सिंह राशि (Leo)- शनि आपकी राशि आठवें भाव में मार्गी होकर विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे. सिंह राशि वालों को इस योग से कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा. विपरीत राजयोग बनने से सिंह राशि वालों को लंबे समय से चल रहे संघर्ष या समस्याओं से मुक्ति मिलेगी. शनि की दृष्टि कर्म भाव में रहेगी, जिससे नौकरी-व्यापार में असाधरण लाभ होगा.