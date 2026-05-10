तमिलनाडु की राजनीति में आज एक नया अध्याय शुरू हो गया है. तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) प्रमुख विजय के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया है. विजय की कैबिनेट में फिलहाल नौ मंत्री बनाए गए हैं. विजय के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और पूरे स्टेडियम में जश्न का माहौल बना हुआ है.

इस शपथ ग्रहण समारोह में देश के कई बड़े नेता भी शामिल हुए हैं. कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल और बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन, बीजेपी नेता के अन्नामलाई और तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं. इसके अलावा फिल्म और राजनीति जगत की कई हस्तियां भी समारोह का हिस्सा बनी हैं. विजय के माता-पिता भी इस खास मौके पर मौजूद हैं. वहीं अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन की मौजूदगी ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. विजय के फिल्मी करियर और राजनीति दोनों में उनकी लोकप्रियता का असर समारोह में साफ दिखाई दिया.

Chennai | Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Chief C Joseph Vijay and Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi at the Jawaharlal Nehru Stadium in Chennai.



Vijay will take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu shortly. pic.twitter.com/0zIknlw4zA — ANI (@ANI) May 10, 2026

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