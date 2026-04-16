हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरShukra Gochar 2026: लग्जरी लाइफ के लिए तैयार हो जाएं ये 4 राशियां! धन-वैभव के कारक शुक्र अक्षय का तृतीया पर गोचर

Shukra Gochar 2026: लग्जरी लाइफ के लिए तैयार हो जाएं ये 4 राशियां! धन-वैभव के कारक शुक्र अक्षय का तृतीया पर गोचर

Shukra Gochar On Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर 19 अप्रैल को धन के दाता शुक्र गोचर कर वृषभ राशि आ जाएंगे. इस शुभ दिन पर शुक्र गोचर से मेष, कन्या, तुला और धनु जैसी राशियों को लाभ की संभावना है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 16 Apr 2026 11:20 AM (IST)
Shukra Gochar On Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर 19 अप्रैल को धन के दाता शुक्र गोचर कर वृषभ राशि आ जाएंगे. इस शुभ दिन पर शुक्र गोचर से मेष, कन्या, तुला और धनु जैसी राशियों को लाभ की संभावना है.

अक्षय तृतीया पर शुक्र गोचर 2026

1/7
अक्षय तृतीया पर रविवार, 19 अप्रैल 2026 को धन-वैभव के कारक शुक्र ग्रह अपनी राशि बदलने वाले हैं. अक्षय तृतीया के दिन शुक्र दोपहर 03 बजकर 51 मिनट पर मेष राशि से वृषभ राशि में गोचर करेंगे.
अक्षय तृतीया पर रविवार, 19 अप्रैल 2026 को धन-वैभव के कारक शुक्र ग्रह अपनी राशि बदलने वाले हैं. अक्षय तृतीया के दिन शुक्र दोपहर 03 बजकर 51 मिनट पर मेष राशि से वृषभ राशि में गोचर करेंगे.
2/7
वृषभ शुक्र की स्वराशि है. इसलिए इस राशि में शुक्र का गोचर अतिशुभ माना जाता है. वहीं शुक्र को सुख, धन, सौभाग्य, लग्जरी लाइफ, प्रेम और वैभव आदि का कारक ग्रह भी माना जाता है. इसलिए शुक्र का गोचर कई राशियों को लाभ दे सकता है.
वृषभ शुक्र की स्वराशि है. इसलिए इस राशि में शुक्र का गोचर अतिशुभ माना जाता है. वहीं शुक्र को सुख, धन, सौभाग्य, लग्जरी लाइफ, प्रेम और वैभव आदि का कारक ग्रह भी माना जाता है. इसलिए शुक्र का गोचर कई राशियों को लाभ दे सकता है.
Published at : 16 Apr 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
Akshaya Tritiya Venus Transit Akshaya Tritiya 2026 Shukra Gochar 2026

ग्रह गोचर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Astrology 2026: ज्योतिष के अनुसार इन 5 राशियों से झूठ छिपाना मुश्किल, तुरंत समझ लेते हैं आपके इरादे!
ज्योतिष के अनुसार इन 5 राशियों से झूठ छिपाना मुश्किल, तुरंत समझ लेते हैं आपके इरादे!
अंक शास्त्र
Numerology: इन जन्म तारीखों वाली लड़कियां मनी मैनेजमेंट में माहिर! Nita Ambani हैं इसका उदाहरण
Numerology: इन जन्म तारीखों वाली लड़कियां मनी मैनेजमेंट में माहिर! Nita Ambani हैं इसका उदाहरण
वास्तु शास्त्र
घर खरीदने वाले लोग वास्तु से जुड़ी 5 बड़ी गलतियां करते हैं, जानिए उन्हें ठीक करने का सही तरीका?
घर खरीदने वाले लोग वास्तु से जुड़ी 5 बड़ी गलतियां करते हैं, जानिए उन्हें ठीक करने का सही तरीका?
वास्तु शास्त्र
Handshake Ideas: हाथ मिलाने के तरीके में छिपा है आपकी सफलता का राज़, जानें इंटरव्यू में किस 'हस्त मुद्रा' से प्रभावित होंगे अधिकारी
हाथ मिलाने के तरीके में छिपा है आपकी सफलता का राज़, जानें इंटरव्यू में किस 'हस्त मुद्रा' से प्रभावित होंगे अधिकारी
Advertisement

वीडियोज

नासिक के कॉर्पोरेट 'किले' के शैतान !
युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी
Sandeep Chaudhary: युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी | Iran US Conflict | Trump
US Iran Ceasefire : Trump के तेवर नरम पड़ने के पीछे क्या है बड़ी वजह? | Strait Of Hormuz | China
Chitra Tripathi : Iran-US...सीजफायर बढ़ने से किसे फायदा?| Hormuz Clash | Netanyahu | Trump | China

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-Russia Relations: रूस का भारत को तगड़ा ऑफर, पुतिन के दूत ने कहा- 'कुछ भी हो जाए, इंडिया को तेल और LPG देते रहेंगे'
रूस का भारत को तगड़ा ऑफर, पुतिन के दूत ने कहा- 'कुछ भी हो जाए, इंडिया को तेल और LPG देते रहेंगे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में 140 लोकसभा सीटें होने की संभावना, इतनी सीटों पर हो सकता है महिलाओं का कब्जा
UP में 140 लोकसभा सीटें होने की संभावना, इतनी सीटों पर हो सकता है महिलाओं का कब्जा
विश्व
रूस-ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, डेडलाइन खत्म, ट्रंप के करीबी बेसेंट ने कहा- 'अब और नहीं...'
रूस-ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, डेडलाइन खत्म, ट्रंप के करीबी बेसेंट ने कहा- 'अब और नहीं...'
क्रिकेट
Watch: 49 पर आउट हुए विराट कोहली तो अनुष्का शर्मा हो गई उदास, दिया ऐसा रिएक्शन; हो गया वायरल
Watch: 49 पर आउट हुए विराट कोहली तो अनुष्का शर्मा हो गई उदास, दिया ऐसा रिएक्शन; हो गया वायरल
बॉलीवुड
सेट पर कैसा बर्ताव करते थे रणवीर सिंह? बड़े स्टार्स संग अनबन होने पर कैसा रहता है आदित्य धर का रिएक्शन? 'धुरंधर' एक्टर ने किया खुलासा
सेट पर स्टार्स संग अनबन होने पर कैसा रहता था आदित्य धर का रिएक्शन? 'धुरंधर' एक्टर ने किया खुलासा
इंडिया
केंद्र के परिसीमन वाले विधेयक को लेकर गुस्से में स्टालिन, विधेयक की कॉपी को लगाई आग, बोले- 'अब होगा...'
केंद्र के परिसीमन वाले विधेयक को लेकर गुस्से में स्टालिन, विधेयक की कॉपी को लगाई आग, बोले- 'अब होगा...'
फूड
Rare Wild Fruits Of Nepal: नेपाल के जंगलों में मिलते हैं ये 5 जादुई फल, फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान
नेपाल के जंगलों में मिलते हैं ये 5 जादुई फल, फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान
एग्रीकल्चर
भिंडी की खेती में बस 3 बातों का रखें ध्यान, मंडी में मिलेगा टॉप रेट
भिंडी की खेती में बस 3 बातों का रखें ध्यान, मंडी में मिलेगा टॉप रेट
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget