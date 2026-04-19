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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरShukra Gochar Akshaya Tritiya 2026: शुक्र की शुभता से अक्षय तृतीया पर वंचित रह जाएंगी ये राशियां

Shukra Gochar Akshaya Tritiya 2026: शुक्र की शुभता से अक्षय तृतीया पर वंचित रह जाएंगी ये राशियां

Shukra Gochar Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर आज शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि वृषभ में गोचर करेंगे, जिसका लाभ कई राशियों के को मिलेगा. लेकिन कुछ ऐसी भी राशियां है जो शुक्र के लाभ से वंचित रह जाएंगी.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 19 Apr 2026 08:08 AM (IST)
Shukra Gochar Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर आज शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि वृषभ में गोचर करेंगे, जिसका लाभ कई राशियों के को मिलेगा. लेकिन कुछ ऐसी भी राशियां है जो शुक्र के लाभ से वंचित रह जाएंगी.

अक्षय तृतीया 2026 शुक्र गोचर

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अक्षय तृतीया पर आज ग्रहों के गोचर और युति-योग का दुर्लभ योग बन रहा है. आज 19 अप्रैल को शुक्र भी वृषभ राशि गोचर करेंगे, लेकिन ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, वृषभ में शुक्र का आना कुछ राशियों के लिए अनुकूल या चुनौतिपूर्ण रह सकता है.
अक्षय तृतीया पर आज ग्रहों के गोचर और युति-योग का दुर्लभ योग बन रहा है. आज 19 अप्रैल को शुक्र भी वृषभ राशि गोचर करेंगे, लेकिन ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, वृषभ में शुक्र का आना कुछ राशियों के लिए अनुकूल या चुनौतिपूर्ण रह सकता है.
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ज्योतिष में शुक्र को सुख, वैभव, प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक माना गया है. शुक्र जब शुभ होते हैं, तो ये सारे सुख मिलते हैं. लेकिन शत्रु राशियों को शुक्र का शुभ प्रभाव कम ही मिलता है.
ज्योतिष में शुक्र को सुख, वैभव, प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक माना गया है. शुक्र जब शुभ होते हैं, तो ये सारे सुख मिलते हैं. लेकिन शत्रु राशियों को शुक्र का शुभ प्रभाव कम ही मिलता है.
Published at : 19 Apr 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Venus Transit Akshaya Tritiya 2026 Shukra Gochar 2026 Venus Transit 2026

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