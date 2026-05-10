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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTamil Nadu CM Vijay Oath: राहुल गांधी से लेकर अन्नामलाई तक... विजय के शपथग्रहण समारोह में विपक्ष के कौन बड़े नेता हुए शामिल?

Tamil Nadu CM Vijay Oath: राहुल गांधी से लेकर अन्नामलाई तक... विजय के शपथग्रहण समारोह में विपक्ष के कौन बड़े नेता हुए शामिल?

Tamil Nadu CM Vijay Oath: तमिलनाडु में TVK प्रमुख विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. इस दौरान चेन्नई में हुए भव्य समारोह में राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 10 May 2026 10:38 AM (IST)
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तमिलनाडु की राजनीति में आज एक नया अध्याय शुरू हो गया है. तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) प्रमुख विजय के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया है. विजय की कैबिनेट में फिलहाल नौ मंत्री बनाए गए हैं. विजय के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और पूरे स्टेडियम में जश्न का माहौल बना हुआ है.

इस शपथ ग्रहण समारोह में देश के कई बड़े नेता भी शामिल हुए हैं. कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल और बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन, बीजेपी नेता के अन्नामलाई और तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं. इसके अलावा फिल्म और राजनीति जगत की कई हस्तियां भी समारोह का हिस्सा बनी हैं. विजय के माता-पिता भी इस खास मौके पर मौजूद हैं. वहीं अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन की मौजूदगी ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. विजय के फिल्मी करियर और राजनीति दोनों में उनकी लोकप्रियता का असर समारोह में साफ दिखाई दिया.

ये भी पढ़ें: TN CM Vijay Oath Ceremony LIVE: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने जोसेफ विजय, राज्यपाल ने TVK चीफ को दिलाई CM पद की शपथ

Published at : 10 May 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Chennai Vijay
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