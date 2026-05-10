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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAstrology: जन्म से हुनरमंद होती है यह राशियां, रगों में रहती है कला की खूबियां

Astrology: जन्म से हुनरमंद होती है यह राशियां, रगों में रहती है कला की खूबियां

Astrology: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृषभ, कर्क और तुला राशि के जातकों में जन्मजात कलात्मक प्रतिभा होती है. शुक्र और चंद्रमा की कृपा इन्हें संगीत, लेखन और डिजाइनिंग के क्षेत्र में सफल बनाती है.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 10 May 2026 12:30 PM (IST)
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Astrology: दुनिया में हुनरमंद लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके रग-रग में कला बसी होती है. ज्योतिष शास्त्र (Astrology) के अनुसार, यह कोई इत्तेफाक नहीं है. जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उस समय ग्रहों की स्थिति यह तय कर देती है कि वह भविष्य में लॉजिक की दुनिया में नाम कमाएगा या रचनात्मकता (Creativity) के क्षेत्र में.

कहा जाता है कि 'कलाकार पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते.' इसका सीधा संबंध हमारी कुंडली के शुक्र (Venus) और चंद्रमा (Moon) ग्रह से है. आइए जानते हैं उन 3 भाग्यशाली राशियों के बारे में, जिन्हें कुदरत ने कला का नायाब तोहफा दिया है.

वृषभ राशि (Taurus): सौंदर्य और सुरों के धनी

वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, जिन्हें विलासिता, कला और सौंदर्य का कारक माना जाता है. इस राशि के लोगों में चीजों को सुंदर बनाने का जन्मजात गुण होता है.

  • खासियत: इनकी आवाज में एक प्राकृतिक मिठास होती है, जो इन्हें बेहतरीन गायक या संगीतकार बनाती है.
  • कलात्मक झुकाव: इन्हें रंगों और डिजाइन की गहरी समझ होती है. पेंटिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग और कुकिंग जैसे क्षेत्रों में ये अपनी अलग पहचान बनाते हैं.
  • सफलता का मंत्र: इनका धैर्य और बारीकियों पर ध्यान देना इन्हें एक मंझा हुआ कलाकार बनाता है.

कर्क राशि (Cancer): कल्पनाओं के जादूगर

कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो मन और भावनाओं का प्रतीक है. इस राशि के लोग स्वभाव से बेहद भावुक होते हैं और यही भावुकता उनकी सबसे बड़ी ताकत बनती है.

  • खासियत: ये दूसरों के दुख-सुख को गहराई से महसूस करते हैं, इसलिए ये शानदार लेखक, कवि और अभिनेता साबित होते हैं.
  • रचनात्मक शक्ति: इनकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये 'शून्य' में भी सृजन कर सकते हैं.
  • प्रभाव: कर्क राशि वालों के काम में एक 'ह्यूमन टच' होता है, जो सीधा दर्शकों के दिल को छू लेता है.

तुला राशि (Libra): ग्रेस और परफेक्शन का संगम

तुला राशि पर भी शुक्र का शासन होता है, लेकिन यहाँ शुक्र का प्रभाव 'बैलेंस' और 'स्टाइल' के रूप में दिखता है.

  • खासियत: तुला राशि के लोगों में गजब का सेंस ऑफ स्टाइल होता है. इन्हें फैशन, एक्सेसरीज और लेटेस्ट ट्रेंड्स की लाजवाब समझ होती है.
  • करियर: ये बेहतरीन फैशन डिजाइनर, आर्किटेक्ट या स्टाइलिस्ट बन सकते हैं.
  • कार्यशैली: इनके हर काम में एक 'रॉयल्टी' और 'ग्रेस' झलकती है. इन्हें परफेक्शन पसंद होता है और जब तक इनका काम कलात्मक रूप से सुंदर न दिखे, इन्हें चैन नहीं मिलता.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 10 May 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
Artist Zodiac Signs Astrology Creative Zodiac Signs

Frequently Asked Questions

ज्योतिष के अनुसार, कौन सी राशियां कलात्मक प्रतिभा में सबसे आगे रहती हैं?

ज्योतिष के अनुसार, वृषभ, कर्क और तुला राशियां कलात्मक प्रतिभा में सबसे आगे रहती हैं। इन राशियों पर शुक्र और चंद्रमा की विशेष कृपा होती है।

वृषभ राशि के लोग किस कला क्षेत्र में उत्कृष्ट होते हैं?

वृषभ राशि के लोग, जिनके स्वामी शुक्र हैं, संगीत, गायन, चित्रकला और घर सजाने में माहिर होते हैं। उनकी कला में सौंदर्य और आकर्षण का विशेष गुण होता है।

कर्क राशि के लोग अपनी किस विशेषता के कारण अच्छे कलाकार बनते हैं?

कर्क राशि के लोग अपने स्वामी चंद्रमा की तरह भावुक होते हैं। उनकी यह भावनाएं ही उनकी कला की शक्ति बनती हैं, जिससे वे गहरे अर्थ वाले लेखक और कलाकार बनते हैं।

तुला राशि के लोगों में कौन से कलात्मक गुण पाए जाते हैं?

तुला राशि के लोग, जो शुक्र के प्रभाव में होते हैं, फैशन, स्टाइलिंग, वास्तुकला और डिज़ाइन में निपुण होते हैं। वे हर काम को कुशलता और पूर्णता के साथ करते हैं।

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