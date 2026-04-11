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30 साल बाद शनि-बुध की दुर्लभ युति, करियर और फाइनेंस पर असर! 3 राशियों को संभावित लाभ
Saturn Mercury Conjunction 2026: आज यानी 11 अप्रैल को बुध मीन राशि में गोचर कर रहा है, जहां पहले से ही शनि मौजूद है. शनि-बुध की युति कुछ राशियों पर खास असर डाल सकती है. जानिए आपकी राशि तो नहीं इसमें?
मीन राशि में शनि बुध की युति
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Published at : 11 Apr 2026 12:44 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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