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Shukra Gochar 2026: मोहिनी एकादशी पर रोहिणी नक्षत्र में शुक्र गोचर, इन 4 राशियों पर बरसेगा धन और सौभाग्य
Shukra Nakshatra Gochar 2026: 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी पर धन-वैभव के कारक शुक्र नक्षत्र परिवर्तन कर रोहिनी नक्षत्र में आ जाएंगे, जिससे सिंह, तुला समेत 4 राशियों को धन और सौभाग्य का लाभ मिल सकता है.
शुक्र नक्षत्र परिवर्तन 2026
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Published at : 26 Apr 2026 01:50 PM (IST)
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