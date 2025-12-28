राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोग अब सांस लेने के लिए घरों में ही रहने पर मजबूर हैं. इस स्थिति को कड़ाके की ठंड और कोहरे ने और ज्यादा कठिन बना दिया है. 28 दिसंबर सुबह भी लोगों को प्रदूषण और मौसम की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है.

सुबह घना स्मॉग और कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई और वाहन चालकों को हेडलाइट ऑन कर सफर करना पड़ा. एक तरफ नए साल को प्रदूषण से दूर मनाने वालों के प्लान पर भी पानी फिरता दिख रहा है क्योंकि घने कोहरे के कारण फ्लाइट्स के साथ साथ ट्रेनें भी घंटों की देरी से चलने के साथ रद्द भी हो रही है.

जानलेवा हुई दिल्ली की हवा

सरकारी ऐप समीर के अनुसार रविवार सुबह 8.00 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. प्रदूषण का यह स्तर साफ तौर पर बताता है कि हवा सांस लेने लायक नहीं है. लगातार ऊंचे AQI के चलते बुजुर्गों, बच्चों और सांस संबंधी रोगियों के लिए जोखिम बढ़ गया है.

इन इलाकों में स्थिति और खराब

दिल्ली के कई इलाकों में हालात औसत से कहीं ज्यादा गंभीर नजर आए. आनंद विहार में AQI 445 दर्ज किया गया, जबकि शादीपुर में यह 447 तक पहुंच गया. वजीरपुर 437, नरेला 435, जहांगीरपुरी 433, नेहरू नगर 431, रोहिणी और अशोक विहार 429, विवेक विहार 428, बावन और ओखला फेस 2 423, पटपड़गंज 423, पंजाबी बाग 420, चांदनी चौक 418, डीटीयू और आरके पुरम 414, मुंडका 409, द्वारका सेक्टर 8 और ITO 401 दर्ज किए गए. यह आंकड़े बताते हैं कि लगभग पूरी दिल्ली जहरीली हवा की चपेट में है.

#WATCH | Poor visibility witnessed at the runway at IGI airport. Delhi airport issued a passenger advisory at 8 am stating, "All flight operations are continuing normally as visibility at the airport improves. Passengers are requested to contact their respective airlines for the… pic.twitter.com/l6PhP7Fjvm — ANI (@ANI) December 28, 2025

कोहरे का येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 28 दिसंबर के लिए पहले ही कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया था, जो रविवार सुबह सही साबित हुआ. न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे ठंड के साथ कोहरे की तीव्रता और बढ़ गई. ठंडी हवाओं की कमी और स्थिर मौसम की स्थिति ने प्रदूषकों को हवा में ही रोके रखा, जिससे स्मॉग और फॉग की परत और घनी हो गई. ऐसे में विशेषज्ञ सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दे रहे हैं.