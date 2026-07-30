Sawan 2026: घर के ईशान कोण में रख दें यह एक पवित्र पौधा, वास्तु दोष जड़ से होगा खत्म
Sawan 2026: सावन 2026 के सूर्य ग्रहण पर ईशान कोण में कौन-सा पवित्र पौधा रखना शुभ माना जाता है? जानें वास्तु शास्त्र की मान्यताएं, तुलसी का महत्व और घर की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी जरूरी बातें.
Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए बेहद शुभ माना जाता है. इस बार 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, जिसे लेकर धार्मिक और ज्योतिषीय चर्चाएं तेज हैं.
इसी बीच एक दावा भी खूब वायरल हो रहा है कि सूर्य ग्रहण से पहले घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में एक खास पवित्र पौधा रखने से वास्तु दोष दूर हो जाता है. लेकिन क्या वास्तव में वास्तु शास्त्र में ऐसा बताया गया है? आइए जानते हैं.
ईशान कोण को क्यों माना जाता है सबसे शुभ?
वास्तु शास्त्र में ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा को देवताओं का स्थान माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिशा का संबंध सकारात्मक ऊर्जा, ज्ञान, आध्यात्मिकता और भगवान शिव से होता है. इसलिए इस स्थान को हमेशा साफ, खुला और पवित्र रखने की सलाह दी जाती है.
कौन-सा पौधा रखना शुभ माना जाता है?
वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का पौधा ईशान कोण के लिए सबसे शुभ माना जाता है. तुलसी को मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रिय पौधा माना गया है. वहीं कई वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि घर में तुलसी होने से सकारात्मक वातावरण बना रहता है.
हालांकि, केवल तुलसी का पौधा रखने से सभी वास्तु दोष जड़ से समाप्त हो जाते हैं, ऐसा कोई स्पष्ट शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है. वास्तु दोष कई कारणों से जुड़े हो सकते हैं और उनका समाधान भी घर की संरचना व अन्य कारकों पर निर्भर करता है.
सूर्य ग्रहण के दौरान घर में किन बातों का रखें ध्यान?
- ईशान कोण को साफ और व्यवस्थित रखें.
- पूजा स्थान पर नियमित दीपक जलाएं.
- भगवान शिव का स्मरण करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें.
- घर में अनावश्यक कबाड़ जमा न होने दें.
- सकारात्मक और शांत वातावरण बनाए रखें.
एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, ईशान कोण को वास्तु में अत्यंत शुभ दिशा माना गया है. इस स्थान पर स्वच्छता बनाए रखना और पूजा से जुड़े पवित्र पौधे रखना सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है.
उनका कहना है कि किसी एक पौधे को सभी वास्तु दोषों का चमत्कारी समाधान मानना सही नहीं होगा. वास्तु शास्त्र में हर घर की स्थिति अलग होती है. इसलिए किसी भी उपाय को अपनाने से पहले उसकी वास्तविक आवश्यकता और परिस्थितियों को समझना जरूरी है.
FAQ
ईशान कोण किस दिशा को कहते हैं?
उत्तर-पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है.
ईशान कोण में कौन-सा पौधा रखना शुभ माना जाता है?
धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के अनुसार तुलसी का पौधा शुभ माना जाता है.
क्या तुलसी का पौधा रखने से सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं?
ऐसा कोई प्रमाणित शास्त्रीय नियम नहीं है. इसे सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है.
सूर्य ग्रहण के दौरान घर में क्या करना शुभ माना जाता है?
घर की स्वच्छता, पूजा-पाठ, मंत्र जाप और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना शुभ माना जाता है.
क्या ईशान कोण में कबाड़ रखना सही है?
वास्तु मान्यताओं के अनुसार ईशान कोण को साफ और खुला रखना बेहतर माना जाता है.
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