराधना करना ही सबसे महत्वपूर्ण है.

FAQ

शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किस दिशा में मुख करना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर दिशा की ओर मुख करना शुभ माना जाता है. कई स्थानों पर स्थानीय परंपरा का भी पालन किया जाता है.

क्या सूर्य ग्रहण के दिन शिव पूजा की जा सकती है?

यह स्थानीय परंपरा और इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रहण आपके क्षेत्र में दिखाई देता है या नहीं.

शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए?

पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर और तुलसी दल अर्पित नहीं किए जाते.

शिव पूजा में कौन-सा मंत्र जपना शुभ माना जाता है?

"ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप सबसे शुभ माना जाता है.

शिव पूजा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है?

श्रद्धा, शुद्ध मन, स्वच्छता और सही विधि का पालन.

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