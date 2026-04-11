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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचर30 साल बाद शनि-बुध की दुर्लभ युति, करियर और फाइनेंस पर असर! 3 राशियों को संभावित लाभ

30 साल बाद शनि-बुध की दुर्लभ युति, करियर और फाइनेंस पर असर! 3 राशियों को संभावित लाभ

Saturn Mercury Conjunction 2026: आज यानी 11 अप्रैल को बुध मीन राशि में गोचर कर रहा है, जहां पहले से ही शनि मौजूद है. शनि-बुध की युति कुछ राशियों पर खास असर डाल सकती है. जानिए आपकी राशि तो नहीं इसमें?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 11 Apr 2026 12:44 PM (IST)
Saturn Mercury Conjunction 2026: आज यानी 11 अप्रैल को बुध मीन राशि में गोचर कर रहा है, जहां पहले से ही शनि मौजूद है. शनि-बुध की युति कुछ राशियों पर खास असर डाल सकती है. जानिए आपकी राशि तो नहीं इसमें?

मीन राशि में शनि बुध की युति

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ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर बुध (Mercury) आज यानी 11 अप्रैल को मीन राशि में गोचर हो रहा है, जहां शनि पहले से ही मौजूद है. करीब 30 सालों में होने वाला यह दुर्लभ संयोग महत्वपूर्ण माना जाता है. ज्योतिष में शनि ग्रह को न्याय, अनुशासन, चुनौतियां और परिणामों में देरी के लिए जाना जाता है, जबकि बुध का संबंध संचार, बुद्धि और व्यापार को नियंत्रित करता है.
ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर बुध (Mercury) आज यानी 11 अप्रैल को मीन राशि में गोचर हो रहा है, जहां शनि पहले से ही मौजूद है. करीब 30 सालों में होने वाला यह दुर्लभ संयोग महत्वपूर्ण माना जाता है. ज्योतिष में शनि ग्रह को न्याय, अनुशासन, चुनौतियां और परिणामों में देरी के लिए जाना जाता है, जबकि बुध का संबंध संचार, बुद्धि और व्यापार को नियंत्रित करता है.
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शनि-बुध की युति से करियर, संचार और फाइनेंस सहित कई क्षेत्रों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है. ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली के अनुसार, इसका असर सभी राशियों पर देखने को मिलेगा, जिसमें वृषभ, मिथुन और धनु राशि वाले जातकों को फायदा होने की संभावना है. यहां जानिए ग्रहों का यह अलाइनमेंट राशियों पर प्रभाव डाल सकता है.
शनि-बुध की युति से करियर, संचार और फाइनेंस सहित कई क्षेत्रों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है. ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली के अनुसार, इसका असर सभी राशियों पर देखने को मिलेगा, जिसमें वृषभ, मिथुन और धनु राशि वाले जातकों को फायदा होने की संभावना है. यहां जानिए ग्रहों का यह अलाइनमेंट राशियों पर प्रभाव डाल सकता है.
Published at : 11 Apr 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
Saturn Taurus Sagittarius Pisces Mercury Transit Astrology 2026

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