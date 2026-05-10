ज्योतिष के अनुसार, वृषभ, कर्क और तुला राशियां कलात्मक प्रतिभा में सबसे आगे रहती हैं। इन राशियों पर शुक्र और चंद्रमा की विशेष कृपा होती है।
Astrology: जन्म से हुनरमंद होती है यह राशियां, रगों में रहती है कला की खूबियां
Astrology: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृषभ, कर्क और तुला राशि के जातकों में जन्मजात कलात्मक प्रतिभा होती है. शुक्र और चंद्रमा की कृपा इन्हें संगीत, लेखन और डिजाइनिंग के क्षेत्र में सफल बनाती है.
Astrology: दुनिया में हुनरमंद लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके रग-रग में कला बसी होती है. ज्योतिष शास्त्र (Astrology) के अनुसार, यह कोई इत्तेफाक नहीं है. जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उस समय ग्रहों की स्थिति यह तय कर देती है कि वह भविष्य में लॉजिक की दुनिया में नाम कमाएगा या रचनात्मकता (Creativity) के क्षेत्र में.
कहा जाता है कि 'कलाकार पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते.' इसका सीधा संबंध हमारी कुंडली के शुक्र (Venus) और चंद्रमा (Moon) ग्रह से है. आइए जानते हैं उन 3 भाग्यशाली राशियों के बारे में, जिन्हें कुदरत ने कला का नायाब तोहफा दिया है.
वृषभ राशि (Taurus): सौंदर्य और सुरों के धनी
वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, जिन्हें विलासिता, कला और सौंदर्य का कारक माना जाता है. इस राशि के लोगों में चीजों को सुंदर बनाने का जन्मजात गुण होता है.
- खासियत: इनकी आवाज में एक प्राकृतिक मिठास होती है, जो इन्हें बेहतरीन गायक या संगीतकार बनाती है.
- कलात्मक झुकाव: इन्हें रंगों और डिजाइन की गहरी समझ होती है. पेंटिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग और कुकिंग जैसे क्षेत्रों में ये अपनी अलग पहचान बनाते हैं.
- सफलता का मंत्र: इनका धैर्य और बारीकियों पर ध्यान देना इन्हें एक मंझा हुआ कलाकार बनाता है.
कर्क राशि (Cancer): कल्पनाओं के जादूगर
कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो मन और भावनाओं का प्रतीक है. इस राशि के लोग स्वभाव से बेहद भावुक होते हैं और यही भावुकता उनकी सबसे बड़ी ताकत बनती है.
- खासियत: ये दूसरों के दुख-सुख को गहराई से महसूस करते हैं, इसलिए ये शानदार लेखक, कवि और अभिनेता साबित होते हैं.
- रचनात्मक शक्ति: इनकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये 'शून्य' में भी सृजन कर सकते हैं.
- प्रभाव: कर्क राशि वालों के काम में एक 'ह्यूमन टच' होता है, जो सीधा दर्शकों के दिल को छू लेता है.
तुला राशि (Libra): ग्रेस और परफेक्शन का संगम
तुला राशि पर भी शुक्र का शासन होता है, लेकिन यहाँ शुक्र का प्रभाव 'बैलेंस' और 'स्टाइल' के रूप में दिखता है.
- खासियत: तुला राशि के लोगों में गजब का सेंस ऑफ स्टाइल होता है. इन्हें फैशन, एक्सेसरीज और लेटेस्ट ट्रेंड्स की लाजवाब समझ होती है.
- करियर: ये बेहतरीन फैशन डिजाइनर, आर्किटेक्ट या स्टाइलिस्ट बन सकते हैं.
- कार्यशैली: इनके हर काम में एक 'रॉयल्टी' और 'ग्रेस' झलकती है. इन्हें परफेक्शन पसंद होता है और जब तक इनका काम कलात्मक रूप से सुंदर न दिखे, इन्हें चैन नहीं मिलता.
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Frequently Asked Questions
ज्योतिष के अनुसार, कौन सी राशियां कलात्मक प्रतिभा में सबसे आगे रहती हैं?
वृषभ राशि के लोग किस कला क्षेत्र में उत्कृष्ट होते हैं?
वृषभ राशि के लोग, जिनके स्वामी शुक्र हैं, संगीत, गायन, चित्रकला और घर सजाने में माहिर होते हैं। उनकी कला में सौंदर्य और आकर्षण का विशेष गुण होता है।
कर्क राशि के लोग अपनी किस विशेषता के कारण अच्छे कलाकार बनते हैं?
कर्क राशि के लोग अपने स्वामी चंद्रमा की तरह भावुक होते हैं। उनकी यह भावनाएं ही उनकी कला की शक्ति बनती हैं, जिससे वे गहरे अर्थ वाले लेखक और कलाकार बनते हैं।
तुला राशि के लोगों में कौन से कलात्मक गुण पाए जाते हैं?
तुला राशि के लोग, जो शुक्र के प्रभाव में होते हैं, फैशन, स्टाइलिंग, वास्तुकला और डिज़ाइन में निपुण होते हैं। वे हर काम को कुशलता और पूर्णता के साथ करते हैं।
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