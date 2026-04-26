Shukra Gochar 2026: मोहिनी एकादशी पर रोहिणी नक्षत्र में शुक्र गोचर, इन 4 राशियों पर बरसेगा धन और सौभाग्य

27 अ्प्रैल 2026 को शुक्र का रोहिणी नक्षत्र में गोचर होने वाला है, जिसे ज्योतिष में बेहद खास माना जा रहा है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास बताते हैं कि, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्र है और शुक्र संग इनका संबंध सुख-समृद्धि को बढ़ाने वाला माना जाता है.