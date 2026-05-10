बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना बोले- 'कांग्रेस की राजनीति लटकाना, अटकाना और मटकाना वाली रही'

बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने तमिलनाडु की राजनीति और विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में बदलाव की मांग साफ दिखाई दे रही है और वहां की युवा पीढ़ी परिवर्तन चाहती है. बीजेपी सांसद खटाना ने कहा कि देश को यह देखना चाहिए कि कांग्रेस किस तरह क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर राजनीति करती है और बाद में उन्हीं दलों को खत्म करने की कोशिश करती है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति “लटकाना, अटकाना और मटकाना” वाली रही है. प्रधानमंत्री के महिला आरक्षण से जुड़े बयान का समर्थन करते हुए खटाना ने कहा कि महिलाओं को संसद और विधानसभा में उनका हक मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि महिलाएं परिवार और नौकरी दोनों संभालती हैं, इसलिए राजनीति में भी उन्हें बराबरी का अधिकार मिलना जरूरी है.

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महिला आरक्षण और INDIA गठबंधन पर हमला

बीजेपी सांसद ने INDIA गठबंधन और कांग्रेस पर महिलाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल महिलाओं को राजनीतिक ताकत देने के लिए लाया गया था, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध कर महिलाओं को भ्रमित करने की कोशिश की. खटाना ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि विपक्ष महिलाओं के हितों के खिलाफ राजनीति करता है. उनके मुताबिक बीजेपी महिलाओं को अधिकार देने की बात करती है, जबकि विपक्ष सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को भटकाता है.

EVM पर अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के EVM को लेकर दिए गए बयान पर भी गुलाम अली खटाना ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठाता है, लेकिन जनता सब समझती है.

खटाना ने कहा कि अखिलेश यादव को वक्फ और महिलाओं पर दिए गए अपने पुराने भाषण भी देखने चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दों को उठाकर लोगों को डराने और बांटने की राजनीति करता है, जबकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. उन्होंने कहा कि बीजेपी खुश करने और चिढ़ाने की नीति की राजनीति में विश्वास नहीं करती और पार्टी देशहित में काम करती है.

ओवैसी के NRC-NPR वाले बयान पर क्या बोले?

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर भी खटाना ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें ओवैसी ने कहा था कि NRC और NPR के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है. इस पर बीजेपी सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसी को धर्म, जाति, रंग, नस्ल या क्षेत्र के आधार पर नहीं देखती. उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति सबको साथ लेकर चलने की है और किसी खास समुदाय को खुश करने की राजनीति नहीं की जाती.

पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बोलते हुए खटाना ने कहा कि वहां की जनता भ्रष्टाचार, अवैध घुसपैठ और अपराध से परेशान थी. उन्होंने दावा किया कि जनता ने विकास और बदलाव के लिए डबल इंजन सरकार को समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में शपथ ग्रहण हुआ और अब राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ेगा.

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पंजाब में ED की कार्रवाई पर विपक्ष को जवाब

पंजाब में ED की छापेमारी और विपक्ष के आरोपों पर भी बीजेपी सांसद ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कानून के तहत करती हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए.