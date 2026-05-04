Budh Ast 2026: 23 मई तक अस्त रहेंगे बुध, इन 4 राशियों का बिगड़ेगा खेल !

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास के अनुसार, बुध ग्रह 27 अप्रैल को अस्त हुए हैं और 23 मई तक अस्त अवस्था में रहेंगे. 27 दिनों तक अस्त अवस्था में रहने का बाद बुध उदय होंगे.