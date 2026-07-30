रातों-रात बदलेगी किस्मत! सावन ग्रहण काल में अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से घर लाएं ये चीज
Sawan 2026: सावन 2026 के सूर्य ग्रहण पर जन्मतिथि के अनुसार कौन-सी शुभ वस्तु घर लाना अच्छा माना जाता है? जानें अंक ज्योतिष की मान्यता, मूलांक अनुसार सुझाव और ग्रहण काल से जुड़ी जरूरी बातें.
Sawan 2026: सावन के पवित्र महीने में 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रहण काल को विशेष महत्व दिया जाता है.
वहीं अंक ज्योतिष में जन्मतिथि यानी मूलांक के आधार पर कुछ शुभ वस्तुओं को घर लाना सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. हालांकि, यह व्यक्तिगत आस्था का विषय है और इसे निश्चित परिणाम देने वाला उपाय नहीं माना जाता.
जन्मतिथि से कैसे निकालें अपना मूलांक?
यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा. इसी तरह जन्मतिथि के अंकों को जोड़कर भी मूलांक निकाला जाता है. उदाहरण के लिए, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति का मूलांक 7 (2+5) माना जाता है.
मूलांक अनुसार कौन-सी शुभ चीज घर ला सकते हैं?
मूलांक 1
तांबे का छोटा सूर्य प्रतीक या तांबे का पात्र.
मूलांक 2
चांदी का सिक्का या सफेद शंख.
मूलांक 3
पीला चंदन या हल्दी की गांठ.
मूलांक 4
मोरपंख या छोटा क्रिस्टल.
मूलांक 5
हरा पौधा या तुलसी का पौधा.
मूलांक 6
सुगंधित इत्र या सफेद फूल.
मूलांक 7
रुद्राक्ष या स्फटिक की माला.
मूलांक 8
लोहे का छोटा छल्ला (धार्मिक परंपरा के अनुसार) या काले तिल.
मूलांक 9
लाल चंदन या तांबे का दीपक.
एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, अंक ज्योतिष में कुछ वस्तुओं को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. लेकिन केवल किसी वस्तु को घर लाने से भाग्य बदलने का दावा करना उचित नहीं है. जीवन में सफलता के लिए मेहनत, सही निर्णय और सकारात्मक सोच भी उतनी ही जरूरी है.
उनका कहना है कि ग्रहण काल में भगवान शिव का स्मरण, मंत्र जाप और घर की स्वच्छता बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है.
सावन ग्रहण काल में किन बातों का रखें ध्यान?
- घर की साफ-सफाई रखें.
- पूजा स्थान पर दीपक जलाएं.
- "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें.
- जरूरतमंद लोगों की सहायता करें.
- नकारात्मकता और विवाद से बचें.
FAQ
मूलांक कैसे निकाला जाता है?
जन्मतिथि के अंकों को जोड़कर एक अंक आने तक जोड़ने पर मूलांक प्राप्त होता है.
क्या शुभ वस्तु घर लाने से किस्मत बदल जाती है?
अंक ज्योतिष में इसे शुभ माना जाता है, लेकिन इसे निश्चित परिणाम देने वाला उपाय नहीं माना जाता.
मूलांक 7 वालों के लिए कौन-सी चीज शुभ मानी जाती है?
रुद्राक्ष या स्फटिक की माला शुभ मानी जाती है.
क्या ग्रहण काल में खरीदारी करना सही है?
यह अलग-अलग धार्मिक मान्यताओं और पारिवारिक परंपराओं पर निर्भर करता है.
ग्रहण काल में सबसे शुभ क्या माना जाता है?
भगवान शिव का स्मरण, मंत्र जाप, दान और सकारात्मक विचार.
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