Shukra Gochar Akshaya Tritiya 2026: शुक्र की शुभता से अक्षय तृतीया पर वंचित रह जाएंगी ये राशियां

अक्षय तृतीया पर आज ग्रहों के गोचर और युति-योग का दुर्लभ योग बन रहा है. आज 19 अप्रैल को शुक्र भी वृषभ राशि गोचर करेंगे, लेकिन ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, वृषभ में शुक्र का आना कुछ राशियों के लिए अनुकूल या चुनौतिपूर्ण रह सकता है.