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Shukra Gochar Akshaya Tritiya 2026: शुक्र की शुभता से अक्षय तृतीया पर वंचित रह जाएंगी ये राशियां
Shukra Gochar Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर आज शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि वृषभ में गोचर करेंगे, जिसका लाभ कई राशियों के को मिलेगा. लेकिन कुछ ऐसी भी राशियां है जो शुक्र के लाभ से वंचित रह जाएंगी.
अक्षय तृतीया 2026 शुक्र गोचर
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Published at : 19 Apr 2026 08:08 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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