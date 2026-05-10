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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोThalapathy Vijay: 'थलपति' नाम में है सत्ता का संकेत! जानिए क्यों विजय बनते हैं करोड़ों दिलों के शासक

Thalapathy Vijay: 'थलपति' नाम में है सत्ता का संकेत! जानिए क्यों विजय बनते हैं करोड़ों दिलों के शासक

Thalapathy Vijay: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय थलपति अब तमिलनाडु के CM बन चुके हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, Thalapathy का मतलब क्या है, विजय को Thalapathy क्यों कहते हैं, यह नाम उन्हें कैसे मिला?

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 10 May 2026 12:04 PM (IST)
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Thalapathy Vijay: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही चारों ओर साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय थलपति की चर्चा थी. उनकी पार्टी टीवीके (TVK) ने चुनाव में 108 सीटें हासिल की. अब तो थलपति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं. लाखों दिलों पर राज करने वाले थलपति का शासन अब तमिलनाडु की सत्ता पर भी रहेगा.

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार Thalapathy अब तमिलनाडु की राजनीति का बड़ा चेहरा बन चुके है. आज 10 मई को सुबह 10 बजे थलपति विजय ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. अपनी फिल्मों से उन्होंने सालों पर लोगों के दिलों पर राज किया और पहचान हासिल की. लेकिन अब राजनीति में भी उनका परचम लहराने वाला है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, इस समय जिस नाम की चर्चा चारों ओर हो रही है, वह नाम आखिर उन्हें कैसे मिला और इसका मतलब क्या होता है?  आइए जानते हैं थलपति के नाम का अर्थ और महत्व.

नाम में बहुत कुछ रखा है?

आमतौर पर लोगों को कहते सुना होगा कि, नाम में क्या रखा है? लेकिन यकीन मानिए नाम में बहुत कुछ रखा है. नाम सिर्फ व्यक्ति की पहचान नहीं होती, बल्कि इसका जीवन पर भी गहरा असर पड़ता है. थलपति विजय ने नाम का गहरा अर्थ उनके करियर से जुड़ा है. मान्यता है कि जिन लोगों के नाम में विजय, वीर, आदित्य या तेज जैसे प्रभावशाली शब्द होते हैं, उनमें नेतृत्व क्षमता और जनसमर्थन पाने की संभावना अधिक होती है.

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, विजय नाम सूर्य और मंगल की ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है.

  • सूर्य व्यक्ति को प्रसिद्धि, सत्ता और सम्मान देता है
  • मंगल साहस, नेतृत्व और भीड़ को प्रभावित करने की क्षमता देता है

 'थलपति' नाम में है सत्ता का संकेत! 

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास के अनुसार, थलपति के नाम में नेतृत्व, सत्ता और जनसमर्थन का गहरा संकेत छिपा है. ‘थलपति’ तमिल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है- सेनापति, लोगों का नेता या फिर शासन करने वाला. वहीं विजय नाम का मतलब है जीत (Victory), विजयी (Conqueror), सफलता (Success) या उत्कर्ष.

जोसेफ विजय चंद्रशेखर कैसे बनें दुनिया के लिए थलपति

जिसे आप थलपति विजय के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है. लेकिन वह थलपति के नाम से लोगों के दिलों में राज करते है. कॉलीवुड सुपरस्टार विजय के नाम से पहले थलपति लगाते हैं. बताया जाता है कि, 1994 में विजय के पिता और फिल्ममेकर एसए चंद्रशेखर ने विजय को ‘इलाया थलपति’ के तौर पर पेश किया, जिसका अर्थ होता है, युवा कमांडर. इसके बाद से ही वे फैंस के बीच इसी नाम से पुकारे जाने लगे और 2017 में विजय ने आधिकारिक तौर पर पर्दे पर अपना नाम थलपति ही रख लिया. आज इसी नाम से वे ना सिर्फ साउथ बल्कि पूरे भारत में जाने जाते हैं.

ये भी पढ़ें: Thalapathy Vijay: विजय थलापति बने तमिलनाडु के CM, ज्योतिषाचार्य ने बदली समय 10 बजे हुआ राजतिलक

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
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  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 10 May 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu CM Thalapathy Vijay Astrology Tamil Nadu Election 2026 Thalapathy Vijay CM
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