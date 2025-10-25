हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरMangal Gochar 2025: वृश्चिक राशि में मंगल का गोचर, मिथुन सहित इन 5 राशियों के भाग्य का खुलेगा ताला!

Mangal Gochar 2025: वृश्चिक राशि में मंगल का गोचर, मिथुन सहित इन 5 राशियों के भाग्य का खुलेगा ताला!

Mangal Gochar 2025: वृश्चिक राशि का 27 अक्टूबर को मंगल में गोचर होने जा रहा है. मंगल अपनी स्वाराशि में गोचर करते हीं वे राजयोग का निर्माण करते है. इसके प्रभाव से 5 राशियों को लाभ मिलने वाला है.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 25 Oct 2025 02:06 PM (IST)
Mangal Gochar 2025: वृश्चिक राशि का 27 अक्टूबर को मंगल में गोचर होने जा रहा है. मंगल अपनी स्वाराशि में गोचर करते हीं वे राजयोग का निर्माण करते है. इसके प्रभाव से 5 राशियों को लाभ मिलने वाला है.

मंगल गोचर 2025

1/6
मंगल 27 अक्टूबर को तुला राशि से निकल कर अपनी स्वराशि वृश्चिक में पहुंच जाएंगे. जिससे मंगल का गोचर का वृश्चिक राशि में होगा. यह गोचर 7 दिसंबर तक इस राशि में रहेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल जब भी अपनी स्वराशि में वापस जाता है तो वे रूचक राजयोग बनाता है. इस राजयोग से व्यक्ति का साहस, आत्मविश्वास, उच्च पद, धन दौलत और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है. मंगल के इस गोचर से मिधुन, कन्या सहित 5 राशियों को लाभ मिलने वाला है.
मंगल 27 अक्टूबर को तुला राशि से निकल कर अपनी स्वराशि वृश्चिक में पहुंच जाएंगे. जिससे मंगल का गोचर का वृश्चिक राशि में होगा. यह गोचर 7 दिसंबर तक इस राशि में रहेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल जब भी अपनी स्वराशि में वापस जाता है तो वे रूचक राजयोग बनाता है. इस राजयोग से व्यक्ति का साहस, आत्मविश्वास, उच्च पद, धन दौलत और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है. मंगल के इस गोचर से मिधुन, कन्या सहित 5 राशियों को लाभ मिलने वाला है.
2/6
मंगल का गोचर मिधुन राशि के छठे भाव में हो रहा है. इस भाव में गोचर होने से अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं. मिथुन राशि के जातक इस समय सोना, चांदी खरीद सकते हैं या आपकी आमदनी में भी इजाफा हो सकता है. इस प्रभाव से लाभ होने की संभावना पक्की है.
मंगल का गोचर मिधुन राशि के छठे भाव में हो रहा है. इस भाव में गोचर होने से अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं. मिथुन राशि के जातक इस समय सोना, चांदी खरीद सकते हैं या आपकी आमदनी में भी इजाफा हो सकता है. इस प्रभाव से लाभ होने की संभावना पक्की है.
3/6
कन्या राशि के तीसरे भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है. इस राशि के लोगों को इस गोचर से बहुत ही फायदा होने वाला है. इस समय आपका आत्मविश्वास तेजी से बढ़ेगा और कई तरह के शुभ समाचार भी मिलेंगे. इस वक्त शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब देने का मौका मिलेगा. बाकी सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम ही मिलेंगे.
कन्या राशि के तीसरे भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है. इस राशि के लोगों को इस गोचर से बहुत ही फायदा होने वाला है. इस समय आपका आत्मविश्वास तेजी से बढ़ेगा और कई तरह के शुभ समाचार भी मिलेंगे. इस वक्त शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब देने का मौका मिलेगा. बाकी सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम ही मिलेंगे.
4/6
मकर के 11वें भाव में मंगल का गोचर होने वाला है. यह समय मकर राशिवालों के लिए खास साबित होने वाला है. आमदनी में वृद्धि होगी और काफी अच्छे लाभ भी मिल सकते हैं. यह वक्त सेहत में सुधार वाला होगा और कामकाज भी बहुत ही ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे.
मकर के 11वें भाव में मंगल का गोचर होने वाला है. यह समय मकर राशिवालों के लिए खास साबित होने वाला है. आमदनी में वृद्धि होगी और काफी अच्छे लाभ भी मिल सकते हैं. यह वक्त सेहत में सुधार वाला होगा और कामकाज भी बहुत ही ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे.
