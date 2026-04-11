30 साल बाद शनि-बुध की दुर्लभ युति, करियर और फाइनेंस पर असर! 3 राशियों को संभावित लाभ

ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर बुध (Mercury) आज यानी 11 अप्रैल को मीन राशि में गोचर हो रहा है, जहां शनि पहले से ही मौजूद है. करीब 30 सालों में होने वाला यह दुर्लभ संयोग महत्वपूर्ण माना जाता है. ज्योतिष में शनि ग्रह को न्याय, अनुशासन, चुनौतियां और परिणामों में देरी के लिए जाना जाता है, जबकि बुध का संबंध संचार, बुद्धि और व्यापार को नियंत्रित करता है.