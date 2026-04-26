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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरShukra Gochar 2026: मोहिनी एकादशी पर रोहिणी नक्षत्र में शुक्र गोचर, इन 4 राशियों पर बरसेगा धन और सौभाग्य

Shukra Gochar 2026: मोहिनी एकादशी पर रोहिणी नक्षत्र में शुक्र गोचर, इन 4 राशियों पर बरसेगा धन और सौभाग्य

Shukra Nakshatra Gochar 2026: 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी पर धन-वैभव के कारक शुक्र नक्षत्र परिवर्तन कर रोहिनी नक्षत्र में आ जाएंगे, जिससे सिंह, तुला समेत 4 राशियों को धन और सौभाग्य का लाभ मिल सकता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 26 Apr 2026 01:50 PM (IST)
Shukra Nakshatra Gochar 2026: 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी पर धन-वैभव के कारक शुक्र नक्षत्र परिवर्तन कर रोहिनी नक्षत्र में आ जाएंगे, जिससे सिंह, तुला समेत 4 राशियों को धन और सौभाग्य का लाभ मिल सकता है.

शुक्र नक्षत्र परिवर्तन 2026

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27 अ्प्रैल 2026 को शुक्र का रोहिणी नक्षत्र में गोचर होने वाला है, जिसे ज्योतिष में बेहद खास माना जा रहा है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास बताते हैं कि, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्र है और शुक्र संग इनका संबंध सुख-समृद्धि को बढ़ाने वाला माना जाता है.
27 अ्प्रैल 2026 को शुक्र का रोहिणी नक्षत्र में गोचर होने वाला है, जिसे ज्योतिष में बेहद खास माना जा रहा है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास बताते हैं कि, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्र है और शुक्र संग इनका संबंध सुख-समृद्धि को बढ़ाने वाला माना जाता है.
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वृषभ राशि में रहते हुए शुक्र सोमवार, 27 अप्रैल को रात 09 बजकर 08 मिनट पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 8 मई तक इसी नक्षत्र में रहेंगे फिर मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे.
वृषभ राशि में रहते हुए शुक्र सोमवार, 27 अप्रैल को रात 09 बजकर 08 मिनट पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 8 मई तक इसी नक्षत्र में रहेंगे फिर मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे.
Published at : 26 Apr 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Gochar 2026 Shukra Gochar 2026 Shukra Nakshatra Gochar 2026 Mohini Ekadashi 2026

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