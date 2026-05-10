Thalapathy Vijay: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही चारों ओर साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय थलपति की चर्चा थी. उनकी पार्टी टीवीके (TVK) ने चुनाव में 108 सीटें हासिल की. अब तो थलपति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं. लाखों दिलों पर राज करने वाले थलपति का शासन अब तमिलनाडु की सत्ता पर भी रहेगा.

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार Thalapathy अब तमिलनाडु की राजनीति का बड़ा चेहरा बन चुके है. आज 10 मई को सुबह 10 बजे थलपति विजय ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. अपनी फिल्मों से उन्होंने सालों पर लोगों के दिलों पर राज किया और पहचान हासिल की. लेकिन अब राजनीति में भी उनका परचम लहराने वाला है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, इस समय जिस नाम की चर्चा चारों ओर हो रही है, वह नाम आखिर उन्हें कैसे मिला और इसका मतलब क्या होता है? आइए जानते हैं थलपति के नाम का अर्थ और महत्व.

नाम में बहुत कुछ रखा है?

आमतौर पर लोगों को कहते सुना होगा कि, नाम में क्या रखा है? लेकिन यकीन मानिए नाम में बहुत कुछ रखा है. नाम सिर्फ व्यक्ति की पहचान नहीं होती, बल्कि इसका जीवन पर भी गहरा असर पड़ता है. थलपति विजय ने नाम का गहरा अर्थ उनके करियर से जुड़ा है. मान्यता है कि जिन लोगों के नाम में विजय, वीर, आदित्य या तेज जैसे प्रभावशाली शब्द होते हैं, उनमें नेतृत्व क्षमता और जनसमर्थन पाने की संभावना अधिक होती है.

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, विजय नाम सूर्य और मंगल की ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है.

सूर्य व्यक्ति को प्रसिद्धि, सत्ता और सम्मान देता है

मंगल साहस, नेतृत्व और भीड़ को प्रभावित करने की क्षमता देता है

'थलपति' नाम में है सत्ता का संकेत!

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास के अनुसार, थलपति के नाम में नेतृत्व, सत्ता और जनसमर्थन का गहरा संकेत छिपा है. ‘थलपति’ तमिल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है- सेनापति, लोगों का नेता या फिर शासन करने वाला. वहीं विजय नाम का मतलब है जीत (Victory), विजयी (Conqueror), सफलता (Success) या उत्कर्ष.

जोसेफ विजय चंद्रशेखर कैसे बनें दुनिया के लिए थलपति

जिसे आप थलपति विजय के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है. लेकिन वह थलपति के नाम से लोगों के दिलों में राज करते है. कॉलीवुड सुपरस्टार विजय के नाम से पहले थलपति लगाते हैं. बताया जाता है कि, 1994 में विजय के पिता और फिल्ममेकर एसए चंद्रशेखर ने विजय को ‘इलाया थलपति’ के तौर पर पेश किया, जिसका अर्थ होता है, युवा कमांडर. इसके बाद से ही वे फैंस के बीच इसी नाम से पुकारे जाने लगे और 2017 में विजय ने आधिकारिक तौर पर पर्दे पर अपना नाम थलपति ही रख लिया. आज इसी नाम से वे ना सिर्फ साउथ बल्कि पूरे भारत में जाने जाते हैं.

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