5/6
मंगल का गोचर कुंभ राशिवालों के दशम भाव में होने जा रहा है. जो कर्म और करियर का भाव होता है. इस दौरान आपके काम करने की गति और क्षमता दोनों में वृद्धि होगी. आप पहले से ज्यादा फोकस्ड और मेहनती रहेंगे. किसी भी चुनौती को आप अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास से आसानी से पार कर पाएंगे. ऑफिस या बिजनेस में आपके प्रयासों की सराहना होगी और आप अपने लक्ष्य को तेजी से हासिल करेंगे. शांत रहकर मेहनत करते रहें, सफलता निश्चित है.
मंगल का गोचर कुंभ राशिवालों के दशम भाव में होने जा रहा है. जो कर्म और करियर का भाव होता है. इस दौरान आपके काम करने की गति और क्षमता दोनों में वृद्धि होगी. आप पहले से ज्यादा फोकस्ड और मेहनती रहेंगे. किसी भी चुनौती को आप अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास से आसानी से पार कर पाएंगे. ऑफिस या बिजनेस में आपके प्रयासों की सराहना होगी और आप अपने लक्ष्य को तेजी से हासिल करेंगे. शांत रहकर मेहनत करते रहें, सफलता निश्चित है.
6/6
मंगल का गोचर मीन राशि के भाग्य भाव यानी 9वें भाव में हो रहा है, जो भाग्य, धर्म और यात्राओं का सूचक है. इस समय आपको भाग्य का मजबूत साथ मिलेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे और पुराने अनुभवों से आप बेहतरीन परिणाम पाएंगे. आपकी बुद्धिमत्ता और व्यवहारिक सोच से हर मुश्किल आसान होती नजर आएगी. हालांकि, यह भी सच है कि कुछ परिस्थितियों में मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं, इसलिए किसी विवाद या बहस से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा.
मंगल का गोचर मीन राशि के भाग्य भाव यानी 9वें भाव में हो रहा है, जो भाग्य, धर्म और यात्राओं का सूचक है. इस समय आपको भाग्य का मजबूत साथ मिलेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे और पुराने अनुभवों से आप बेहतरीन परिणाम पाएंगे. आपकी बुद्धिमत्ता और व्यवहारिक सोच से हर मुश्किल आसान होती नजर आएगी. हालांकि, यह भी सच है कि कुछ परिस्थितियों में मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं, इसलिए किसी विवाद या बहस से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा.
Published at : 25 Oct 2025 02:06 PM (IST)
Tags :
Transit Mangal Gochar 2025 Mars Transit 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
बिहार
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
आस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार
आस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Blackstone की बड़ी entry ! Federal Bank में ₹6,196 करोड़ की deal से हिला banking sector| Paisa Live
सोने की गिरावट से Gold Loan Stocks पर असर! Muthoot–Manappuram में भारी दबाव, जानिए वजह| Paisa Live
Choice Gold ETF: बिना सोना खरीदे अब करें Gold में निवेश , मिला सच्चा सुनहरा मौका| Paisa Live
आगरा में बेकाबू कार का खौफनाक कहर ने सबको डरा दिया, Video Viral
मेहरौली में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ ,बदमाश को लगी गोली

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
बिहार
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
आस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार
आस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार
बॉलीवुड
SSKTK Box Office Collection: ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 'भेड़िया' को दी पटखनी, बनी वरुण धवन की कोविड के बाद दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 'भेड़िया' को दी पटखनी, कोविड के बाद वरुण की बनी दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
यूटिलिटी
इन वजहों से नहीं टिकता आपके पास पैसा, जानें स्मार्ट सेविंग टिप्स
इन वजहों से नहीं टिकता आपके पास पैसा, जानें स्मार्ट सेविंग टिप्स
फैशन
वेडिंग सीजन में दिखना है स्टाइलिश और ग्लैमरस, बॉलीवुड सेलेब्स के दिवाली लुक्स से लें इंस्पिरेशन
वेडिंग सीजन में दिखना है स्टाइलिश और ग्लैमरस, बॉलीवुड सेलेब्स के दिवाली लुक्स से लें इंस्पिरेशन
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget