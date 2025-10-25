Mangal Gochar 2025: वृश्चिक राशि में मंगल का गोचर, मिथुन सहित इन 5 राशियों के भाग्य का खुलेगा ताला!

मंगल 27 अक्टूबर को तुला राशि से निकल कर अपनी स्वराशि वृश्चिक में पहुंच जाएंगे. जिससे मंगल का गोचर का वृश्चिक राशि में होगा. यह गोचर 7 दिसंबर तक इस राशि में रहेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल जब भी अपनी स्वराशि में वापस जाता है तो वे रूचक राजयोग बनाता है. इस राजयोग से व्यक्ति का साहस, आत्मविश्वास, उच्च पद, धन दौलत और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है. मंगल के इस गोचर से मिधुन, कन्या सहित 5 राशियों को लाभ मिलने वाला है.