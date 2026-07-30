जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला

Joe Root England New Test Captain: बेन स्टोक्स के अंतर्राष्ट्रीय रिटायरमेंट के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर जो रूट को टेस्ट टीम का कप्तान बनाने का फैसला किया है. स्टोक्स टेस्ट के नियमित कप्तान थे, लेकिन क्लब विवाद के बाद उन्होंने वापसी की और फिर अचानक संन्यास का एलान कर दिया. बताते चलें कि स्टोक्स के कप्तान बनने से पहले भी जो रूट ही टेस्ट टीम की कमान संभाल रहे थे. अब एक बार फिर उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इससे पहले रूट 2017 से 2022 के बीच इंग्लैंड के नियमित टेस्ट कप्तान थे. इस दौरान उन्होंने 65 टेस्ट में कप्तानी की थी. इसके साथ रूट के पास इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट में कप्तानी करने का रिकॉर्ड दर्ज है. रूट की कप्तानी में इंग्लैंड ने 27 रेड बॉल मैच जीते.

Fleming 🤝 Root



Click below for the full story: — England Cricket (@englandcricket) July 30, 2026

बता दें कि जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट में बेन स्टोक्स की गैरमौजूदगी में जो रूट ने कमान संभाली थी. अब वह नियमित कप्तान बन चुके हैं.

वहीं नजर डालें रूट के अंतर्राष्ट्रीय करियर पर, तो अब उन्होंने 166 टेस्ट, 192 वनडे और 32 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. टेस्ट की 304 पारियों में रूट ने 50.58 की औसत से 14114 रन बना लिए हैं, जिसमें 41 शतक और 67 अर्धशतक शामिल रहे. वनडे की 181 पारियों में रूट 51.15 की औसत से 7826 रन बना चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 20 शतक और 48 अर्धशतक निकले. टी20 इंटरनेशनल की 30 पारियों में इंग्लिश खिलाड़ी ने 35.72 की औसत और 126.30 के स्ट्राइक रेट से 893 रन स्कोर किए, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल रहे.

स्टोक्स और मैक्कुलम की जोड़ी खत्म

स्टोक्स को कप्तान बनाए जाने के साथ इंग्लैंड बोर्ड ने न्यूजीलैंड के दिग्गज स्टीफन फ्लेमिंग को टेस्ट टीम का हेड कोच बनाया है. फ्लेमिंग इससे पहले आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कोच के रूप में रहे. उन्होंने 2009 से 2026 तक चेन्नई के लिए कोच की भूमिका निभाई. वहीं 2008 के पहले सीजन में चेन्नई के लिए बल्लेबाज के रूप में खेलते हुए नजर आए थे. इससे पहले न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज ब्रैंडन मैक्कुलम इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान थे. अब कोच मैक्कुलम और कप्तान स्टोक्स की जोड़ी का अंत हो गया है.

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