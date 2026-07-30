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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोक्या सावन सूर्य ग्रहण पर चमकेगा आपका लकी नंबर? जानें नामाक्षरों पर प्रभाव

क्या सावन सूर्य ग्रहण पर चमकेगा आपका लकी नंबर? जानें नामाक्षरों पर प्रभाव

Sawan 2026: सावन 2026 के सूर्य ग्रहण पर क्या आपका लकी नंबर चमकेगा? जानें अंक ज्योतिष में लकी नंबर का महत्व, नामाक्षर पर राहु-केतु के प्रभाव को लेकर क्या कहती हैं धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 30 Jul 2026 04:10 PM (IST)
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Sawan 2026: सावन के पवित्र महीने में 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. ज्योतिष में सूर्य ग्रहण को राहु और केतु से जुड़ी महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जाता है. 

ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या ग्रहण के दौरान उनका लकी नंबर या नाम का पहला अक्षर भी उनके जीवन पर प्रभाव डाल सकता है? आइए जानते हैं अंक ज्योतिष और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस विषय को.

क्या सूर्य ग्रहण पर लकी नंबर बदल जाता है?

अंक ज्योतिष के अनुसार किसी व्यक्ति का मूलांक और भाग्यांक जन्मतिथि के आधार पर तय होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण के कारण लकी नंबर बदलने की कोई मान्यता नहीं है. हालांकि, कुछ अंक ज्योतिषी मानते हैं कि ग्रहण के समय व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा और निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है. इसलिए इस दौरान धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखना बेहतर माना जाता है.

क्या नाम का पहला अक्षर भी असर डालता है?

ज्योतिष में नाम के पहले अक्षर का संबंध जन्म नक्षत्र और राशि से जोड़ा जाता है. इसी आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि ग्रहों के गोचर का प्रभाव अलग-अलग नामाक्षरों पर अलग तरीके से महसूस हो सकता है. हालांकि, किसी एक अक्षर पर राहु-केतु सबसे भारी पड़ेंगे, ऐसा कोई सार्वभौमिक शास्त्रीय नियम नहीं मिलता.

किन नामाक्षरों पर राहु-केतु का प्रभाव माना जाता है?

ज्योतिष में किसी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर उसकी जन्म राशि और नक्षत्र से जुड़ा माना जाता है. सूर्य ग्रहण के दौरान राहु-केतु का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली पर निर्भर करता है, केवल नाम के पहले अक्षर पर नहीं. हालांकि, कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों के नाम की शुरुआत र, क, स, ह, म जैसे अक्षरों से होती है, उन्हें ग्रहण के समय निर्णय लेते हुए अधिक सावधानी बरतने, वाणी पर संयम रखने और भगवान शिव का स्मरण करने की सलाह दी जाती है.

राहु-केतु के प्रभाव को लेकर क्या मान्यता है?

धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है. सूर्य ग्रहण के समय इनका विशेष महत्व माना जाता है. इस दौरान श्रद्धालुओं को भगवान शिव का स्मरण, मंत्र जाप और सकारात्मक कार्य करने की सलाह दी जाती है.

सूर्य ग्रहण के दिन क्या करें?

  • "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें.
  • भगवान शिव या अपने इष्ट देव का ध्यान करें.
  • घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें.
  • क्रोध और विवाद से बचें.
  • जरूरतमंद लोगों की सहायता करें.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, सूर्य ग्रहण के दौरान राहु-केतु को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन किसी एक नामाक्षर या लकी नंबर के लिए निश्चित रूप से अशुभ परिणाम बताना उचित नहीं है.

उनका कहना है कि ग्रहण के समय सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के कर्म, जन्म कुंडली और ग्रहों की व्यक्तिगत स्थिति का होता है. ऐसे में डरने के बजाय श्रद्धा के साथ पूजा-पाठ, मंत्र जाप और सकारात्मक सोच बनाए रखना अधिक लाभकारी माना जाता है.

FAQ

क्या सूर्य ग्रहण के दिन लकी नंबर बदल जाता है?
नहीं. अंक ज्योतिष के अनुसार लकी नंबर जन्मतिथि के आधार पर निर्धारित होता है.

क्या नाम का पहला अक्षर ग्रहण के प्रभाव को तय करता है?
नामाक्षर का संबंध राशि और नक्षत्र से माना जाता है, लेकिन किसी एक अक्षर पर निश्चित रूप से अधिक प्रभाव होने का शास्त्रीय प्रमाण नहीं है.

सूर्य ग्रहण के दौरान कौन-सा मंत्र जपना शुभ माना जाता है?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप शुभ माना जाता है.

क्या राहु-केतु का प्रभाव सभी लोगों पर समान होता है?
नहीं. ज्योतिष के अनुसार इसका प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है.

सूर्य ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए?
पूजा-पाठ, मंत्र जाप, सकारात्मक सोच और संयम रखने की सलाह दी जाती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 30 Jul 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Lucky Number Name Letter Sawan 2026 Surya Grahan 2026
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