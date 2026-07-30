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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामनुस्मृति पर खरगे का बयान, भड़के BJP सांसद, नड्डा बोले- अशांति फैलेगी

मनुस्मृति पर खरगे का बयान, भड़के BJP सांसद, नड्डा बोले- अशांति फैलेगी

राज्यसभा में पेपर लीक रोकने वाले बिल पर बहस के दौरान गुरुवार (30 जुलाई) को जमकर हंगामा देखने को मिला. इस दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने मनुस्मृति का जिक्र किया.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 30 Jul 2026 05:22 PM (IST)
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राज्यसभा में पेपर लीक रोकने वाले बिल पर बहस के दौरान गुरुवार (30 जुलाई) को जमकर हंगामा देखने को मिला. इस दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने मनुस्मृति का जिक्र किया.

इस पर बीजेपी के सांसदों ने जमकर हंगामा किया. इस दौरान सभापति ने खरगे को टोका और कहा कि मनुस्मृति का पेपर लीक बिल से क्या लेना-देना है.

मल्लिकार्जुन खरगे ने सदन में क्या कहा, जिसपर मचा बवाल

खरगे ने कहा था कि नए सिलेबस में मनुस्मृति की चीजें डाली जा रही हैं. खरगे ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए कहा कि वेद का उच्चारण करने पर जीभ काटने तक की बात कही गई है. वेद मंत्र धारण करने पर शरीर काटने तक की बात कही गई है. ये सब मनुस्मृति में लिखा हुआ है. खरगे के इतना बोलते ही सदन में हंगामा मच गया.

जेपी नड्डा ने सदन के रिकॉर्ड से टिप्पणी हटाने की मांग

सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बीजेपी की ओर से जवाब देते हुए मनुस्मृति से जुड़ी टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाने का आग्रह किया. साथ कहा कि इससे समाज में अशांति फैल सकती है. 

नड्डा बोले- अपनी टिप्पणियों को मूल पाठ से प्रमाणित करें

उन्होंने कहा, 'मैं खड़गे जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी टिप्पणियों को मूल पाठ से प्रमाणित करें. मनुस्मृति, जिसका आमतौर पर अनुवाद मनु की संहिता के रूप में किया जाता है, का शाब्दिक अर्थ है "मनु के विचार". यह मूल रूप से मध्ययुगीन काल के मनु नाम के एक तपस्वी द्वारा लिखा गया हिंदू धर्मग्रंथ है और लिंग और जाति-आधारित प्रावधानों के कारण इसकी व्यापक आलोचना हुई है.'  कांग्रेस लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर यह आरोप लगाती रही है कि वह देश के शासन के लिए संविधान के बजाय मनुस्मृति को मार्गदर्शक ढांचे के रूप में लागू करना चाहती है.'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 30 Jul 2026 05:22 PM (IST)
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BJP Rajya Sabha Monsoon Session Kharge
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