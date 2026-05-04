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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरBudh Ast 2026: 23 मई तक अस्त रहेंगे बुध, इन 4 राशियों का बिगड़ेगा खेल !

Budh Ast 2026: 23 मई तक अस्त रहेंगे बुध, इन 4 राशियों का बिगड़ेगा खेल !

Budh Ast 2026: बुध ग्रह 23 मई तक मेष राशि में अस्त अवस्था में रहेंगे, जिससे मेष, कर्क समेत 4 राशियों की टेंशन बढ़ सकती है. अस्त बुध से निर्णय लेने की क्षमता, संचार कौशल और बिजनेस प्रभावित हो सकती है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 04 May 2026 07:15 AM (IST)
Budh Ast 2026: बुध ग्रह 23 मई तक मेष राशि में अस्त अवस्था में रहेंगे, जिससे मेष, कर्क समेत 4 राशियों की टेंशन बढ़ सकती है. अस्त बुध से निर्णय लेने की क्षमता, संचार कौशल और बिजनेस प्रभावित हो सकती है.

बुध अस्त 2026

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ज्योतिष शास्त्र में बुध को सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है, लेकिन इसकी काफी अहमियत है. बुध को ग्रहों के राजकुमार की उपाधि प्राप्त है. बुध का प्रभाव करियर, बिजनेस, निवेश, निर्णय क्षमता, संचार कौशल आदि पर पड़ता है.
ज्योतिष शास्त्र में बुध को सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है, लेकिन इसकी काफी अहमियत है. बुध को ग्रहों के राजकुमार की उपाधि प्राप्त है. बुध का प्रभाव करियर, बिजनेस, निवेश, निर्णय क्षमता, संचार कौशल आदि पर पड़ता है.
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पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास के अनुसार, बुध ग्रह 27 अप्रैल को अस्त हुए हैं और 23 मई तक अस्त अवस्था में रहेंगे. 27 दिनों तक अस्त अवस्था में रहने का बाद बुध उदय होंगे.
पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास के अनुसार, बुध ग्रह 27 अप्रैल को अस्त हुए हैं और 23 मई तक अस्त अवस्था में रहेंगे. 27 दिनों तक अस्त अवस्था में रहने का बाद बुध उदय होंगे.
Published at : 04 May 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Zodiac Signs Budh Gochar Rashifal 2026 Budh Ast 2026 Mercury Combust

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