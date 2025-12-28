हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजननागिन 7 में ये एक्ट्रेस बनेगी इच्छाधारी ड्रैगन, प्रियंका चाहर चौधरी की जिंदगी में मचाएगी तबाही

नागिन 7 में ये एक्ट्रेस बनेगी इच्छाधारी ड्रैगन, प्रियंका चाहर चौधरी की जिंदगी में मचाएगी तबाही

नागिन 7 इन दिनों चर्चा में है. शो को लेकर काफी बज है. शो में प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल में हैं. अब फिल्म के विलेन का भी खुलासा हो गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 28 Dec 2025 10:37 AM (IST)
Preferred Sources

एकता कपूर का टीवी शो नागिन 7 शुरू हो गया है. 27 दिसंबर से शो शुरू हुआ. शो में प्रियंका चौधरी और नमिक पॉल लीड रोल में हैं. ईशा सिंह, करण कुंद्रा जैसे स्टार्स भी इस शो का हिस्सा हैं. अब शो के विलेन का भी खुलासा हो गया है. 

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, शो में कनिका मान निगेटिव रोल में नजर आएंगी.

बता दें कि कनिका मान फियर फैक्टर खरतरों के खिलाड़ी, चांज जलने लगा जैसे शोज में दिखीं. अब वो नागिन 7 से टीवी पर दो साल बाद वापसी करने जा रही हैं.

नागिन 7 में कनिका मान की एंट्री

टाइम्स ऑफ इंडिया ने सोर्स के हवाले से लिखा, 'कनिका की कास्टिंग जानबूझकर सीक्रेट रखी गई ताकि उनकी एंट्री इम्पैक्टफुल रहे. शुरू में उन्हें पॉजिटिव रोल में दिखाया जाएगा, लेकिन फिर ऑडियंस को शॉक मिलेगा और कनिका निगेटिव रोल में नजर आएंगी. वो शो में इच्छाधारी ड्रैगन के रोल में दिखेंगी. वो नमिक पॉल की एक्स गर्लफ्रेंड के रोल में दिखेंगी.' कनिका ने इन खबरों पर अभी तक रिएक्ट नहीं किया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kanika mann (@officialkanikamann)

बता दें कि कनिका नाम को गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा से नेम-फेम मिला था. इस शो में वो गुड्डन के रोल में थीं. शो काफी चर्चा में रहा था. कनिका ने गुड्डन के बारे में बात करते हुए कहा था, 'गुड्डन से पहले मैं म्यूजिक वीडियोज कर रही थी पंजाब में. साथ ही कुछ फिल्में भी कर रही थी. मुझे लोग पंजाबी मॉडल के तौर पर जानते थे. जब मैंने टीवी शुरू किया तो लोगों ने मुझे एक्ट्रेस कहना शुरू किया. ये बहुत बड़ा चेंज था.' 

आगे कनिका ने कहा, 'आपकी ऑडियंस नेशनल हो जाती है और आपसे ज्यादा कनेक्ट करती है. जब व्यूअर्स अपने काम से 8 बजे घर लौटते हैं और टीवी देखते हैं तो वो आपके कैरेक्टर्स से ज्यादा कनेक्ट करते हैं. इससे पहले ये सिर्फ यूथ जानते थे. लेकिन बाद में महिलाएं और बच्चे मुझे गुड्डन कहने लगे. मुझे ये शिफ्ट पसंद है.'

Published at : 28 Dec 2025 10:36 AM (IST)
Kanika Mann Priyanka Chahar Choudhary Naagin 7
