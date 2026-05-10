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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 में सबसे अच्छा स्पेल डालने वाले Top-5 गेंदबाज, एक ने वैभव सूर्यवंशी के सामने डाला मेडन ओवर

IPL 2026 में सबसे अच्छा स्पेल डालने वाले Top-5 गेंदबाज, एक ने वैभव सूर्यवंशी के सामने डाला मेडन ओवर

Best Bowling Figures in IPL 2026: जानिए आईपीएल के 19वें संस्करण में सबसे अच्छा स्पेल डालने वाले टॉप-5 गेंदबाज कौन हैं. इनमें से एक गेंदबाज ऐसा है, जिसने वैभव सूर्यवंशी के सामने मेडन ओवर डाला था.

By : शिवम | Updated at : 10 May 2026 02:46 PM (IST)
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IPL में अब 200 का स्कोर आम है. बल्लेबाज क्रीज पर सेट होने के लिए टाइम नहीं ले सकता, इसलिए शुरुआत से बड़ा प्रहार करते हैं. गेंदबाजों पर कितना दबाव होता है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि इस सीजन 2 बड़े गेंदबाज (अर्शदीप सिंह और जोफ्रा आर्चर) 11 गेंदों का ओवर डाल चुके हैं. लेकिन कई मैचों में गेंदबाजों का भी जलवा देखने को मिला. आज हम उन 5 गेंदबाजों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हुए मैचों में सबसे अच्छा स्पेल डाला है. इसमें से एक ने तो वैभव सूर्यवंशी के सामने मेडन ओवर फेंका है.

1. मोहसिन खान (23/5)

लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज अभी (52 मैचों के बाद) तक IPL 2026 में सबसे शानदार स्पेल डालने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने 26 अप्रैल को इकाना में हुए मैच में कोलकाता के सामने 4 ओवरों में 23 रन देकर 5 विकेट लिए थे. बता दें कि वह इस सीजन एक मैच में 5 विकेट लेने वाले अभी तक एकमात्र गेंदबाज है.

2. जोश हेजलवुड (12/4)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस सीजन सबसे बेहतर स्पेल डालने वाले दूसरे गेंदबाज हैं. उन्होंने 27 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के सामने 3.3 ओवर में मात्र 12 रन देकर 4 विकेट लिए थे. ये वही मैच है, जिसमें दिल्ली 75 रनों पर सिमट गई थी.

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3. अकील हुसैन (17/4)

चेन्नई सुपर किंग्स के स्पिनर अकील हुसैन लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. उन्होंने 23 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े में 17 रन देकर 4 विकेट लिए थे. उन्होंने दानिश मालेवार, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा को अपना शिकार बनाया था.

4. जैमी ओवरटन (18/4)

चौथे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल तेज गेंदबाज जैमी ओवरटन है. उन्होंने 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चेपौक में 4 ओवरों में 18 रन देकर 4 विकेट लिए थे.

5. जेसन होल्डर (24/4)

गुजरात टाइटंस में खेल रहे जेसन होल्डर एक मैच में सबसे शानदार स्पेल डालने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर है. उन्होंने 3 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ 4 ओवरों में 24 रन देकर 4 विकेट लिए थे.

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किस गेंदबाज ने वैभव सूर्यवंशी के सामने डाला मेडन ओवर?

IPL में वैभव सूर्यवंशी की छवि विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में बन गई है, जो जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और मोहम्मद सिराज जैसे घातक गेंदबाजों की पहली गेंद पर छक्का लगा चुके हैं. उन्होंने जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार के सामने भी पहली गेंद पर चौका लगाया था. गेंदबाज अब उनसे बचने के बारे में सोचने लगे हैं, उनके विकेट को प्लान करने लगे हैं और उनका विकेट कितना महत्वपूर्ण है ये गेंदबाजों के सेलिब्रेशन से पता चलता है. लेकिन एक गेंदबाज है, जिसने वैभव को एक ऐसा ओवर डाला था जिसमें वह एक भी रन नहीं बना पाए थे.

वैभव सूर्यवंशी के सामने IPL में मेडन ओवर डालने वाले एकमात्र गेंदबाज मोहसिन खान है. 22 अप्रैल को हुए मैच में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बनाए थे. इस पारी का चौथा ओवर यादगार बन गया. मोहसिन ने वैभव को शुरूआती 5 गेंदों में एक भी रन नहीं बनाने दिया और आखिरी गेंद पर आउट कर दिया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 10 May 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Mohsin Khan Josh Hazlewood IPL Stats Akeal Hosein Jamie Overton Vaibhav Sooryavanshi
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