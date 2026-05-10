थलापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं. उन्हें कांग्रेस और अन्य पार्टी का साथ मिला. एक्टर के शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी भी पहुंचे थे. इस दौरान राजनीतिक के दिग्गजों के साथ ही एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के साथ ही परिवार को भी देखा गया. विजय ने शपथ लेने के बाद पहली फाइल 200 यूनिट फ्री बिजली के फैसले पर साइन किया. साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त आदेश भी दिए. ऐसे में अब एक्टर मंसूर अली खान का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने सरकार चलाने को चैलेंजिंग बताया.

मंसूर अली खान ने दिया रिएक्शन

पीटीआई के एक्स अकाउंट से विजय जोसेफ के शपथ लेने के बाद एक्टर मसूर अली खान ने रिएक्शन दिया. उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से बात की. इस दौरान मीडिया ने मंसूर अली खान से सवाल किया कि विजय सीएम बनने के बाद राज्य में क्या कुछ बदलाव लाएंगे. इस पर मंसूर अली खान ने कहा, 'काफी कुछ बदलाव किए जाएंगे. इसमें महिलाओं की सेफ्टी, ड्रग्स एडिक्शन को रोका जाएगा. फ्री बिजली और किसानों के लिए अन्य सुविधाएं होंगी.'

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VIDEO | Chennai, Tamil Nadu: Actor Mansoor Ali Khan says, "It's going to be challenging but Vijay will face it all with the support of 8 crore Tamils."



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/UqJkgqdygf — Press Trust of India (@PTI_News) May 10, 2026

विजय के लिए चैलेंजिंग होगा सरकार चलाना?

इसके साथ ही मंसूर अली खान से सवाल किया गया कि विजय के लिए सरकार चलाना चैलेंजिंग होगा? इस पर उन्होंने जवाब दिया, 'हां बिल्कुल चैलेंजिंग होगा लेकिन वह अचीव कर लेंगे. उन्हें 8 करोड़ तमिल लोगों का सपोर्ट है. राहुल गांधी भी सपोर्ट करेंगे. उन्हें सबका प्यार है. वह कर लेंगे.'

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टीवीके ने अकेले जीती 107 सीटें

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. उनकी पार्टी ने अकेले ही 107 सीटों पर जीत दर्ज की थी. हालांकि, सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत थी, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस, CPI, CPI-M, VCK और IUML जैसी पार्टियों का साथ मिला और वह तमिलनाडु में सरकार बनाने में सफल हो पाए. इसके पहले राज्यपाल ने उन्हें तीन बार वापस भेज दिया था.