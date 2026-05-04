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Budh Ast 2026: 23 मई तक अस्त रहेंगे बुध, इन 4 राशियों का बिगड़ेगा खेल !
Budh Ast 2026: बुध ग्रह 23 मई तक मेष राशि में अस्त अवस्था में रहेंगे, जिससे मेष, कर्क समेत 4 राशियों की टेंशन बढ़ सकती है. अस्त बुध से निर्णय लेने की क्षमता, संचार कौशल और बिजनेस प्रभावित हो सकती है.
बुध अस्त 2026
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Published at : 04 May 2026 07:15 AM (IST)
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