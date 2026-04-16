Shukra Gochar 2026: लग्जरी लाइफ के लिए तैयार हो जाएं ये 4 राशियां! धन-वैभव के कारक शुक्र अक्षय का तृतीया पर गोचर

वृषभ शुक्र की स्वराशि है. इसलिए इस राशि में शुक्र का गोचर अतिशुभ माना जाता है. वहीं शुक्र को सुख, धन, सौभाग्य, लग्जरी लाइफ, प्रेम और वैभव आदि का कारक ग्रह भी माना जाता है. इसलिए शुक्र का गोचर कई राशियों को लाभ दे सकता है.