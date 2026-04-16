एक्सप्लोरर
Shukra Gochar 2026: लग्जरी लाइफ के लिए तैयार हो जाएं ये 4 राशियां! धन-वैभव के कारक शुक्र अक्षय का तृतीया पर गोचर
Shukra Gochar On Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर 19 अप्रैल को धन के दाता शुक्र गोचर कर वृषभ राशि आ जाएंगे. इस शुभ दिन पर शुक्र गोचर से मेष, कन्या, तुला और धनु जैसी राशियों को लाभ की संभावना है.
अक्षय तृतीया पर शुक्र गोचर 2026
1/7
2/7
Published at : 16 Apr 2026 10:25 AM (IST)
ग्रह गोचर
7 Photos
Shukra Gochar 2026: लग्जरी लाइफ के लिए तैयार हो जाएं ये 4 राशियां! धन-वैभव के कारक शुक्र अक्षय का तृतीया पर गोचर
ग्रह गोचर
6 Photos
Surya Gochar 2026: मेष राशि में गोचर कर राजा सूर्य हुए पावरफुल, मिथुन, सिंह और तुला को लाभ
ग्रह गोचर
5 Photos
30 साल बाद शनि-बुध की दुर्लभ युति, करियर और फाइनेंस पर असर! 3 राशियों को संभावित लाभ
ग्रह गोचर
6 Photos
Budh Gochar 2026: 11 अप्रैल को नीच राशि में बुध का गोचर, छोटे ग्रह से सावधान रहें ये राशियां
ग्रह गोचर
7 Photos
Mangal Gochar 2026: हनुमान जयंती पर मंगल गोचर, मेष, सिंह, कन्या समेत इन राशियों की बढ़ सकती है मुश्किल
ग्रह गोचर
7 Photos
Shukra Gochar 2026: रामनवमी पर शुक्र गोचर, मिथुन, सिंह, धनु समेत इन राशियों के जीवन में प्यार की दस्तक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ऐस्ट्रो
ज्योतिष के अनुसार इन 5 राशियों से झूठ छिपाना मुश्किल, तुरंत समझ लेते हैं आपके इरादे!
अंक शास्त्र
Numerology: इन जन्म तारीखों वाली लड़कियां मनी मैनेजमेंट में माहिर! Nita Ambani हैं इसका उदाहरण
वास्तु शास्त्र
घर खरीदने वाले लोग वास्तु से जुड़ी 5 बड़ी गलतियां करते हैं, जानिए उन्हें ठीक करने का सही तरीका?
वास्तु शास्त्र
हाथ मिलाने के तरीके में छिपा है आपकी सफलता का राज़, जानें इंटरव्यू में किस 'हस्त मुद्रा' से प्रभावित होंगे अधिकारी
Advertisement
ग्रह गोचर
7 Photos
Shukra Gochar 2026: लग्जरी लाइफ के लिए तैयार हो जाएं ये 4 राशियां! धन-वैभव के कारक शुक्र अक्षय का तृतीया पर गोचर
ग्रह गोचर
6 Photos
Surya Gochar 2026: मेष राशि में गोचर कर राजा सूर्य हुए पावरफुल, मिथुन, सिंह और तुला को लाभ
प्रेम कुमारJournalist
Opinion