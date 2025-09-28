हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shani Margi 2025: नवंबर में मार्गी होंगे शनि, नौकरी-पेशा वाले इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

Shani Margi 2025: नवंबर में मार्गी होंगे शनि, नौकरी-पेशा वाले इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

Shani Margi 2025 November: 28 नवंबर से वक्री शनि मार्गी होंगे. ज्योतिष की माने तो शनि मार्गी होकर कुछ राशियों को बप्पर लाभ पहुंचाएंगे. खासकर नौकरी-पेशा से जुड़े चार राशियों के जातकों को लाभ होगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 28 Sep 2025 02:48 PM (IST)
शनि मार्गी 2025

कर्मफलदाता शनि फिलहाल मीन राशि में वक्री अवस्था में हैं. शनि ऐसे ग्रह हैं जो प्रत्येक ढाई साल में राशि बदलते हैं. लेकिन इस बीच शनि की चाल और नक्षत्र में बदलाव होता रहता है. 138 दिनों तक वक्री रहने के बाद 28 नवंबर 2025 से शनि मार्गी होकर सीधी चाल चलने लगेंगे.
शुक्रवार, 28 नवंबर को शनि सुबह 09:20 पर मार्गी होंगे. शनि के मार्गी होने का सकारात्मक प्रभाव कई राशियों पर पड़ेगा. खासकर नौकरी-पेशा से जुड़े लोग राजा के समान जीवन जीएंगे. आइये जानते हैं किन राशियों को मिलेगा शनि मार्गी का लाभ.
सिंह राशि (Leo)- शनि आपकी राशि आठवें भाव में मार्गी होकर विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे. सिंह राशि वालों को इस योग से कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा. विपरीत राजयोग बनने से सिंह राशि वालों को लंबे समय से चल रहे संघर्ष या समस्याओं से मुक्ति मिलेगी. शनि की दृष्टि कर्म भाव में रहेगी, जिससे नौकरी-व्यापार में असाधरण लाभ होगा.
मिथुन राशि (Gemini)- शनि का मार्गी होना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी प्रभावशाली सिद्ध होगा. इस समय अटके कार्य पूरे होंगे. करियर में अच्छी संभावनाएं बनेंगी. नौकरी-पेशा वालों के लिए समय शुभ फल प्रदान करने वाला साबित होगा. कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है.
तुला राशि (Libra)- शनि आपके छठे भाव में मार्गी होकर कार्यक्षेत्रों में सफलता दिलाएंगे. यह भाव मेहनत से जुड़ा होता है. ऐसे में इस समय तुला वालों को उनके मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा. आप अपने परिश्रम और प्रदर्शन से ऊंचा पद हासिल कर पाएंगे.
वृश्चिक राशि (Scorpio)- शनि सीधी चाल चलते हुए वृश्चिक राशि वालों को भी शुभ फल देंगे. इस समय भाग्य का साथ मिलेगा. धन पक्ष मजबूत हो सकता है और कायक्षेत्र में पद-प्रतिष्ठा व मान-सम्मान बढ़ेगा.
Published at : 28 Sep 2025 02:48 PM (IST)
Zodiac Sign Shani Dev Shani Gochar 2025 Shani Margi 2025

