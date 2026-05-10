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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: सीमा हैदर ने पटियाला सूट में लगाए ठुमके लेकिन सचिन ने नहीं दिया भाव, यूजर्स बोले- मन भर गया क्या?

Video: सीमा हैदर ने पटियाला सूट में लगाए ठुमके लेकिन सचिन ने नहीं दिया भाव, यूजर्स बोले- मन भर गया क्या?

सीमा पूरे दिल से पति को रिझाने में लगी थीं लेकिन सचिन ने तो मानो उन्हें भाव ही नहीं दिया. यही वजह है कि वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 10 May 2026 02:57 PM (IST)
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सीमा हैदर एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गई हैं. लेकिन इस बार वजह कोई विवाद या बयान नहीं बल्कि उनका डांस वीडियो है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. काला पटियाला सूट पहनकर सीमा हैदर ने ऐसा देसी अंदाज दिखाया कि लोग देखते रह गए. वीडियो में सीमा बॉलीवुड गाने ‘प्यार आ गया रे प्यार आ गया’ पर जबरदस्त ठुमके लगाती दिखाई दे रही हैं. उनकी कमर की लचक और एक्सप्रेशंस ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया है. हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही है वो है सचिन का रिएक्शन. लोग कह रहे हैं कि सीमा पूरे दिल से पति को रिझाने में लगी थीं लेकिन सचिन ने तो मानो उन्हें भाव ही नहीं दिया. यही वजह है कि वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

सचिन ने नहीं दिया भाव, अकेले ही रील बनाती दिखीं सीमा

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में सीमा हैदर काले रंग का खूबसूरत पटियाला सूट पहनकर डांस करती दिखाई दे रही हैं. बैकग्राउंड में ‘प्यार आ गया रे प्यार आ गया’ गाना बज रहा है और सीमा पूरे एक्सप्रेशन के साथ रील शूट कर रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि वो कई बार सचिन की तरफ इशारा करती हैं लेकिन सचिन उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते. यही बात इंटरनेट यूजर्स को सबसे ज्यादा मजेदार लग रही है. लोग कह रहे हैं कि सीमा तो पूरी मेहनत से पति को इंप्रेस करने में लगी थीं लेकिन सचिन किसी और ही दुनिया में खोए दिखाई दिए.

 
 
 
 
 
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शानदार डांस और देसी अंदाज ने जीता लोगों का दिल

वीडियो में सीमा हैदर का देसी लुक लोगों को काफी पसंद आ रहा है. काला पटियाला सूट, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर स्माइल के साथ उन्होंने पूरे कमरे को मिनी डांस फ्लोर बना दिया. डांस करते हुए उनकी कमर की लचक और कॉन्फिडेंस ने यूजर्स का ध्यान खींच लिया. वीडियो में पीछे तेज आवाज में म्यूजिक बजता सुनाई देता है जबकि सीमा कैमरे के सामने अलग-अलग डांस मूव्स करती नजर आती हैं. कई यूजर्स का कहना है कि सीमा का यह अंदाज पहले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और ग्लैमरस लग रहा है. यही वजह है कि वीडियो को लोग बार-बार देख रहे हैं.

यह भी पढ़ें: पलक झपकते ही बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड! 0.39 सेकेंड में छोटे बच्चे ने सॉल्व किया Rubik’s Cube, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर आई मजेदार प्रतिक्रियाएं

सीमा हैदर का यह वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “सीमा जी पूरा दिल लगा रही हैं लेकिन सचिन भाई का मूड ऑफ है.” वहीं दूसरे यूजर ने मजाक में कहा, “इतना शानदार डांस देखकर भी जो ना पिघले वो सचिन ही हो सकता है.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “देसी भाभी वाला पूरा फील आ रहा है.” कई लोग सीमा के डांस और एक्सप्रेशंस की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग सचिन को कह रहे हैं कि क्या हुआ भाई मन भर गया क्या? वीडियो अब इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम अश्लीलता, चलती कार की छत पर कपल ने किया लिपलॉक, वीडियो वायरल

Published at : 10 May 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
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